יום ראשון, 21.12.2025 שעה 16:37
ספורט אחר  >> האזור המוטורי

וואו: רכשה פורשה 911 בדולר אחד והחייתה אותה

אמיליה הרטפורד, משפיענית ומכונאית אמריקאית בעלת קהל של יותר מ-2M עוקבים, הצליחה לבצע מה שנראה כמעט בלתי אפשרי: החייתה פורשה הרוסה לחלוטין

|
המשפיענית אמיליה הרטפורד (אינסטגרם)
המשפיענית אמיליה הרטפורד (אינסטגרם)

אמיליה הרטפורד, יוצרת תוכן ומכונאית אמריקאית בעלת קהל של יותר משני מיליון עוקבים ברשתות החברתיות, הצליחה לבצע מה שנראה כמעט בלתי אפשרי: החייאה מלאה של פורשה 911 שנשרפה כמעט כליל (צפו בווידאו). הרכב, שנפגע קשות בשריפה והוגדר בפועל כאובדן מוחלט, נרכש על ידה במחיר סמלי של דולר אחד בלבד.

הפורשה המדוברת הייתה שלדה חרוכה עם נזק חמור למרכב, למכלולים המכניים ולמערכות החשמל. במצבה המקורי, הסיכוי לשיקום נראה אפסי, ורוב אנשי המקצוע היו מגדירים אותה כמיועדת לפירוק בלבד. למרות זאת, הרטפורד החליטה לרכוש את הרכב ולהתחיל תהליך שיקום מקיף, שלב אחר שלב.

את תהליך השיפוץ תיעדה הרטפורד לאורך זמן בסרטונים שהעלתה לחשבונות המדיה החברתית שלה. בסרטונים נראים פירוק מוחלט של הרכב, החלפת חלקים שניזוקו בשריפה, שיקום המנוע, בניית מערכת חשמל חדשה והרכבה מחדש של המרכב. מדובר בעבודה ממושכת שכללה שימוש בחלקים מקוריים וחלקי אפטרמרקט (לא מקוריים מאת היצרן), לצד התאמות הנדסיות מדויקות.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

בסיום התהליך, הפורשה חזרה לכביש כשהיא מתפקדת באופן מלא, עם מראה חיצוני מחודש ומכלולים מכניים תקינים. השינוי היה דרמטי: מרכב שרוף וחסר תועלת הפך לרכב ספורט פעיל, שניתן לנהוג בו ולתחזק אותו ככל פורשה 911 אחרת.

כידוע, פורשה 911 היא אחת המכוניות המזוהות ביותר עם עולם הרכב הספורטיבי. מאז הצגתה הראשונה בשנת 1964, הפכה הדגם לאייקון בזכות תצורת המנוע האחורית, העיצוב הייחודי והאיזון בין שימוש יומיומי לביצועים גבוהים. לאורך עשרות שנים, הדגם עבר שדרוגים ושינויים, אך שמר על קווי העיצוב והאופי המקוריים.

במהלך השנים הוצעו ל-911 גרסאות רבות, החל מדגמי קאררה הבסיסיים ועד לגרסאות קיצון כמו טורבו ו-GT3, המיועדות לנהיגה ספורטיבית ולמסלולים. כל אחת מהן שומרת על DNA ברור שמייחד את הדגם משאר מכוניות הספורט.

אילוסטרציה (בינה מלאכותית)אילוסטרציה (בינה מלאכותית)

מעבר להיותה מכונית, ה-911 ביססה לעצמה מעמד של סמל תרבותי. היא הופיעה במרוצים, בסרטים ובפרסומות, והפכה לאובייקט תשוקה עבור חובבי רכב ברחבי העולם. גם כיום, הופעתה על הכביש מושכת תשומת לב מיידית.

המקרה של אמיליה הרטפורד מדגיש לא רק את מעמדה של הפורשה 911, אלא גם את הפוטנציאל הטמון בשיקום רכבים שנחשבים אבודים. מדובר בשילוב של ידע מכני, סבלנות והשקעה משמעותית, שבמקרה הזה הובילו לתוצאה שהיא פשוט פנטסטית.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

