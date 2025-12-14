יום שני, 15.12.2025 שעה 04:30
ספורט אחר  >> האזור המוטורי

המגבים עושים רעש? זו ממש לא סיבה להחליפם

גם אתם ממהרים להחליף את המגבים ברגע שהם מתחילים להשמיע רעש מעצבן? מסתבר שיש לכך פיתרון זול יותר. קבלו ארבעה שלבים בדרך לשימור המגבים שלכם

|
כמה שהרעש הזה מעצבן (בינה מלאכותית)
כמה שהרעש הזה מעצבן (בינה מלאכותית)

מגבי השמשות הם אחד המרכיבים החשובים ביותר בכלי הרכב, גם אם לא תמיד נותנים עליהם את הדעת ומבינים את חשיבותם. תפקידם הוא לשמור על שדה ראייה נקי וברור עבור הנהג, ובכך להשפיע ישירות על הבטיחות בזמן נהיגה, במיוחד בתנאי מזג אוויר קשים.

בחודשי החורף חשיבותם של המגבים גדלה עוד יותר. גשם, שלג ולכלוך המצטבר על השמשה מקשים על הראות, והמגבים הם אלו שאחראים לפנות מים ומשקעים במהירות ולאפשר לנהג להגיב בזמן לכל שינוי בדרך (גם בגשם קל אי אפשר לנהוג ללא המגבים).

להבי המגבים עצמם עשויים גומי ותפקידם לגרוף לכלוך, אבק ושאריות מהשמשה, תוך פיזור אחיד של נוזל הניקוי של הרכב. כאשר הלהבים אינם במצב טוב, הם מתקשים לבצע את פעולתם, ולעתים אף משאירים פסי מים שמגבירים את הסיכון בזמן נהיגה.

אפשר לנקות, לא חייבים להחליף (בינה מלאכותית)אפשר לנקות, לא חייבים להחליף (בינה מלאכותית)

עם הזמן, הגומי שממנו עשויים הלהבים נשחק, מתייבש ומאבד מגמישותו. התוצאה היא ניקוי פחות יעיל, ולעיתים גם רעשי חריקה מטרידים כאשר המגבים נעים על פני הזכוכית –  לפעמים ממש קשה לדמיין את פעולת המגבים ללא הסאונד שלהם על השמשות שמנגן במונוטוניות בנסיעה בגשם.

ברגע שמופיעים סימנים כאלה, נהגים רבים ממהרים להחליף את המגבים בחדשים, שכן לא מדובר במוצרים יקרים יתר על המידה. עם זאת, קיימת שיטה פשוטה וזולה שעשויה להאריך את חיי הלהבים ולשפר את תפקודם, לפחות באופן זמני.

השלב הראשון בדרך למגבים שקטים ויעילים הוא ניקוי יסודי של המגבים במים וסבון עדין. טיפ קטן למעוניינים – מומלץ לפרק את הלהבים מזרוע המגב כדי להקל על העבודה ולהגיע בצורה טובה יותר לכל חלקי הגומי.

איזה אושר!!! (בינה מלאכותית)איזה אושר!!! (בינה מלאכותית)

לאחר הניקוי, יש לשפוך כמות קטנה של חומץ על מטלית מיקרופייבר ולשפשף בעדינות את חלקי הגומי של הלהבים. החומץ מסייע בהסרת לכלוך ושאריות שהצטברו ומחזיר מעט מהגמישות שאבדה.

בשלב הבא יש להשתמש במטלית נקייה נוספת כדי להסיר שאריות חומץ, ולאפשר לגומי להתייבש לחלוטין. רק לאחר מכן ניתן להמשיך לשלב התחזוקה הבא.

כאשר הגומי יבש, מורחים עליו שכבה דקה של וזלין רגיל, כזה שנמצא כמעט בכל בית. יש לאפשר לגומי זמן לספוג את החומר – יש שממתינים מספר דקות, ואחרים מעדיפים להשאיר את הווזלין על הלהבים למשך הלילה – לפני החזרת המגבים למקומם ברכב.

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןכך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפנים
כך נראית אליפות עולם בטטריס עם רחפניםנגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */