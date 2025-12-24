מדוע אינו נמכר מה-MLS בפחות ממה שנרכש?

בוריס אינו מצטרף לבית"ר ירושלים, והוא הולך להיות חיזוק משמעותי במרכז הקישור של הקבוצה. אלמוג כהן וברק יצחקי סימנו את הקשר של די. סי יונייטד בחודש האחרון כשחקן המוביל לחיזוק עמדת הקשר האחורי בבית"ר.

הגעתו של בוריס אינו לא אומרת בשלב הזה שמשחררים את איילסון טבראש, להיפך, בבית"ר רוצים את שניהם כדי לשחרר מידי פעם את ירין לוי לעמדה קדמית יותר, בליגה ארוכה כשפתאום קיימת האפשרות לזכות באליפות, במועדון חושבים בגדול, הבעלים ברק אברמוב חושב שיש פה הזדמנות לעשות את הבלתי ייאמן ולזכות בתואר, וההחתמה של בוריס אינו בסכומים המדוברים, זו הצהרת כוונות של הבעלים ושל הקבוצה.

בית"ר רכשה את אינו בסכום של 600 אלף דולר רכישה + בונוסים לקבוצה האמריקאית לשנתיים הקרובות על הישגים של בית"ר ירושלים. אינו חתם על חוזה של כ-400 אלף דולר ברוטו לעונה במשך שנתיים וחצי + סעיפי בונוסים.

בוריס אינו (IMAGO)

המחיר שבו נמכר אינו מנתניה עמד על 2.2 מיליון דולר, אז למה האמריקאים הסכימו למכור אותו ב-600 אלף דולר? בגלל סעיף בחוזה של השחקן לפיו אם לא יקבל כמות מסוימת של דקות משחק בעונה הקרובה בארה"ב הוא יהפוך לשחקן חופשי, ומכיוון שלא בונים עליו, הסכימו האמריקאים לשחרר אותו במחיר מופחת מאוד מהמחיר בו הוא נרכש ממכבי נתניה.

בבית"ר ממשיכים לחפש חלוץ לקבוצה, כאשר לא פוסלים אפשרות להגיע למצבת של שמונה זרים ולרשום שבעה זרים למשחקים.