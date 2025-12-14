יום ראשון, 14.12.2025 שעה 20:31
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
17733-8639מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
14657-6578הפועל חולון
13744-7838בני הרצליה
13720-7598עירוני קריית אתא
13615-6548הפועל ירושלים
12775-7379עירוני רמת גן
11699-6718הפועל ב"ש/דימונה
11655-6218עירוני נס ציונה
11740-6459הפועל גליל עליון
10690-6398מכבי רעננה
9699-6328אליצור נתניה
9721-6358מכבי ראשל"צ

שטינברג מונה רשמית: וינגייט - מגדלור לאומי

מינויו של יו"ר המנהלת ליו"ר המכון נכנס לתוקף כפי שפורסם לראשונה ב-ONE. זוהר: "בטוח שתחת הנהגתו המכון ימשיך להיות עמוד תווך בספורט ההישגי"

|
ארי שטינברג (אלעד גוטמן)
ארי שטינברג (אלעד גוטמן)

שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, הודיע כי ארי שטינברג ימונה ליו"ר מכון וינגייט. כפי שפורסם ב-ONE, המינוי נכנס לתוקף הבוקר (ראשון) עם החתימה על כתב המינוי והוא יעמוד בראש המכון הלאומי למצוינות בספורט. 

שטינברג מכהן כיום כיו״ר מנהלת ליגת העל בכדורסל וכמנכ״ל אשמורת. בעברו כיהן במגוון תפקידים בכירים במגזר הציבורי, בהם משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי, סמנכ"ל כספים ופיתוח עסקי, וכן ניהל מיזמים ועסקים פרטיים.

יו״ר מכון וינגייט הנכנס, ארי שטינברג, מסר: "אני מודה לשר התרבות והספורט, מיקי זוהר, על האמון והבחירה בי לתפקיד היו"ר, וכן לוועדה לבדיקת מינויים בחברות ממשלתיות, בראשות השופטת בדימוס שלומית דותן. אני רואה במכון וינגייט מגדלור לאומי, המבטא ומשלב את שני התחומים בהם אני מאמין ועוסק כל חיי - חינוך וספורט. אפעל בחרדת קודש ובמסירות כדי להמשיך ולהוביל את המכון ליעדים חדשים ולמען הספורט הישראלי״.

השר מיקי זוהר אמר: "אני מברך על מינויו של ארי שטינברג. ארי מביא איתו ניסיון עשיר, אני סמוך ובטוח כי תחת הנהגתו ימשיך מכון וינגייט להיות עמוד תווך בספורט ההישגי ויפעל לקדם מצוינות ולהגדיל של ההצלחה של ספורטאיות וספורטאי ההישג הישראלים בכל התחומים. אני מאחל לו הצלחה רבה בתפקיד החשוב"

