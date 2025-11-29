ניצחון 11 רצוף לת'אנדר, דונצ'יץ' להט מול דאלאס

הלילה ב־NBA סיפק רצף משחקים מרתק במיוחד, כשבמוקד עמדו מאבקי הגביע לצד הצגות אישיות ופינישים דרמטיים. סן אנטוניו חוללה מהפך גדול בדנבר, יוטה עצרה את רצף ההפסדים עם ניצחון על סקרמנטו, אוקלהומה המשיכה לדהור עם ניצחון נוסף על פיניקס, ושארלוט חזרה לתלם מול שיקגו. גם במזרח נרשמו סיפורים מעניינים עם ניצחונות של ניו יורק, דטרויט ואטלנטה, ובמשחק נוסף אינדיאנה הרשימה מול וושינגטון. במשחקים המאוחרים, לוס אנג'לס לייקרס גברה על דאלאס וממפיס יצאה עם ניצחון על לוס אנג'לס קליפרס.

אוקלהומה (1:19) - פיניקס (8:12) 119:123

המארחת המשיכה את העונה החלומית שלה והעפילה לשלב הנוקאאוט של הגביע, כששיי גילג'ס־אלכסנדר הוביל את הדרך עם 37 נקודות ו־8 אסיסטים. הכוכב הקנדי השתלט על המשחק בדקות הסיום עם 15 נקודות בשבע הדקות האחרונות, ובכך עזר לת’אנדר לרשום ניצחון 11 ברציפות ולהפוך לקבוצה החמישית בתולדות ה־NBA שפותחת עונה במאזן 1:19. צ'ט הולמגרן תרם 23 נקודות ו־8 ריבאונדים, וג'יילן ויליאמס חזר מפציעה נוספת בעקבות ניתוח ביד ורשם 11 נקודות ו־8 אסיסטים ב־29 דקות.

בצד של פיניקס, קולין גילספי הוביל עם 24 נקודות, בעוד דווין בוקר הוסיף 21 נקודות ו־8 ריבאונדים ודילון ברוקס קלע 19. שתי הקבוצות החליפו שלשות בקצב גבוה, במיוחד ברבע האחרון, שבו הסאנס צימקו את ההפרש מספר פעמים עד לנקודה בלבד. שלשה של גילספי הורידה ל־115:114, אך גילג'ס־אלכסנדר מיד הגיב בשלשה משלו שהחזירה את אוקלהומה ליתרון מבטיח. אגב, גילג'ס־אלכסנדר האריך את רצף המשחקים שלו עם 20 נקודות ומעלה ל־92, והשווה את ווילט צ'מברליין במקום השני בכל הזמנים ברצף כזה.

שיי גילג'ס אלכסנדר חוגג (רויטרס)

לוס אנג'לס לייקרס (4:14) - דאלאס (15:5) 119:129

אוסטין ריבס להט עם 38 נקודות ולוקה דונצ'יץ' הוסיף 35 נקודות ו־11 אסיסטים בניצחון של הלייקרס, במשחק שבו הקבוצה מלוס אנג'לס המשיכה את המומנטום המרשים שלה. דונצ'יץ', שפגש את קבוצתו לשעבר בפעם השלישית, סיפק מחצית שנייה גדולה לצד ריבס, והשניים הובילו את הלייקרס לשישה ניצחונות רצופים ולמקום ברבע הגמר של הגביע לאחר שסיימו את שלב הבתים במאזן מושלם. לברון ג'יימס תרם 13 נקודות בלבד, אך קבר שלשה מכריעה כשנותרו שתי דקות. ריבס צלף שש שלשות, דונצ'יץ' הוסיף ארבע, ודיאנדרה אייטון סיים עם 17 נקודות.

