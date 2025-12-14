המגבים עושים רעש? זו ממש לא סיבה להחליפם

מגבי השמשות הם אחד המרכיבים החשובים ביותר בכלי הרכב, גם אם לא תמיד נותנים עליהם את הדעת ומבינים את חשיבותם. תפקידם הוא לשמור על שדה ראייה נקי וברור עבור הנהג, ובכך להשפיע ישירות על הבטיחות בזמן נהיגה, במיוחד בתנאי מזג אוויר קשים.

בחודשי החורף חשיבותם של המגבים גדלה עוד יותר. גשם, שלג ולכלוך המצטבר על השמשה מקשים על הראות, והמגבים הם אלו שאחראים לפנות מים ומשקעים במהירות ולאפשר לנהג להגיב בזמן לכל שינוי בדרך (גם בגשם קל אי אפשר לנהוג ללא המגבים).

להבי המגבים עצמם עשויים גומי ותפקידם לגרוף לכלוך, אבק ושאריות מהשמשה, תוך פיזור אחיד של נוזל הניקוי של הרכב. כאשר הלהבים אינם במצב טוב, הם מתקשים לבצע את פעולתם, ולעתים אף משאירים פסי מים שמגבירים את הסיכון בזמן נהיגה.

עם הזמן, הגומי שממנו עשויים הלהבים נשחק, מתייבש ומאבד מגמישותו. התוצאה היא ניקוי פחות יעיל, ולעיתים גם רעשי חריקה מטרידים כאשר המגבים נעים על פני הזכוכית – לפעמים ממש קשה לדמיין את פעולת המגבים ללא הסאונד שלהם על השמשות שמנגן במונוטוניות בנסיעה בגשם.

ברגע שמופיעים סימנים כאלה, נהגים רבים ממהרים להחליף את המגבים בחדשים, שכן לא מדובר במוצרים יקרים יתר על המידה. עם זאת, קיימת שיטה פשוטה וזולה שעשויה להאריך את חיי הלהבים ולשפר את תפקודם, לפחות באופן זמני.

השלב הראשון בדרך למגבים שקטים ויעילים הוא ניקוי יסודי של המגבים במים וסבון עדין. טיפ קטן למעוניינים – מומלץ לפרק את הלהבים מזרוע המגב כדי להקל על העבודה ולהגיע בצורה טובה יותר לכל חלקי הגומי.

לאחר הניקוי, יש לשפוך כמות קטנה של חומץ על מטלית מיקרופייבר ולשפשף בעדינות את חלקי הגומי של הלהבים. החומץ מסייע בהסרת לכלוך ושאריות שהצטברו ומחזיר מעט מהגמישות שאבדה.

בשלב הבא יש להשתמש במטלית נקייה נוספת כדי להסיר שאריות חומץ, ולאפשר לגומי להתייבש לחלוטין. רק לאחר מכן ניתן להמשיך לשלב התחזוקה הבא.

כאשר הגומי יבש, מורחים עליו שכבה דקה של וזלין רגיל, כזה שנמצא כמעט בכל בית. יש לאפשר לגומי זמן לספוג את החומר – יש שממתינים מספר דקות, ואחרים מעדיפים להשאיר את הווזלין על הלהבים למשך הלילה – לפני החזרת המגבים למקומם ברכב.

