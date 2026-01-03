יום הולדת שמח: 34 נק' לאבדיה, פורטלנד ניצחה

דני אבדיה סיפק הלילה הופעה אדירה, אולי הטובה ביותר שלו העונה, והוביל את פורטלנד לניצחון חוץ 109:122 על ניו אורלינס, במשחק שבו חגג גם יום הולדת 25 בצורה מושלמת. הישראלי היה האיש של הבלייזרס מהרגע הראשון ועד הסיום, שלט בקצב, לקח אחריות והציג משחק של כוכב מוביל.

אבדיה סיים את הערב עם 34 נקודות, 11 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, כשהוא קולע ביעילות גבוהה עם 10 מ-18 מהשדה, 3 מ-5 לשלוש ו-11 מ-14 מקו העונשין. מעבר למספרים המרשימים, הוא ניהל את המשחק בבגרות יוצאת דופן, איבד רק שני כדורים, אחרי רצף משחקים בעייתי יותר בתחום הזה, והראה שליטה מוחלטת בכל מהלך התקפי של קבוצתו.

כבר במחצית הראשונה היה ברור שזה הערב של אבדיה. הוא קלע 23 נקודות עד ההפסקה, והיה הגורם המרכזי למהפך של פורטלנד ברבע השני, שבו ניצחה 18:34 והפכה פיגור ליתרון 55:63 בירידה לחדרי ההלבשה. בכל פעם שניו אורלינס ניסתה לייצר מומנטום, אבדיה הגיע עם סל, אסיסט או מהלך חכם שעצר את הריצה.

דני אבדיה (רויטרס)

ברבע השלישי המשיך הישראלי להכתיב את הטון, ופורטלנד פתחה פער דו ספרתי שנשמר עד הסיום. ניו אורלינס, למרות ערב גדול של זאיון וויליאמסון עם 35 נקודות, לא הצליחה לחזור למשחק, בעיקר בגלל השליטה של אבדיה והמשמעת של הבלייזרס, שניצלו איבודי כדור, שלטו בכדורים החוזרים והענישו מהשלוש.

הניצחון הזה קבע פתיחת שנה אזרחית חיובית לפורטלנד, שעלתה למאזן 20:15 וממשיכה להיאבק על מקום בפלייאין במערב. עבור אבדיה, מדובר בערב הצהרתי, כזה שממחיש את המקום שהוא תופס בקבוצה ואת היכולת שלו להוביל, לייצר לאחרים ולקחת על עצמו את האחריות ברגעים החשובים.