אנתוני דייויס חזר ללוס אנג'לס לראשונה מאז הועבר בטרייד לפני עשרה חודשים, ורשם 13 נקודות ו־5 ריבאונדים תחת הגבלת דקות, תוך שהוא מקבל קבלת פנים חמה מהאוהדים. דאלאס, שנמצאת בתקופה פחות טובה, קיבלה 22 נקודות מפי.ג'יי וושינגטון ו־17 מריאן נמבהרד, והרוקי קופר פלאג הצטיין עם 13 נקודות, 11 אסיסטים ו־7 ריבאונדים. המאבס עוד הובילו פחות משמונה דקות לסיום, אך נעצרו במשך כמעט ארבע דקות ללא סל שדה בזמן שהלייקרס ביצעו ריצת 1:13 שהכריעה את ההתמודדות.

להט מול האקסית. דונצ'יץ' מוקף בשחקני דאלאס (רויטרס)

ניו יורק (6:12) – מילווקי (2:2) 109:118

יאניס אנטטוקומפו שב לפרקט אחרי היעדרות של ארבעה משחקים, אך גם חזרתו לא הספיקה למילווקי, שספגה עוד הפסד והודחה מהמשך הגביע. הניקס סיפקו ערב מרשים במדיסון סקוור גארדן והבטיחו את מקומם ברבע הגמר, שם יחכו להם בטורונטו. עבור הבאקס, שמארחים את ברוקלין בתוך פחות מיממה, מדובר כבר בהפסד שביעי ברצף.

ג'יילן ברונסון היה הכוכב הגדול של הערב עם 37 נקודות, כולל מהלך של סל ועבירה דקה ו־27 לסיום שהעניק יתרון 7 קריטי. ג'וש הארט תרם משחק אדיר של 19 נקודות, 15 ריבאונדים ו־7 אסיסטים, ומיילס מקברייד צלף 19 נוספים. מילווקי, שהובילה בשיא ב־12 ונשארה צמודה עד שלוש ורבע דקות לסיום, קיבלה 30 נקודות, 15 ריבאונדים ו־8 אסיסטים מיאניס. קייל קוזמה ואיי ג'יי גרין הוסיפו 20 ו־18 בהתאמה.

ברונסון חוגג (רויטרס)

דנבר (5:13) - סן אנטוניו (5:13) 139:136

סן אנטוניו רשמה ערב התקפי גדול בדרך להעפלה לרבע גמר הגביע, כשדווין ואסל הוביל אותה עם שיא עונתי של 33 נקודות וקליעה יוצאת דופן מחוץ לקשת, 7 מ־9. ג'וליאן צ'מפּני הוסיף שיא עונתי משלו עם 25 נקודות, והספרס הצליחו לחזור מפיגור 18 נקודות ברבע השלישי. האורחת עשתה זאת בזכות משמעת מהקו (30 מ־32) וניצול 17 איבודי כדור של דנבר ל־30 נקודות קלות.

בדנבר, ג'מאל מארי היה נפלא עם 37 נקודות והפך לשחקן החמישי בתולדות המועדון שחוצה את רף 10,000 הנקודות בקריירה. קאם ג'ונסון תרם 28 וניקולה יוקיץ' הוסיף 21 נקודות ומסירת מאחורי הגב מרהיבה נוספת לרזומה שלו. שתי הקבוצות הופיעו חסרות, ויקטור וומבניאמה וסטפון קאסל לא שיחקו אצל הספרס, בעוד שאהרון גורדון וכריסטיאן בראון נעדרו בצד השני. גם כך, סן אנטוניו מצאה פתרונות מבחוץ, כששמונה משחקניה קלעו לפחות שלשה אחת. דנבר סיימה את המחצית הראשונה עם ריצה של 6:23 ויצרה יתרון 15, שהפך ל־18 בפתיחת השלישי, אך הספרס הפכו את הקצב, צימקו ל־104:103 לקראת הרבע האחרון והשלימו מהפך בדרך לניצחון.

יוקיץ' מול הספרס (רויטרס)

אטלנטה (8:12) – קליבלנד (8:12) 123:130

אטלנטה חגגה ניצחון גדול על קליבלנד בזכות ערב מפלצתי של ג'יילן ג'ונסון, שהתקרב צעד נוסף למעמד אולסטאר עם טריפל דאבל אדיר: 29 נקודות, 12 ריבאונדים ו־12 אסיסטים. לצדו בלט ניקיל אלכסנדר-ווקר עם 30 נקודות, וההוקס הצליחו להתגבר גם על 42 נקודות של דונובן מיצ'ל.

