הולכים כדי לרדת במשקל? כך תעשו זאת טוב יותר

מומחה הכושר והתזונה האמריקאי מקס פוסטרנק מנסה לתת לכם מספר טיפים להליכה יעילה יותר בהקשר ירידה במשקל. על מה הוא ממליץ ומה לגבי התזונה שלכם?

|
הליכה. כך תעשו זאת כמו שצריך? (בינהמלאכותית)
הליכה. כך תעשו זאת כמו שצריך? (בינהמלאכותית)

אם אתם קוראים מדיי פעם כתבות אודות ירידה במשקל, ודאי הבנתם מזמן שההליכה היא הכוכבת החדשה של התחום, כאשר הריצה זוכה למוניטין רע מאיי פעם. אבל האם כולם הולכים כמו שהם צריכים ללכת כדי לרדת במשקל? לא, אם תשאלו את מומחה הכושר האמריקאי מקס פוסטרנק.

האחרון מפעיל עמוד יו-טיוב פופולרי מאוד עם 5.9M מנויים, ואחד מהסרטונים האחרונים אותם הוא הפיק עוסקים בדיוק בעניין זה. לדידו של פוסטרנק, אתם יכולים לעשות מספר דברים כדי לשפר את ההליכה שלכם, אם המטרה שלכם היא לרדת במשקל.

הטיפ הראשון של פוסטרנק הוא להוסיף משקל. כיצד עושים זאת? עם ווסט משקולות או עם תיק אשר מלא בבקבוקיי מים או ספרים. בחישוב פשוט, כל עשרה אחוזים שתוסיפו למשקל גופכם, יגרמו לכך שתשרפו את אותו אחוז נוסף בקלוריות. למשל, אם אתם שוקלים 90 ק”ג ותוסיפו 9 קילוגרמים של תיק עם בקבוקי מים, תשרפו 10% יותר קלוריות מאשר הייתם הולכים ללא תוספת משקל.

הליכה בפארק. אפשר להוסיף תיק על הגב עם משקל (בינה מלאכותית)הליכה בפארק. אפשר להוסיף תיק על הגב עם משקל (בינה מלאכותית)

הטיפ השני של פוסטרנק הוא עקביות, שכן לא תגיעו להישג משמעותי כל עוד לא תמדדו ותפקחו על ההליכות שאתם מבצעים. פוסטרנק מציע לצבור לפחות 10,000 צעדים ביום, והוא גם דורש שתמדדו אותם כמו שצריך בעזרת שעון חכם או כל אמצעי אחר. מצד אחד מדובר בהליכה של שעה וחצי כל יום, אך הבשורה הזאת נשמעת פחות רע כשאתם נזכרים שכל מה שאתם עושים נספר (כמו הליכה עם הכלב, או הליכה מהרכב לעבודה).

הטיפ הבא הוא אחד החשובים ביותר והוא הליכה אחרי אימון במכון כושר. אחרי האימון, מאגרי הגליקוגן כבר כמעט ריקים, ויציאה להליכה תפנה לתאי השומן כמאגר אנרגיה זמין. אם זה לא מספיק, תקבלו גם התאוששות אקטיבית לגוף שלכם אחרי האימון, מה שיעזור לגופכם להתאושש לקראת האימון הבא.

כעת הגענו לטיפ שכמעט אף אחד לא אוהב לשמוע – הליכה בשיפוע. פוסטרנק ממליץ על הפעילות הזאת משום שהיא גם מעלה באופן משמעותי את שריפת הקלוריות, וגם משום שהיא משיגה את אותם יתרונות של הריצה (בכל הקשור לשרירים המופעלים) אך ללא כל העומס על המפרקים.

הליכה בשיפוע (בינה מלאכותית)הליכה בשיפוע (בינה מלאכותית)

טיפ נוסף של פוסטרנק הוא לשים לב למהירות בה אתם הולכים, הוא ממליץ לשנות את קצב ההליכה תוך כדי שאתם הולכים מאיטי למהיר וכן הלאה. האחרון לא ממליץ על כך רק בפן הפיזיולוגי אלא גם בפן המנטאלי, שכן הליכה בקצב משתנה “מעניינת” יותר מהליכה איטית, מה גם שהליכות מהירות יתרמו יותר לתחושת הסיפוק שלכם מהפעילות.

הטיפ האחרון של פוסטרנק בהקשר ההליכה הוא התזונה. שום הליכה, ולא משנה באיזה קצב, לא תעזור לכם לאבד משקל אם לא תהיו בחיסרון קלורי. שימו לב (שיחד עם הקלוריות של ההליכה) אתם שורפים יותר מאשר צורכים, שכן זהו היסוד הבסיסי ביותר בירידה במשקל.

במידה ואתם מעוניינים בנתונים מעמיקים יותר אודות ההליכה, אתם מוזמנים כמובן לצפות בסרטון המלא של פוסטרנק אשר מצורף מטה. שם תוכלו לראות גם מחקרים אודות כלל הטיפים שאוזכרו עד כה, וכמובן לקבל את כלל משנתו של פוסטרנק בנושא.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.



