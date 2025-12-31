יש לי הצעה לג’קי בן זקן. אתה צריך להחליף את שם הקבוצה. במקום מועדון ספורט אשדוד, מועדון טיילת אשדוד. למה? כי מה שהיה היום במשחק, התרחשה טיילת, שבדרך כלל במשחקי כדורגל אולי בכמה שנים אפשר לראות שערורייה כזו. עם כל הכבוד לחיים סילבס, שהטענות שיש להם כל כך הרבה שחקנים חסרים, הוא משחק עם הרכב טלאים ולא מוצא את ה-11 שהוא רוצה שישחקו. מי כמוהו, שהיה טקטיקן גדול בצד ההגנתי, עם קבוצות ממושמעות אישית וקבוצתית, וכתוצאה מכך הצליח להגיע להישגים לא רעים, אבל כשאין ברירה אז אין ברירה. צריך לשחק בהתאם לכדורגלנים שיש לך בסגל במשחק נתון שכזה.

אתה יודע מראש שמכבי חיפה היא עם סגל הרבה יותר טוב, במיוחד כשברק בכר שיפר את הסגל הזה. לכן, לא האמנתי למראה עיני. פיטר אגבה, איתן אזולאי ודולב חזיזה לא תוקלו פעם אחת במרכז המגרש. לא חילצו מהם כדור, הם עשו כרצונם. כל פעם כשאחד משלושת שחקני השדה של מכבי חיפה קיבל את הכדור, שחקן של אשדוד היה במרחק כמה מטרים. כל כדור עבר בקלי קלות, היה להם זמן להרים את הראש, הם נהנו מהמסירות. בגדול, אם זו הרמה של מועדון טיילת אשדוד, אז היא אחת המועמדות לרדת ליגה. כי קבוצה שאין לה אגרסיביות, לא שומרת קרוב וגם לא טקטית ואגרסיבית, זו לא לרמת ליגת העל. כיום, הטקטיקה מצמצמת פערי איכות ולאשדוד היום לא הייתה טקטיקה.

לגבי מכבי חיפה, עבדולאי סק, עלי מוחמד ושון גולדברג היו חסרים. בגלל זה זה הפך אותי לפסימי לגבי המשחק. לא שחשבתי שמכבי חיפה תפסיד, אבל חשבתי על תיקו וטעיתי. אין לי ספק שברק בכר שיפר את הקבוצה, שחקנים כבודדים וגם את הסגנון. בכר מאמן חכם שיודע שאין לו יכולות אישיות בצד ההתקפי ובנה על משחק קבוצתי. בכדורגל הקבוצתי שלו, הוא פירק את אשדוד 0:4. התנועה ללא כדור, הנעת הכדור מבלי כמעט להפסיד כדור, להגיע לאזורים מסוכנים. הוא גם ידע שסילבה קאני, הרכש מבית”ר ירושלים, לא מסוגל לעשות דברים גדולים, כי הוא לא מסוגל לעבור את המגן שלו, אבל כשהוא נתן את הגול הוא היה בתוך רחבת החמש. זה השינוי הגדול של המאמן עם שחקני הכנף שלו.

ברק בכר. ביצע שינוי עם שחקני הכנף (רדאד ג'בארה)

אם נלך לשחקן כנף, אז השיפור הגדול ביותר בקבוצה הוא קנג’י גורה. היום הוא בעט, השוער הדף וזה הוביל ל-0:1, בקרן הוא הוציא כדור לאגבה, שעד היום היה פרווה והיום סיפק משחק מצוין כקשר אחורי. הוא בעט והשוער קרול נימצ’יסקי חילק מתנה לכבוד השנה האזרחית החדשה. שתי מתנות תוך כמה דקות שכל שוער בנערים א’ היה לוקח, אבל כנראה שהשוער הזה משחק ברמת שאר השחקנים שאיתו על כר הדשא.