הניצחון הזה של אטלנטה למעשה הדיח את הקאבס מהמשך הגביע. דקה ו־9 שניות לסיום, זקארי ריזאשה קבר שלשה ששברה שוויון, ולאחר מכן אלכסנדר-ווקר הוסיף שלשה נוספת שנתנה את המומנטום הסופי. קליבלנד לא הצליחה לקלוע במשך יותר משתי דקות. אונייקה אוקונגוו הוסיף 18 בהיעדרו של קריסטפס פורזינגיס, ודייסון דניאלס התקרב לטריפל דאבל משלו עם 10 נקודות, 8 ריבאונדים ו־9 אסיסטים. אוון מובלי הגיב עם 20 נקודות, 14 ריבאונדים ו־7 אסיסטים, בעוד דיאנדרה האנטר קלע 16 ודריוס גרלנד מסר 10 אסיסטים לצד 15 נקודות.

אלכסנדר ווקר (רויטרס)

לוס אנג'לס קליפרס (14:5) - ממפיס (12:8) 112:107

הקליפרס פתחו את המשחק בדיוק כפי שקיוו לראות מתחילת העונה: הגנה אגרסיבית, הפרעה לזריקות קלות של ממפיס, תרומה התקפית משמעותית מכוכביהם וקצב משחק גבוה. המחצית הראשונה נראתה כמו הבטחה להתאוששות, כשהם עולים ליתרון 50:63 בזכות יכולת טובה של קוואי לנארד וג'יימס הארדן, לצד העובדה שממפיס התקשתה לקלוע אפילו מתחת לסל. אך לאחר ההפסקה היתרון התפוגג במהירות, והחולשה ההגנתית שהפכה מזוהה עם הקליפרס העונה חזרה להופיע.

ברבע האחרון ממפיס השתלטה על הקצב, עלתה ליתרון ראשון 85:87 והמשיכה לריצה נוספת שהקפיצה אותה ל־95:103. לנארד עוד ניסה להחזיר את קבוצתו לעניינים עם רצף מהלכים ו־39 נקודות בסך הכל, כולל שלשה בשניות הסיום, אבל הגריזליס הצליחו לשמור על ההובלה. הארדן הוסיף 23 נקודות, 10 אסיסטים ו־7 ריבאונדים, ואיביצה זובאץ' תרם 11 ריבאונדים. מנגד, ממפיס קיבלה 24 נקודות מג'ארן ג'קסון ג'וניור ושישה שחקנים נוספים בדו ספרתי. עבור הקליפרס, זה היה ההפסד הביתי השישי ברציפות והפסד 12 מתוך 14, לצד הדחה נוספת ממאבקי הגביע.

שחקני ממפיס חוגגים (רויטרס)

יוטה (12:9) - סקרמנטו (15:5) 119:128

יוטה סוף סוף עצרה את רצף ארבעת ההפסדים שלה בזכות הופעה התקפית גדולה של קיאונטה ג'ורג', שסיים עם 31 נקודות, ולאורי מארקנן שהוסיף 28. ברייס סנסבאו תרם 20 נקודות מהספסל, והג'אז חתמו את שלב הבתים של הגביע במאזן 1:3. בצד השני, ראסל ווסטברוק רשם טריפל דאבל מספר 206 בקריירה עם 16 נקודות, 14 אסיסטים, שיא עונתי, ו־12 ריבאונדים, בעוד זאק לאבין הוביל את סקרמנטו עם 34 נקודות וקיגן מארי קלע 23 וקטף 9 כדורים חוזרים.

הקינגס הצליחו לצמק פיגור של 11 בהפסקה לשתי נקודות בלבד עם שלשה של מארי, אך משם יוטה כלל לא נתנה להם להתקרב. ג'ורג' צלף שתי שלשות רצופות והוסיף פלואטר שהחזיר את היתרון לדו ספרתי, והג'אז סגרו את הרבע השלישי בריצה של 0:10 שהובילה ל-73:90 וסידרה יתרון נוח שנשמר ברבע האחרון.

טריפל דאבל שלא הספיק. ווסטברוק (רויטרס)

שארלוט (14:5) - שיקגו (9:9) 116:123

שארלוט סוף סוף יצאה מהסחרור שלה עם הופעה התקפית מרשימה, בה בלט ברנדון מילר עם 27 נקודות במשחקו השלישי מאז ששב מהפציעה בכתף. מיילס ברידג'ס תרם משחק כמעט מושלם של 22 נקודות, 8 ריבאונדים ו־7 אסיסטים, וקולין סקסטון סיפק 21 נקודות מהספסל. למלו בול הוסיף 16 נקודות יחד עם 8 אסיסטים ו־7 ריבאונדים, כאשר ההורנטס הצליחו להגביל את שיקגו ל־8 קליעות בלבד מ־36 ניסיונות מחוץ לקשת.

שיקגו עוד הצליחה לחזור למשחק בזכות ריצות התקפיות של קובי ווייט וג'וש גידי, שהרשים עם 25 נקודות, 11 ריבאונדים ו־9 אסיסטים. ווילייט הוסיף 25 נקודות ו-ניקולה ווצ'ביץ' תרם 13 נקודות ו־14 ריבאונדים. ההורנטס חזרו לשלוט בתחילת הרבע הרביעי עם ריצה בהובלת ברידג'ס, סקסטון דחף את היתרון לדו־ספרתי עם ריבאונד התקפה חשוב, ומשם שיקגו המשיכה להחטיא מבחוץ ולא הצליחה להתקרב שוב. לקראת הסיום נרשמה תקרית קטנה כשג'ידי נקלע לוויכוח עם אוהד בשורה הראשונה, שגרם לעצירה קצרה במשחק.

ברנדון מילר עם ג'וש גידי (רויטרס)

דטרויט (4:15) – אורלנדו (8:12) 112:109

דזמונד ביין סיפק את משחקו הטוב ביותר במדי אורלנדו עם 37 נקודות, והוביל את הקבוצה למפגש ברבע הגמר מול מיאמי. מנגד, קייד קנינגהאם נתן הופעה אישית מפלצתית, 39 נקודות, 13 ריבאונדים ו־11 אסיסטים, אך זה לא מנע מדטרויט לספוג הפסד שני ברציפות אחרי רצף 13 הניצחונות המרשים שלה.

ביין השלים מהלך של שלוש נקודות שקבע 106:108 כשתי דקות ו־12 שניות לסיום. בהמשך קנינגהאם איבד כדור קריטי, השמיני שלו במשחק, וביין קטף שני ריבאונדים בהתקפה שסייעו למג'יק לשמור על היתרון. וונדל קרטר ג'וניור הוסיף ריבאונד התקפה משלו, וג'יילן סאגס קבע את תוצאת המשחק. אנתוני בלאק סיים את הערב עם חסימה גדולה על דאנקן רובינסן שניסה לכפות הארכה. פרנץ ואגנר קלע 21, בעוד טוביאס האריס תרם 18 למפסידה וג'יילן דורן 16 עם 12 ריבאונדים.

וונדל קרטר ג'וניור (רויטרס)

אינדיאנה (16:3) – וושינגטון (16:2) 86:119

אינדיאנה התאוששה מההפסד הדרמטי בטורונטו והוציאה את כל התסכול על וושינגטון, שנמצאת מתחתיה בטבלת המזרח. הפייסרס שלטו מהפתיחה ועד הסיום ורשמו את ניצחונם השלישי העונה.

פסקאל סיאקאם היה נקודת האור המרכזית עם 24 נקודות ו־11 ריבאונדים. בנדיקט מת'ורין הוסיף 20 נקודות וטי ג'יי מקונל עלה מהספסל ל־14 נקודות ו־8 אסיסטים ב־19 דקות. מנגד, אלכס סאר הוביל את הוויזארדס עם 24 נקודות ו־9 ריבאונדים, במשחק שבו הקבוצה חזרה לסורה אחרי ניצחון על אטלנטה שקטע רצף של 14 הפסדים.