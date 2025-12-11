יום חמישי, 11.12.2025 שעה 21:08
ספורט אחר

ארי שטינברג מונה ליו״ר מכון וינגייט

כפי שנחשף לראשונה ב-ONE, ועדת המינויים בחברות הממשלתיות חתמה על כתב המינוי ונתנה את האישור הסופי לתפקיד. השר זוהר צפוי להכריז על כך בראשון

|
ארי שטינברג (חגי מיכאלי)
ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

ארי שטינברג מונה ליו״ר מכון וינגייט. ועדת המינויים בחברות הממשלתיות חתמה על כתב המינוי ולמעשה נתנה את האישור הסופי לכך שהוא יקבל התפקיד, שר התרבות והספורט מיקי זוהר צפוי להכריז על כך ולהעניק לו את כתב המינוי ביום ראשון.

שטינברג, שמועמדותו לתפקיד נחשפה לראשונה ב-ONE, ייכנס לתפקיד בתחילת השבוע באופן רשמי. השופטת בדימוס שולמית דותן אישרה הערב (חמישי) את כתב המינוי וחתמה עליו - והוא יימסר לו לאחר חתימת שר התרבות והספורט ביום ראשון.

שטינברג, יו״ר מנהלת הליגה בכדורסל, יקבל עליו תפקיד נוסף בספורט הישראלי. הוא יחליף את ד״ר יואב הלר, שכבר סיים את תפקידו לפני שבוע ימים, כך שבימים האחרונים המכון הלאומי לספורט נותר ללא יו״ר בפועל.

