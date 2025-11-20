יום חמישי, 20.11.2025 שעה 18:06
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
10552-5816עירוני קריית אתא
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

"הייתה סאגה ארוכה וחבל, לימונד הוא אגדה"

עו"ד אפלבאום שמייצג את הפועל ת"א מול תביעתו של לימונד שיתף ב"שיחת היום": "אמרו לו שהמעמד שלו יירד, הוא קיבל זאת פחות טוב בזמנו והחליט לעבור"

|
רביב לימונד (נעם מורנו)
רביב לימונד (נעם מורנו)

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה במלואה את תביעתו של רביב לימונד נגד הפועל תל אביב. עורך הדין של הקבוצה האדומה, עו”ד עומרי אפלבאום, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE בחסות ‘ישראייר’ על הנושא.

מה אתה יכול לספר על ההליך? הליך מתמשך עם ערעור.
”פרשה ארוכה שהתחילה ביולי 2019, מנהלי הפועל דאז קראו לרביב לשיחה, אמרו לו שרוצים לחדש את הקבוצה ואת הסגל ושהמעמד שלו יירד מבחינת דקות משחק. השחקן הצעיר באותו זמן שרצו לקדם היה ים מדר.

בזמנו, רביב קיבל זאת פחות טוב והחליט לעבור לנס ציונה, הפועל אמרה בסדר והוא חתם לשנתיים שם. אמרו לו להשאיר את הרכב והדירה השכורה שהם ממנים, הוא כנראה החליט לתבוע את העלבון שלו, אפשר להבין מבחינה אישית כי המעמד שלו היה גבוה, היה קפטן, הוא נפגע ואפשר להבין, אבל לא בהכרח אפשר להבין את ההליכים”.

רביב לימונד (רועי כפיר)רביב לימונד (רועי כפיר)

אז בית הדין אומר שהוא לא פוטר ולא נזרק, אלא בהסכמה הדדית.
”בדיוק, גם בנקודת הזמן תראו, העונה מתחילה בספטמבר ועדכנו שלושה חודשים לפני, האירוע התגלגל והגיעה תביעה בבוררות על סך 500 אלף ש”ח, אחרי זה תיקנו והכתב תביעה הפך ליותר ממיליון ש”ח עם כל מיני טענות בהפרשים של שכר נטו. הבורר דחה את הטענות שלו, כל הטענות עלו רק לאחר שש שנים, שחקנים חותמים על גמר חשבון בבקרה על כך שלא חייבים להם בכל עונה וזה מה שהוא עשה ובנוסף לקביעה שלא היו פיטורים אלא הסכמה.

“הבורר דאז דחה את התביעה, למעט רכיב שהיה מוסכם והפועל גם הסכימה לשלם על זה, זה הפער בין השכר של עונה קדימה לעומת מה שהרוויח בנס ציונה, זה מוערך ב-20 אלף דולר בערך אם אני לא טועה, ההליך הסתיים בפסק דין ב-2021, שנה אח”כ הוא תבע בבית הדין לעבודה, שזה היה ממוחזר ממה שהוא אמר כבר, אבל הוא ביקש מהם להכריע בפיטורין”.

עורך דין עומרי אפלבאום (יח"צ)עורך דין עומרי אפלבאום (יח"צ)

“חוסר הפרשות בפנסיה, ימי חופשה ועוד, 400 אלף ש”ח, ההליך התנהל שלוש שנים ולשמחתנו הסתיים בפסק דין לזכות המועדון לפני כמה ימים. מקווה שזה סוף פסוק, הוא יכול להגיש ערעור בתוך 30 ימים”.

אתה חושב שהוא יערער?
”אני לא יודע, אני חושב שההליך בבית הדין גם היה מיותר כי הטענות היו בבוררות כבר, אבל אולי זה אגו ואני לא בוחן את זה, אני לא יודע מה השיקולים, אם יהיה ערעור אז נדע להתנהל”.

ככל שיש יותר ערעורים זה יותר טוב לכם, יש מי שמרוויח, עורכי דין תמיד מרוויחים. אתם דיברתם עם לימונד אחרי זה או שיש נתק?
”לי אין שום קשר, לא יודע מה הקשר שלו עם המועדון, כל הסיפור לא רלוונטי מבחינת אלה שעומדים היום בקבוצה כי הם קיבלו בירושה. הייתה התנהלות עם אלה שהיו לפני כן, היו עוד הליכים בינו לבין ידידיה לגבי לשון הרע או משהו כזה ולא נכנסתי לזה”.

רביב לימונד (איציק בלניצקי)רביב לימונד (איציק בלניצקי)

“הייתה סאגה ארוכה וחבל, רביב הוא אגדת כדורסל ובטח סמל של הפועל ת”א, הוא נתן הרבה, אני מקווה שהיום היחסים תקינים, לא יודע על קשרים כאלה או אחרים”.

אנחנו מודים לך מאוד.
”בשמחה”.

