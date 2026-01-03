יום שבת, 03.01.2026 שעה 13:56
 מזרח 
77%3395-358130דטרויט פיסטונס
66%3192-342029בוסטון סלטיקס
64%3196-333628ניו יורק ניקס
61%3243-330128פילדלפיה 76'
56%3742-380832קליבלנד קאבלירס
55%3416-349529מיאמי היט
53%3418-342530טורונטו ראפטורס
53%3633-357230שיקגו בולס
48%3369-335829אורלנדו מג'יק
47%3827-381532אטלנטה הוקס
42%3593-348031מילווקי באקס
33%3529-347630שארלוט הורנטס
32%3204-306028ברוקלין נטס
28%3568-329829וושינגטון וויזארדס
16%3743-342431אינדיאנה פייסרס
 מערב 
86%3113-352529אוקלהומה ת'אנדר
71%3196-335528סן אנטוניו ספרס
70%3546-375330דנבר נאגטס
70%3006-327327יוסטון רוקטס
63%3171-313227לוס אנג'לס לייקרס
63%3462-355930מינסוטה טימברוולבס
59%3286-337429פיניקס סאנס
55%3520-358831גולדן סטייט ווריורס
42%3712-361831פורטלנד בלייזרס
40%3518-347030ממפיס גריזליס
38%3668-352229יוטה ג'אז
35%3630-350731דאלאס מאבריקס
34%3251-322229לוס אנג'לס קליפרס
26%3790-344231סקרמנטו קינגס
25%3936-368432ניו אורלינס פליקנס

יום הולדת שמח: 34 נק' לאבדיה, פורטלנד ניצחה

הישראלי שחוגג 25 סיפק מופע אדיר והוסיף 11 אסיסטים ו-7 ריבאונדים ב-109:122 הגדול על ניו אורלינס, כולל 11 מ-14 מהקו. 35 לזאיון וויליאמסון מנגד

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה סיפק הלילה הופעה אדירה, אולי הטובה ביותר שלו העונה, והוביל את פורטלנד לניצחון חוץ 109:122 על ניו אורלינס, במשחק שבו חגג גם יום הולדת 25 בצורה מושלמת. הישראלי היה האיש של הבלייזרס מהרגע הראשון ועד הסיום, שלט בקצב, לקח אחריות והציג משחק של כוכב מוביל.

אבדיה סיים את הערב עם 34 נקודות, 11 אסיסטים ו-7 ריבאונדים, כשהוא קולע ביעילות גבוהה עם 10 מ-18 מהשדה, 3 מ-5 לשלוש ו-11 מ-14 מקו העונשין. מעבר למספרים המרשימים, הוא ניהל את המשחק בבגרות יוצאת דופן, איבד רק שני כדורים, אחרי רצף משחקים בעייתי יותר בתחום הזה, והראה שליטה מוחלטת בכל מהלך התקפי של קבוצתו.

כבר במחצית הראשונה היה ברור שזה הערב של אבדיה. הוא קלע 23 נקודות עד ההפסקה, והיה הגורם המרכזי למהפך של פורטלנד ברבע השני, שבו ניצחה 18:34 והפכה פיגור ליתרון 55:63 בירידה לחדרי ההלבשה. בכל פעם שניו אורלינס ניסתה לייצר מומנטום, אבדיה הגיע עם סל, אסיסט או מהלך חכם שעצר את הריצה.

דני אבדיה (רויטרס)דני אבדיה (רויטרס)

ברבע השלישי המשיך הישראלי להכתיב את הטון, ופורטלנד פתחה פער דו ספרתי שנשמר עד הסיום. ניו אורלינס, למרות ערב גדול של זאיון וויליאמסון עם 35 נקודות, לא הצליחה לחזור למשחק, בעיקר בגלל השליטה של אבדיה והמשמעת של הבלייזרס, שניצלו איבודי כדור, שלטו בכדורים החוזרים והענישו מהשלוש.

הניצחון הזה קבע פתיחת שנה אזרחית חיובית לפורטלנד, שעלתה למאזן 20:15 וממשיכה להיאבק על מקום בפלייאין במערב. עבור אבדיה, מדובר בערב הצהרתי, כזה שממחיש את המקום שהוא תופס בקבוצה ואת היכולת שלו להוביל, לייצר לאחרים ולקחת על עצמו את האחריות ברגעים החשובים.

