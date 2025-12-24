בית"ר ירושלים הודיעה: בוריס אינו חתם רשמית

בית״ר ירושלים הודיעה היום (רביעי) על החתמה משמעותית, לאחר שהגיעה להסכם עם די.סי יונייטד על העברתו של הקשר האחורי בוריס אינו, שחתם במועדון לשנתיים וחצי וישתכר 400,000 אירו לעונה. השחקן צפוי להצטרף כבר בימים הקרובים לאימונים ולעמוד לרשות הצוות המקצועי.

אינו מיועד לחזק את מרכז המגרש של הצהובים-שחורים, לאחר תקופה של מגעים בין הצדדים שהבשילו לכדי חתימה רשמית. הקשר האחורי מביא עמו ניסיון רב ורקורד עשיר, וצפוי להוסיף יציבות ואיזון לחוליית הקישור.

את דרכו בכדורגל האירופי החל אינו בגיל צעיר, לאחר שסומן בקמרון והמשיך למחלקות הנוער של פורטו ולאנס. לאורך השנים ביסס את עצמו כשחקן אחראי ובעל משמעת טקטית גבוהה, עם נוכחות פיזית משמעותית ודגש על עבודה ללא כדור, חילוצי כדורים ותרומה למשחק ההגנה והאיזון הקבוצתי. תכונות אלו הפכו אותו לדמות חשובה בקבוצות בהן שיחק. בישראל לבש את מדי מכבי נתניה, ממנה המשיך ל-MLS.

עם הצטרפותו למועדון אמר אינו לאתר הרשמי של בית”ר: "אני מאוד שמח לחזור לישראל ובפרט להגיע ולחתום במועדון כל כך גדול כמו בית"ר ירושלים. לאורך כל התקופה האחרונה הרגשתי שבית"ר רוצה אותי יותר מכל קבוצה אחרת. אני זוכר את העוצמה של טדי והאוהדים, יהיה כיף להיות חלק ולחגוג עם המועדון הזה. מחכה כבר להגיע, יאללה בית"ר".