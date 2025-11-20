איך צ'אק נוריס נראה ומרגיש נהדר גם בגיל 85?

צ'אק נוריס אולי הפך מזמן לאגדה, אבל בגיל 85 הוא מוכיח שלא מדובר רק במיתולוגיה הוליוודית – אלא בגוף ונפש שממשיכים לעבוד בהרמוניה נדירה. במשך שנים הוא טיפח משמעת ברזל באומנויות לחימה, פיתח שתי שיטות משלו, ושמר על חיבור עמוק לאימוני כוח. מבחינתו, הזמן לא עוצר – הוא רק מאתגר אותו לזוז מהר יותר.

ברשתות החברתיות הוא ממשיך להראות לצעירים ממנו בעשורים איך עושים את זה נכון. באחת מהתמונות ששיתף לאחרונה (באינסטגרם בו יש לו 2.7 מיליון עוקבים), הוא נראה מחויך ומקפיץ אגרוף אל המצלמה, חושף זרועות וכתפיים חטובות שלא מביישות מתאגרף בן 30. לצד התמונה כתב משפט פשוט אך משמעותי: “ההתקדמות נמדדת לא בשלמות, אלא באומץ להמשיך. אני עדיין מציב מטרות, דוחף קדימה ובוחר משמעת על פני נוחות”.

אלו לא רק דיבורים מעוררי השראה – הוא גם מגבה אותם במעשים. בקיץ 2024 שיתף סרטון שבו הוא “מתחמם” עם מוט שנראה כאילו עמוס ב-140 ק"ג. האם הצלחות היו אמיתיות? יכול להיות שכן ויכול להיות שלא, אבל באמת – מי מסוגל להגיד לו אחרת? ובמרץ, לכבוד יום הולדתו ה־85, בחר לחגוג בעלייה רגלית להר לאסן שבקליפורניה, שמתנשא לגובה העולה על 3,100 מטר.

מתוך הפוסט שלו באינסטגרם (אינסטגרם)

כדי להבין איך אדם בגילו מבצע את כל זה, צריך להכיר את הפילוסופיה שמניעה אותו. “אני מבין היום יותר מתמיד שתנועה היא חיים. אני דואג להזיז את הגוף בכל יום ולתדלק אותו נכון”, אמר בריאיון ל־The Healthy.

לפני כל אימון הוא נצמד לטקס קצר של ריכוז ונשימה. בין אם מדובר באימון אומנויות לחימה או בעבודה על מכשיר Total Gym (מכשיר כושר ביתי שמתבסס על משקל הגוף, ועובד על מערכת של מדרון ומשטח מחליק. במקום להרים משקולות חיצוניות, יש לשבת או לשכב על משטח שמחליק לאורך מסילה בזווית משתנה – והזווית היא זו שקובעת כמה התנגדות יש), הוא מאמין שהשקט הפנימי הוא הסוד לפעילות גופנית. “גוף שממשיך לנוע – נע. גוף שעוצר – נעצר,” הוא אומר.

מכשיר ה־Total Gym הפך עם השנים כמעט לשם נרדף לצ'אק נוריס, בין אם בזכות עשרות הפרסומות האמריקאיות שלו ובין אם בזכות הנאמנות האישית שלו למכשיר. הוא גילה אותו בשנת 1976, אחרי שקרע את גיד הכתף במהלך אימון משקולות. במקום לבחור בניתוח, הוא ביצע שיקום מלא באמצעות המכשיר, שבסופו של דבר השיב אותו לאימוני ג’יו־ג’יטסו בתוך שישה שבועות בלבד.

מכשיר ה-Total Gym (מתוך האתר הרשמי)

מאז ועד היום הוא ממשיך לשלב אימוני משקל גוף ותנועות בזוויות משתנות כדי להפעיל כמה שיותר קבוצות שרירים. עבורו, הגיוון הוא כלי לשמירה על גוף יציב, חזק ומאוזן לאורך זמן. לצד העבודה הקשה, הוא מקפיד להתאמן חכם ולא רק חזק. אומנויות הלחימה עדיין בלב העשייה שלו, אך היום הוא מבצע אותן בצורה שמונעת עומסים מיותרים על המפרקים. אחת השיטות המפתיעות שפיתח היא ביצוע צורות ואימונים בתוך מים – שם הציפה מפחיתה לחץ ויוצרת סביבת תרגול בטוחה יותר.

נוריס מספר כי דווקא בגיל המבוגר הוא למד את אחד העקרונות החשובים ביותר של הכושר: להקשיב לגוף. זה כולל את בחירת סוג האימון, את ההקפדה על חימום ומתיחות, ובעיקר את ההבנה שההתאוששות היא חלק מהאימון ולא שלב נפרד ממנו. “הגוף יודע לסמן מה טוב לו,” הוא אומר, “והחכמה היא לדעת לשמוע אותו.”

המסר של צ’אק נוריס רחוק מלהיות מיושן. בעולם שבו קל להרים ידיים ברגע שקשה, הוא מציע גישה אחרת: להמשיך לנוע, לבחור משמעת לפני נוחות, ולהבין שהגיל הוא לא אויב – הוא פשוט עוד משתנה במשוואה. ואם לשפוט לפי התוצאות, נראה שהוא פיצח אותה היטב.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

