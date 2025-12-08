חתמה עם חברה בנציגותה: נסגר חוב הפועל ללאן

לפני כחודשיים פרסמנו לכאן לראשונה ב-ONE שחברת הכרטיסים ‘לאן’ מחכה לעוד כ-3.5 מיליון ש”ח מהפועל ת”א ועופר ינאי. כזכור, האדומים חתמו עם החברה ואז יצאו מהחוזה, כשעברו לספק כרטיסים אחר, והיום (שני) הם הודיעו שהם שוב עוברים, הפעם למערכת של Vivenu.

מאז הניתוק מלאן, הקבוצה עברה למערכת של ניהול ומכירת כרטיסים ומנויים באופן עצמאי, כאשר המערכת תהיה כעת של Vivenu, והחיבור למערכת הזו שתשמש את האתר של הפועל ת”א יבוצע על ידי נציגה של החברה הגרמנית בארץ, וזו לאן.

ל-ONE נודע שבעקבות ההסכם הזה, לאן והפועל תל אביב סיכמו שנסגר החוב, שכאמור עמד על כ-3-5 מיליון שקלים. החתימה עם החברה היא על הסכם למשך ארבע שנים, וזה כמובן רגע לפני חזרת המשחקים לישראל, כשכבר בשלישי הבא הפועל ת”א תארח משחק יורוליג כאן נגד הכוכב האדום, בארנה.

קהל אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בהודעה של הפועל על הסיכום עם החברה נרשם: “אוהדות ואוהדים יקרים, אנחנו שמחים לעדכן על שדרוג מערכת ניהול ומכירת המנויים של המועדון. בתחילת העונה הקמנו משרד כרטיסים עצמאי ומוקד שירות ומכירה שפועל מתוך משרדי המועדון, במטרה לשפר את השירות בשקיפות ובשליטה מלאה בדאטה ובתפעול”.

עוד נרשם: “כעת, עם חזרת משחקי היורוליג לישראל, אנו עוברים למערכת Vivenu, המאפשרת חוויית רכישה מהירה, נוחה ומקצועית. החיבור למערכות המועדון תבוצע על ידי נציגת Vivenu בישראל, חברת לאן. התפעול השוטף, השירות והניהול המקצועי של כלל המערך יישארו באחריות מלאה של המועדון”.