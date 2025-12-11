מכבי תל אביב הודיעה: אומורי עוזב למועדון אחר

המשחקים הבינלאומיים בכדורסל כבר כאן, ובמכבי תל אביב ממשיכים לעבוד על הסגל. אחרי שהצהובים צירפו את זאק הנקינס לסגל של עודד קטש, יש שם כאלו שעוזבים. אחרי שפרסמנו לראשונה כאן ב-ONE על כך שקליפורד אומורי יעזוב לגלאטסראיי, מחזיקת הגביע הודיעה באופן רשמי על העזיבה שלו.

המועדון לא בישר לאן, אלא רשם בהודעה הרשמית: “קליפורד אומורי ימשיך את שארית העונה במועדון אחר. אנו מאחלים לו הצלחה רבה ביעד הבא שלו”. כאמור, אנחנו כאן ב-ONE חשפנו שהיעד הבא יהיה בטורקיה, כשהוא יחתום אצל גלאטסראיי בקרוב.

אומורי כזכור הגיע למכבי ת”א רק בקיץ האחרון, אך לא הצליח להתאקלם ולהשאיר חותם. הצהובים פעלו בשוק והביאו את זאק הנקינס, מה שאפשר להם לשחרר את אומורי. הגבוה הגיע לצהובים מהמכללות בארצות הברית, וכעת ימשיך את המסע שלו בקריירה בטורקיה.