יום שבת, 03.01.2026 שעה 13:56
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
77%3395-358130דטרויט פיסטונס
66%3192-342029בוסטון סלטיקס
64%3196-333628ניו יורק ניקס
61%3243-330128פילדלפיה 76'
56%3742-380832קליבלנד קאבלירס
55%3416-349529מיאמי היט
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
53%3633-357230שיקגו בולס
48%3369-335829אורלנדו מג'יק
47%3827-381532אטלנטה הוקס
42%3593-348031מילווקי באקס
33%3529-347630שארלוט הורנטס
32%3204-306028ברוקלין נטס
28%3568-329829וושינגטון וויזארדס
16%3743-342431אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3113-352529אוקלהומה ת'אנדר
71%3196-335528סן אנטוניו ספרס
70%3546-375330דנבר נאגטס
70%3006-327327יוסטון רוקטס
63%3171-313227לוס אנג'לס לייקרס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
59%3286-337429פיניקס סאנס
55%3520-358831גולדן סטייט ווריורס
42%3712-361831פורטלנד בלייזרס
40%3518-347030ממפיס גריזליס
38%3668-352229יוטה ג'אז
35%3630-350731דאלאס מאבריקס
34%3251-322229לוס אנג'לס קליפרס
26%3790-344231סקרמנטו קינגס
25%3936-368432ניו אורלינס פליקנס

"פורטלנד לא הפנימה מה שהיא חייבת לגבי דני"

בצל הכושר הנהדר של הישראלי, בארה"ב מבקרים את בניית הסגל בבלייזרס: "סוף סוף מצאו אולסטאר באבדיה, שמתפתח למרות שלא מקיפים אותו בחלקים הנכונים"

|
דני אבדיה (IMAGO)
דני אבדיה (IMAGO)

אחרי עוד ערב גדול על הפרקט, דני אבדיה ממשיך להיות אחד השמות החמים בתקשורת האמריקאית, והמחמאות והניתוחים סביבו ממשיכים להגיע. בארצות הברית כבר לא מתייחסים להופעה האחרונה שלו כאל חריגה נקודתית, אלא כחלק ממגמה ברורה של שחקן שעבר שלב, כזה שסוחב קבוצה, מנהל משחק ונראה כמו הפנים החדשות של פורטלנד. הכותרות והפרשנויות מצביעות כולן לאותו כיוון: אבדיה כבר מזמן לא רק “עוד שחקן טוב”, אלא סיפור מרכזי בעונה של הבלייזרס.

ב’בלייזרס אדג’’ נכתב: “כל מי שלא חושב שדני אבדיה הפך העונה לכוכב, צריך לצפות מחדש במשחק הזה. הוא לא היה רק טוב מול ההגנה (החדירה למדי) של הפליקנס, הוא היה כירורגי. זו הייתה אחת ההופעות הטובות שלו מבחינת קבלת החלטות: מתי ללכת לחדירה, מתי לעצור ולזרוק, מתי למסור. כמעט כל פעולה שלו הייתה מושלמת. אבדיה סיים עם 34 נקודות, 11 אסיסטים ו-7 ריבאונדים. לכל אחד מהמספרים האלה הייתה משמעות, שום דבר לא היה מיותר. רק שני איבודים? ערב פשוט מצוין”.

קיילב לאב אמר על ההופעה של אבדיה בסיום: "הוא ראש הנחש שלנו כרגע, הוא עשה מהלכים גדולים לאורך כל העונה". ב-‘ripcityproject’ כתבו: “הבלייזרס עדיין לא הפנימו את מה שהם חייבים להבין לגבי דני אבדיה. הזינוק שלו למעמד של כוכב הוא ההתפתחות המעודדת ביותר של העונה. מחשבה מדאיגה עבור שאר הליגה היא שאבדיה עושה את כל זה למרות שפורטלנד לא הצליחה להקיף אותו בחלקים הנכונים, במיוחד בכל הקשור לקליעה”.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“הבלייזרס חייבים להקיף את אבדיה ביותר קלעים. דני אימץ תפקיד של פורוורד שמנהל משחק, והרים את הרמה בצורה משמעותית כדי לחפות על קו אחורי מדולל שחסר עדיין את סקוט הנדרסון, ג’רו הולידיי ובלייק ווסלי. לשים את הכדור בידיים של השחקן הטוב ביותר שלך לעיתים קרובות זו לא החלטה רעה, ואבדיה מתגמל את הבלייזרס בעונת שיא בקריירה. בפורטלנד בוחרים לחיות עם היתרונות והחסרונות שמגיעים יחד עם כאבי הגדילה של אבדיה בתפקיד החדש”, הוסיפו.

“תוצאות ראשוניות של ההצבעות לאולסטאר מצביעות על כך שאבדיה בדרך להופעה ראשונה בקריירה במשחק הכוכבים. אמנם נהדר שהבלייזרס מצאו סוף סוף אולסטאר מאז ימיו הגדולים של דמיאן לילארד, אבל כעת הם חייבים לבנות סגל שמתאים לפריצה של אבדיה”, הסבירו בארצות הברית.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

“בגובה 2.03 מטר, לדני יש שילוב נדיר של גודל ומהירות, שכאשר הוא מצטרף ליכולת כדרור וסיומת, הופך אותו לכלי הרסני כשהוא תוקף את הסל בעוצמה. החיים של שחקני ההגנה היו קשים הרבה יותר אם בזמן חדירה היו לו אופציות אמינות למסירה החוצה לקשת. אבדיה מדורג במקום ה-12 בליגה באסיסטים למשחק, אך היה יכול להיות גבוה משמעותית אם הג’נרל מנג’ר ג’ו קרונין היה מטפל בקיץ בצורך הבולט בקליעה. כמות האסיסטים הפוטנציאליים שלו, 14.5 למשחק, מדורגת במקום החמישי בליגה, אחרי קייד קנינגהאם, ניקולה יוקיץ’, ג’וש גידי וג’יילן ג’ונסון”.

בארה”ב סיכמו: “הבלייזרס צברו נכסים לאורך תהליך הבנייה מחדש שלהם, אך עד כה לא הקדישו מספיק מחשבה לאופן שבו כל החלקים מתחברים יחד. עם היכולת המשופרת של אבדיה, הם צריכים להיכנס לשלב הבא של הבנייה מחדש, לבנות סביב אבן היסוד שלהם ולמצוא קלעים שישלימו את המשחק שלו. נקווה שהם יגיעו לתובנה הזו לפני דדליין הטריידים ב-5 בפברואר”.

