קבוצות שיחזרו על עבירות גזענות יירדו ליגה

ההתאחדות לכדורגל בישראל צפויה לאשר מחר (שני) שינויים מקיפים בתקנון המשמעת, זאת בעקבות חוזר 1934 של פיפ"א, שפורסם ביוני 2025 ומחייב את כל 211 ההתאחדויות החברות לאמץ עד סוף השנה את סעיף 15 החדש למאבק בגזענות ואפליה. התקנות החדשות מטילות אחריות רחבה ומתעדכנת על כלל הגורמים המעורבים במשחק – שחקנים, אנשי צוות, בעלי תפקידים וקבוצות, ומגדירות מדרג ענישה מחמיר במיוחד.

פיפ"א קבעה כי על ההתאחדויות לאמץ פרוטוקול תגובה מיידי בגין כל אירוע גזעני במשחק, לרבות עצירתו, הורדת השחקנים מהמגרש ובמקרים חריגים הפסקה מוחלטת שתוביל להפסד טכני. בנוסף, היא מחייבת הגדרות ברורות, סנקציות מרתיעות ויכולת להטיל ענישה קולקטיבית, כולל סגירת יציעים או הפעלת משחקים ללא קהל.

בישראל, הצעת התיקון כוללת שינוי עומק הן במישור האישי והן במישור הקבוצתי, ומחמירה באופן משמעותי עם העבריינים. התקנון החדש מגדיר מחדש ומרחיב את עבירות הגזענות, תוך הכללת ביטויי אפליה על רקע צבע עור, גזע, דת, לאום, שפה, מוצא אתני, מוגבלות, מגדר והעדפה מינית. בנוסף, נכנס איסור מפורט על אזכורים לא נאותים של השואה ופגיעה בהמנון או בסמלי המדינה.

עונש מינימום מוצע: הרחקה של לפחות 10 משחקים, לצד אפשרות לענישה נלווית על פי שיקול דעת בית הדין. מדובר בהחמרה ביחס לתקנון הקיים, שבו לא נקבעה תקופת מינימום כה גבוהה.

שינו זוארץ (חגי מיכאלי)

אחריות רחבה יותר לקבוצות, גם על פעולות אוהדים מחוץ למגרש

הקבוצות יחויבו לנקוט כל האמצעים החוקיים כדי למנוע כניסת אוהדים המואשמים או שהורשעו בהתבטאויות גזעניות, בין אם ביצעו אותן באצטדיון ובין אם ברשתות החברתיות. המשמעות: תחומי האחריות של המועדון כלפי קהלו מתרחבים באופן משמעותי.

במהלך משחקים יחול פרוטוקול שלושת השלבים, וכאשר המשחק יופסק בשל אירוע גזעני מצד האוהדים והקבוצה תורשע היא עשויה לקבל הפסד טכני, צעד משמעותי שעד כה הופעל רק במקרים נדירים.

מדרג ענישה חדש לעבירות קהל, עד הורדת ליגה

התקנון המוצע מטיל על הקבוצה אחריות משמעתית גם בהיעדר אשמה ישירה. העונשים יופעלו באופן מדורג:

בעבירה ראשונה – קנס של 20 אלף שקל.

בעבירה שנייה – 40 אלף שקל.

בעבירה שלישית – 60 אלף שקל.

בעבירה רביעית ואילך – 80 אלף שקל.

לצד זאת, יופעלו עונשים נוספים: איסור מכירת כרטיסים למשחקי חוץ, חיוב הקבוצה ביישום תכנית למניעת גזענות, וכן במקרה של שלוש עבירות משמעותיות בעונה האפשרות להפחתת נקודות ואף פסילה מתחרויות. הרף המחמיר ביותר שמבקשת ההתאחדות לאמץ הוא האפשרות להטלת עונש של הורדת ליגה במקרים של עבירות גזענות חוזרות, לאחר שמוצו כל העונשים הקודמים. זהו צעד שנחשב לנדיר גם בזירה הבינלאומית, אך פיפ"א מעודדת ענישה אפקטיבית כאשר תופעות גזעניות הופכות שיטתיות.

תוכניות למניעת גזענות: מנגנון הקלה מותנה

קבוצות יוכלו להגיש תוכנית מפורטת למניעת גזענות שתכלול פעילויות חינוכיות, אמצעי אבטחה, שיתופי פעולה עם החברה האזרחית ומדיניות טיפול במתפרעים. תוכנית זו, באישור ועדה מיוחדת, עשויה להוביל להקלה בעונשים בכפוף ליישום מוכח ומתמשך.

מי שנפגע מהתבטאות גזענית יוכל למסור הצהרה לבית הדין ולקבל לידיו את החלטותיו המנומקות. הוא אף יוכל לערער ולהצטרף להליך הערעור, צעד שמרחיב לראשונה את מעמד הנפגע בזירה המשמעתית. ההתאחדות צפויה לאשר את השינויים כבר מחר, ולממש התאמה מלאה לדרישות פיפ"א. כאשר התקנון ייכנס לתוקף, יעמוד הכדורגל הישראלי בפני אחד ממנגנוני הענישה המחמירים שהיו בו , כולל האפשרות חסרת התקדים להורדת ליגה בשל גזענות.