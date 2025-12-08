יום שלישי, 09.12.2025 שעה 00:56
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
15668-7778מכבי ת"א
14512-6177הפועל ת"א
14608-6558הפועל העמק
13720-7598עירוני קריית אתא
12520-5747הפועל ירושלים
12591-5907הפועל חולון
11664-6887בני הרצליה
11655-6218עירוני נס ציונה
11708-6718עירוני רמת גן
10690-6398מכבי רעננה
10654-5808הפועל גליל עליון
9622-5887הפועל ב"ש/דימונה
9721-6358מכבי ראשל"צ
8616-5557אליצור נתניה

חתמה עם חברה בנציגותה: נסגר חוב הפועל ללאן

האדומים הודיעו על הסכם עם מערכת חדשה לכרטיסים בשם Vivenu, והנציגה שלה בארץ זו לאן. בכך, הצדדים סגרו שהחוב של כ-3.5 מיליון ש"ח של הקבוצה נסגר

|
עופר ינאי (רועי כפיר)
עופר ינאי (רועי כפיר)

לפני כחודשיים פרסמנו לכאן לראשונה ב-ONE שחברת הכרטיסים ‘לאן’ מחכה לעוד כ-3.5 מיליון ש”ח מהפועל ת”א ועופר ינאי. כזכור, האדומים חתמו עם החברה ואז יצאו מהחוזה, כשעברו לספק כרטיסים אחר, והיום (שני) הם הודיעו שהם שוב עוברים, הפעם למערכת של Vivenu.

מאז הניתוק מלאן, הקבוצה עברה למערכת של ניהול ומכירת כרטיסים ומנויים באופן עצמאי, כאשר המערכת תהיה כעת של Vivenu, והחיבור למערכת הזו שתשמש את האתר של הפועל ת”א יבוצע על ידי נציגה של החברה הגרמנית בארץ, וזו לאן.

ל-ONE נודע שבעקבות ההסכם הזה, לאן והפועל תל אביב סיכמו שנסגר החוב, שכאמור עמד על כ-3-5 מיליון שקלים. החתימה עם החברה היא על הסכם למשך ארבע שנים, וזה כמובן רגע לפני חזרת המשחקים לישראל, כשכבר בשלישי הבא הפועל ת”א תארח משחק יורוליג כאן נגד הכוכב האדום, בארנה.

קהל אוהדי הפועל תל אביב (רדאד גקהל אוהדי הפועל תל אביב (רדאד ג'בארה)

בהודעה של הפועל על הסיכום עם החברה נרשם: “אוהדות ואוהדים יקרים, אנחנו שמחים לעדכן על שדרוג מערכת ניהול ומכירת המנויים של המועדון. בתחילת העונה הקמנו משרד כרטיסים עצמאי ומוקד שירות ומכירה שפועל מתוך משרדי המועדון, במטרה לשפר את השירות בשקיפות ובשליטה מלאה בדאטה ובתפעול”.

עוד נרשם: “כעת, עם חזרת משחקי היורוליג לישראל, אנו עוברים למערכת Vivenu, המאפשרת חוויית רכישה מהירה, נוחה ומקצועית. החיבור למערכות המועדון תבוצע על ידי נציגת Vivenu בישראל, חברת לאן. התפעול השוטף, השירות והניהול המקצועי של כלל המערך יישארו באחריות מלאה של המועדון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןמפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטר
מפחיד מדי: מגרש כדורגל בגובה 1700 מטרנגןלא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסי
לא לכל אחד: המעריצה שהחליפה חולצה עם מסינגןדנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפא
דנה תופסת את מנור עצבני בזמן הפסד בפיפאנגןהשוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
השוער שהשתגע: בעט את הכדור ליריב בפנדל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */