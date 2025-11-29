דונצ'יץ' מול וומבניאמה: נקבעו משחקי רבע הגמר

הניצחון של לוס אנג’לס לייקרס על דאלאס השלים את תמונת העולות לרבע גמר גביע ה־NBA בעונתו השלישית. משחקי רבע הגמר יתקיימו ב־9 וב־10 בדצמבר, כשכל קבוצה שואפת להשיג את הכרטיס לפיינל פור שייערך בלאס וגאס בין 13 ל־16 בדצמבר.

אורלנדו, שגברה על דטרויט, תקבל את מיאמי למשחק הפתיחה של שלב רבע הגמר, בעוד ניו יורק תצא למשחק חוץ מול טורונטו. הלייקרס, שסיימו את שלב הבתים עם מאזן מושלם, יפגשו את סן אנטוניו שניצחה את דנבר בקרב צמוד, ואוקלהומה תארח את פיניקס, שעלתה לשלב הבא כקבוצה בעלת המאזן הטוב ביותר מבין המפסידות אחרי הפסדה לת'אנדר.

כזכור, מנצחות כל הבתים ושתי הסגניות בעלות המאזן הטוב ביותר (אחת מכל קונפרנס) עולות לרבע הגמר, שם מתחיל טורניר ההדחה הישירה. מעבר ליוקרה ולתואר, השחקנים נהנים מתמריץ כספי משמעותי, כל אחד משחקני הקבוצה הזוכה מקבל 500 אלף דולר, פרס שהגביר את התחרותיות מאז הושק המפעל.

להט מול האקסית. דונצ'יץ' מוקף בשחקני דאלאס (רויטרס)

חשוב לזכור שכל משחקי הגביע נחשבים כחלק ממאזן העונה הרגילה, פרט לגמר שנחשב למשחק נוסף ואינו משפיע על המאזן הכללי אלא רק על סטטיסטיקות הגביע. משחקי רבע הגמר ייערכו ב־9 וב־10 בדצמבר (באולמות של הקבוצות עם המאזן הטוב ביותר), חצאי הגמר יתקיימו ב־13 בדצמבר והגמר ב־16 בדצמבר. חצי הגמר והגמר ייערכו במסגרת הפיינל פור בלאס וגאס.

לוח המשחקים המלא

9 בדצמבר (בין שלישי לרביעי):

אורלנדו – מיאמי, 01:00

טורונטו – ניו יורק, 03:30

10 בדצמבר (בין רביעי לחמישי):

אוקלהומה – פיניקס, 02:30

לוס אנג'לס לייקרס – סן אנטוניו, 05:00

13 בדצמבר: חצי גמר הגביע.

16 בדצמבר: גמר הגביע.