אבל אי אפשר שלא לציין שחקן כמו גורה, ששיפר את האחד על אחד שלו, את התנועה והמשחק הקבוצתי שלו. לא מחפש לעשות דברים גדולים אלא לשחק פשוט, וכשהוא משחק פשוט ומעורב בגולים, הוא בסוף לוקח את המגן שלו כמו שצריך ושולח בעיטה מדויקת לפינה הרחוקה. את כל זה אני זוקף לזכות ברק בכר, שעבד איתו. והעבודה משתלמת כי לפני חודש גורה היה שחקן אחר והיום הוא שחקן שונה ב-180 מעלות. הפחד במשחק היה מאלעד אמיר וליסאב עיסת, שני בלמים צעירים שהם לא שחקני הרכב במכבי חיפה.

קנג'י גורה. השיפור הגדולה ביותר בקבוצה (רדאד ג'בארה)

אחד הגיע היישר מקבוצת הנוער וכבר במשחק הגביע נגד אחי נצרת הוא שיחק, והמאמן נתן לו את הקרדיט להמשיך. הוא טעה בתחילת המשחק מחוסר ביטחון ולקבוצה היה מזל גדול ויוג’ין אנסה שהגיע לאחד על אחד מול שוער בעט בשלומיאליות החוצה. צריך לציין שאנסה היה נרפה ולא הצליח לעשות כמעט כלום. אם הוא הבבואה של אשדוד, שלא נתפלא איך הקבוצה שלו נראתה כל המשחק.

עם הזמן, אמיר השתפר וקיבל ביטחון, עיסת עשה את עבודתו בשלווה, פייר קורנו יצא כל פעם קדימה וגם הגביה בצורה גדולה לחזיזה את הגול הרביעי. יילה בטאיי עם שיפור גדול במשחק שלו. כמו גורה, אין ספק שבכר עבד איתו בצורה אישית. הוא אחראי, ידע שיש עם אמיר בעיות, היה לידו ונתן לו את הביטחון שצריך. הוא קבוצתי, לא עושה טעויות, מניע את הכדור. כשאתה רואה את אגבה, שעד היום היה פרווה, כקשר אחורי במקום עלי מוחמד הוא שיחק בסגנון שונה, ארגן את המשחק מאחור, הניע את הכדור בצורה מצוינת, כמעט ולא הפסיד כדור, חילץ איפה שהיה יכול והבקיע. שאפו לאגבה.

פיטר אגבה ופייר קורנו. שאפו לקשר, המגן עשה את העבודה (רדאד ג'בארה)

כשאתה מסתכל על מכבי חיפה, אתה אומר שזה לא משנה אם אשדוד נרפית, חלשה ורכה. הירוקים נהנו היום. שיחקו מרגל לרגל, תמיד לשחקן הפנוי. חזיזה שיחק כקשר התקפי, כשמתחילת העונה אמרתי גם לדייגו פלורס וגם לבכר שהוא יכול לשחק כעשר. הוא פשוט נהנה מהמשחק, גילה יכולת גבוהה, גם הבקיע וגם היה קפטן אמיתי. כל המחמאות הולכות לבכר, מכיוון שאם רואים את הקבוצה לפני חודש לעומת היום, למעט ההפסד לבית”ר ירושלים שם הוא לא בחר את הסגנון הנכון ולכן הוא גם הפסיד.

אין ספק שהביטחון של השחקנים עלה, הביטחון של ברק עלה. ברגע שיש קבוצתיות, כל אחד מבין מה תפקידו ואף אחד לא מנסה להציל את המולדת וגם נגד אשדוד השחקנים אגרסיביים, שומרים, מחלצים. עדיין, היכולת האישית חסרה. ברגע שגם היכולת האישית תבוא, כפי שהגיע הגול של גורה, השיפור יהיה הרבה יותר גדול, אבל כרגע יש להם משחק נגד הפועל חיפה, קבוצה מהפלייאוף התחתון שהיא ברמה של אשדוד ולא יותר. אם מכבי חיפה תנצח, והיא חייבת לנצח, אפשר לדבר על הצמרת הגבוהה.