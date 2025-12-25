התוכנית של בית"ר ירושלים להילחם בגזענות

בית"ר ירושלים עמדה לדין משמעתי בעקבות האירועים במשחק מול סכנין ונענשה בקנס על סך 99 אלף ש”ח ובמשחק ללא קהל מול הפועל באר שבע בטרנר. במהלך הדיון שהתקיים אתמול הגישה בית"ר ירושלים לבית הדין מסמך ובו תוכנית העבודה של הקבוצה למניעת הגזענות, כשברקע החלטת פיפ"א על החמרה בענישה בכל הקשור לגילוי גזענות.

בדו"ח שהועבר לבית הדין נכתב: "בית"ר ירושלים שמה לנגד עיניה את הטיפול בבעיית הגזענות והאפליה הקיימת במגרשים, ללא התעלמות מהמצב בשטח ועם רצון להפחית עד לרמה אפסית את האירועים הקיימים. המועדון שם בראש סדר העדיפויות שלו הפחתה למינימום שירים גזעניים וקריאות גזעניות ברחבי האצטדיון והדבר השני הסברה מתמדת בנושא".

בבית"ר החליטו לקחת צעד קדימה את המלחמה בגזענות ובמכתב הם מפרטים על קבוצות מהן ייקחו השראה: "כחלק מהניסיון ללמוד ממקומות שהצליחו לטפל בצורה נחרצת, נלקחו שלושה מועדונים בבריטניה כמקרה לימוד: צ'לסי (אנגליה), ריינג'רס (סקוטלנד) וליברפול (אנגליה)".

אוהדי בית"ר ירושלים (רדאד ג'בארה)

בעניין האופרטיבי לטיפול בגזענות בית"ר ציינה בדו"ח את הלקחים שנלמדו והפעולות לפיהן המועדון יעבוד בשנים הקרובות:

- מערכת דיווח ואיסוף נתונים על מקרי גזענות.

- הפצת דוחות תקופתיים לציבור ולאוהדים.

- סרטונים שידברו לליבם של האוהדים – להראות סכומי כסף מהעונות הקודמות ואת בזבוז כספים על עונשים מיותרים במקום על חיזוק הקבוצה.

- סרטונים – הצגת שירים מה מותר ומה אסור.

- הקמת אזור באתר הרשמי לצילומים והוכחות כנגד אנשים ששרים שירים מסוימים ולא הולמים.

- העברת מסרים בדפי אוהדים ובתקשורת.

- שיתוף שחקנים בפעילויות למען מניעת אירועים עם סממנים גזעניים.