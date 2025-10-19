"לאן" מחכה עוד לכ-3.5 מיליון שקל מהפועל וינאי

משרד הכרטיסים "לאן" מתכוון לפתוח בהליך משפטי נגד קבוצת הכדורסל של הפועל תל אביב והבעלים שלה, עופר ינאי, אם עד סוף חודש אוקטובר לא יוחזר לו סכום של כ-3.5 מיליון שקל, כך נודע ל"שיחת היום".

הכסף הועבר על ידי המשרד כ"מקדמה" במסגרת הסכם רב-שנתי עליו חתמו הצדדים בנובמבר 2024, אך מאז הסכם זה בוטל ביוני האחרון ביוזמת הקבוצה.

על פי גורמים המעורים בפרטים, בהפועל תל אביב החליטו לפוצץ את ההסכם בטענה ש"לאן" שיתפה פעולה עם ארגון האולטראס של המועדון - טענה שגרמה למשבר אמון חריף בין הצדדים.

מאז, ב"לאן" דורשים את החזר הכסף שניתן לקבוצה על חשבון ההתקשרות, אך עד כה לא התקבל מענה או תשלום מצידה של הפועל.

שחקני הפועל תל אביב (ראובן שוורץ)

בחודשים האחרונים הפגינו ב"לאן" סבלנות והמתינו לפתרון מוסכם, אולם כעת, לפי גורמים המעורבים בנושא, הסבלנות פוקעת ואם הכסף לא יוחזר עד סוף החודש, תוגש תביעה משפטית נגד הקבוצה וינאי באופן אישי.

"משרד הכרטיסים ‘לאן’ נוהג לאורך שנים לשתף פעולה עם קבוצות ספורט בישראל, לעיתים תוך מתן דמי קדימה לסיוע תזרימי לקבוצות", לפי גורמים בספורט הישראלי. לדבריהם, נעשו ניסיונות גישור מצד דמויות בכירות בעולם הספורט והעסקים כדי ליישב את המחלוקת, אך מאמצי הפשרה כשלו עד כה.

בהפועל ת”א בחרו שלא להגיב לידיעה.