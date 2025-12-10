אומורי עובר ממכבי תל אביב לגלאטסראיי

הרומן הלא מוצלח בין מכבי תל אביב לקליפורד אומורי הסתיים מהר מאוד, כשהיום (רביעי) נודע לראשונה ל-ONE כי הסנטר ממשיך ליעד הבא בקריירה – עובר לקבוצת גלאטסראיי הטורקית.

הסנטר הניגרי בן ה-24 מיעט לקבל קרדיט אצל עודד קטש ושותף בליגת ווינר סל בשני משחקים בלבד (מול נתניה ומכבי ר”ג), כשביורוליג הוא עלה על הפרקט בשלושה משחקים – מול הכוכב האדום, וירטוס בולוניה ומילאנו ל-16 דקות משותפות בכל המשחקים הללו.

כאמור, מכבי תל אביב תיפרד מהסנטר הניגרי לאחר שצירפה באופן רשמי מוקדם יותר היום את זאק הנקינס, אקס הפועל ירושלים, שבמועדון מקווים שהוא אכן יצליח להותיר חותם גדול ומשמעותי הרבה יותר מתחת לסל.