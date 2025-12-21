יום ראשון, 21.12.2025 שעה 16:39
כדורגל עולמי  >> ליגה גרמנית
ליגה גרמנית 25-26
3811-5114באיירן מינכן1
3212-2615בורוסיה דורטמונד2
2920-3315באייר לברקוזן3
2919-3015לייפציג4
2720-2915הופנהיים5
2622-2515שטוטגרט6
2530-3015איינטרכט פרנקפורט7
2123-2015אוניון ברלין8
2026-2515פרייבורג9
1728-1815ורדר ברמן10
1624-2215פ.צ. קלן11
1624-1815בורוסיה מנשנגלדבאך12
1625-1615המבורג13
1528-2315וולפסבורג14
1428-1715אוגסבורג15
1126-1314סט. פאולי16
1130-1314היידנהיים17
726-1314מיינץ18

ריפליי תומכת בשחקני באיירן מינכן עם מראה חדש

REPLAY תהיה הספונסרית הרשמית של קבוצת הפאר הגרמנית עד יוני 2027, ותספק בגדים רשמיים ובלתי פורמליים לשחקנים ולצוות הטכני והניהולי של המועדון

|
שחקני באיירן לבושים בריפליי (יח
שחקני באיירן לבושים בריפליי (יח"צ)

המותג האיטלקי ריפליי חתם על הסכם שיתוף פעולה עם קבוצת הכדורגל הגרמנית באיירן מינכן. על פי ההסכם, ריפליי תהיה הספונסרית הרשמית של הקבוצה עד יוני 2027, ותספק בגדים רשמיים ובלתי פורמליים לשחקנים ולצוות הטכני והניהולי של המועדון.


בהתאם להסכם, שחקני באיירן מינכן ילבשו את הבגדים של ריפליי לפני ובמהלך משחקים, כשהם מקבלים גם את ההזדמנות להשתתף באירועים מיתוגיים  ולקמפיינים בינלאומיים של המותג.

שחקני באיירן לבושים בריפליי (יח"צ)שחקני באיירן לבושים בריפליי (יח"צ)

בריפליי משוכנעים שהסגנון המודרני והספורטיבי של המותג יתאים באופן מושלם לערכים של באיירן מינכן, שמחפשת תמיד להיראות רעננה, דינמית ומלאה בסטייל - גם מחוץ למגרש. שני הצדדים מצפים לשיתוף פעולה פורה וליצירת אסתטיקה מנצחת במגרש  ובחיי היום-יום של השחקנים.

