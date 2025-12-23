יום שלישי, 23.12.2025 שעה 13:55
תכירו: אוסף הרכבים ב-10 מיליון דולר של הולאנד

לצד Bugatti Tourbillon בשווי של כ-4 מיליון דולר, הכוכב של סיטי מציג מגוון רכבי על לצד מספר רכב פאר שימושיים. האם גם פרארי ולמבורגיני ברשימה?

בהחלט יש סיבה לחייך (בינה מלאכותית)
בהחלט יש סיבה לחייך (בינה מלאכותית)

ארלינג הולאנד, חלוצה של מנצ’סטר סיטי ואחד הכדורגלנים הטובים בעולם, הוא מכונת שערים שכמעט אי אפשר לעצור. באנגליה הוא כבר עם 19 שערים ו-4 בישולים ב-17 משחקים בלבד, ובליגת האלופות הוא גם עושה את שלו עם ממוצע של שער למשחק (6 מ-6).

החלוץ הנורווגי, שבעוד חצי שנה יהיה עם נבחרתו במונדיאל (מלך השערים של המוקדמות עם 16 שערים כולל חמישייה מול מולדובה) הפך בשנים האחרונות גם לשם מוכר מחוץ למגרש. הצלחתו המקצועית לוותה בשדרוג כלכלי משמעותי, שאפשר לו לבנות אוסף רכבים יוצא דופן, כזה שממקם אותו בשורה הראשונה של חובבי הרכב בקרב ספורטאי העל.

שווי אוסף המכוניות של הולאנד מוערך בלמעלה מ־10 מיליון דולר, והוא כולל שילוב של רכבי על מרשימים לצדר כבי פאר שימושיים. הבחירה בדגמים מגוונים מעידה על חיבה ברורה לביצועים קיצוניים, אך גם על הבנה של שימוש יומיומי ונוחות.

הרכב הבכיר ביותר באוסף הוא Bugatti Tourbillon, אחת המכוניות היוקרתיות והמתקדמות בעולם כיום. מחירה מוערך בכ-3.8 עד 4 מיליון דולר לפני מיסים, והיא מצוידת במערכת הנעה היברידית עם מנוע V16 בהספק משולב של כ־1,800 כוחות סוס. המהירות המרבית המוצהרת עומדת על כ־445 קמ"ש.

Bugatti Tourbillon (מתוך האתר הרשמי)Bugatti Tourbillon (מתוך האתר הרשמי)

לצידה נמצא Ferrari Monza SP2, דגם פתוח ונדיר מסדרת Icona של פרארי. מחירו מוערך בכ־1.7 עד 2 מיליון דולר, והוא מונע על ידי מנוע V12 אטמוספרי בנפח 6.5 ליטרים. המהירות המרבית של המונזה SP2 עומדת על כ־300 קמ"ש.

באוסף של הולאנד מופיעה גם Lamborghini Huracán Sterrato, גרסה ייחודית ומוגבהת של ההורקאן, המיועדת גם לנסיעה מחוץ לאספלט. מחיר הדגם נע סביב 260–280 אלף דולר, והוא מצויד במנוע V10 עם מהירות מרבית של כ־260 קמ"ש.

בגזרת רכבי היוקרה היומיומיים, מחזיק הולאנד ב־Rolls-Royce Cullinan. מחירו של רכב הפנאי היוקרתי מוערך בכ־350 אלף דולר ומעלה, והוא מצויד במנוע V12 טווין-טורבו. המהירות המרבית מוגבלת אלקטרונית לכ־250 קמ"ש, בהתאם לאופי המותג.

Rolls-Royce Cullinan. גם היא בצי הרכבים של הולאנד (Vauxford)Rolls-Royce Cullinan. גם היא בצי הרכבים של הולאנד (Vauxford)

אחד הרכבים השימושיים ביותר באוסף הוא Audi RS6 Avant Performance, סטיישן ספורטיבית עם מנוע V8 טווין-טורבו. מחיר הדגם באירופה ובבריטניה נע סביב 130–150 אלף דולר, ומהירותו המרבית, עם חבילת ביצועים, מגיעה לכ־305 קמ"ש.

באוסף נמצא גם Mercedes-AMG GLE 63 S Coupe, רכב פנאי ספורטיבי עם מנוע V8. מחירו מוערך בכ־120–140 אלף דולר, והמהירות המרבית שלו מוגבלת ל־250 קמ"ש, או כ־280 קמ"ש עם חבילת AMG Driver’s Package.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

