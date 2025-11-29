יום שני, 01.12.2025 שעה 13:17
88%1838-193316דטרויט פיסטונס
67%1669-177615ניו יורק ניקס
65%1972-202717אטלנטה הוקס
62%1906-196416מיאמי היט
60%1788-181415פילדלפיה 76'
59%1968-201117טורונטו ראפטורס
59%1962-200317קליבלנד קאבלירס
56%1760-185716בוסטון סלטיקס
53%1821-181115שיקגו בולס
50%1861-190116אורלנדו מג'יק
41%2003-194017מילווקי באקס
31%1885-185116שארלוט הורנטס
19%1941-176416אינדיאנה פייסרס
13%1814-163415ברוקלין נטס
7%1778-158214וושינגטון וויזארדס
 מערב 
94%1804-205417אוקלהומה ת'אנדר
85%1419-160413יוסטון רוקטס
80%1725-188715דנבר נאגטס
73%1739-177415לוס אנג'לס לייקרס
67%1701-177515סן אנטוניו ספרס
62%1848-190416מינסוטה טימברוולבס
59%1917-196917גולדן סטייט ווריורס
53%1961-198717פיניקס סאנס
38%1938-191116פורטלנד בלייזרס
35%1991-190617ממפיס גריזליס
33%1864-180315יוטה ג'אז
29%1938-184617דאלאס מאבריקס
29%2085-191717סקרמנטו קינגס
19%1856-175216לוס אנג'לס קליפרס
18%2069-186417ניו אורלינס פליקנס

דונצ'יץ' מול וומבניאמה: נקבעו משחקי רבע הגמר

הלייקרס יפגשו את סן אנטוניו ברבע גמר הגביע, אוקלהומה שוב מול פיניקס, אורלנדו נגד מיאמי וטורונטו מול ניו יורק. הימים, השעות ומתי ייערך הגמר?

וומבניאמה מול דונצ'יץ' (רויטרס)
וומבניאמה מול דונצ'יץ' (רויטרס)

הניצחון של לוס אנג’לס לייקרס על דאלאס השלים את תמונת העולות לרבע גמר גביע ה־NBA בעונתו השלישית. משחקי רבע הגמר יתקיימו ב־9 וב־10 בדצמבר, כשכל קבוצה שואפת להשיג את הכרטיס לפיינל פור שייערך בלאס וגאס בין 13 ל־16 בדצמבר.

אורלנדו, שגברה על דטרויט, תקבל את מיאמי למשחק הפתיחה של שלב רבע הגמר, בעוד ניו יורק תצא למשחק חוץ מול טורונטו. הלייקרס, שסיימו את שלב הבתים עם מאזן מושלם, יפגשו את סן אנטוניו שניצחה את דנבר בקרב צמוד, ואוקלהומה תארח את פיניקס, שעלתה לשלב הבא כקבוצה בעלת המאזן הטוב ביותר מבין המפסידות אחרי הפסדה לת'אנדר.

כזכור, מנצחות כל הבתים ושתי הסגניות בעלות המאזן הטוב ביותר (אחת מכל קונפרנס) עולות לרבע הגמר, שם מתחיל טורניר ההדחה הישירה. מעבר ליוקרה ולתואר, השחקנים נהנים מתמריץ כספי משמעותי, כל אחד משחקני הקבוצה הזוכה מקבל 500 אלף דולר, פרס שהגביר את התחרותיות מאז הושק המפעל.

להט מול האקסית. דונצלהט מול האקסית. דונצ'יץ' מוקף בשחקני דאלאס (רויטרס)

חשוב לזכור שכל משחקי הגביע נחשבים כחלק ממאזן העונה הרגילה, פרט לגמר שנחשב למשחק נוסף ואינו משפיע על המאזן הכללי אלא רק על סטטיסטיקות הגביע. משחקי רבע הגמר ייערכו ב־9 וב־10 בדצמבר (באולמות של הקבוצות עם המאזן הטוב ביותר), חצאי הגמר יתקיימו ב־13 בדצמבר והגמר ב־16 בדצמבר. חצי הגמר והגמר ייערכו במסגרת הפיינל פור בלאס וגאס.

לוח המשחקים המלא

9 בדצמבר (בין שלישי לרביעי):
אורלנדו – מיאמי, 01:00
טורונטו – ניו יורק, 03:30

10 בדצמבר (בין רביעי לחמישי):
אוקלהומה – פיניקס, 02:30
לוס אנג'לס לייקרס – סן אנטוניו, 05:00

13 בדצמבר: חצי גמר הגביע.

16 בדצמבר: גמר הגביע.

