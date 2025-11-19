יום רביעי, 19.11.2025 שעה 12:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
11520-5716מכבי ת"א
11457-4986הפועל העמק
10374-4485הפועל ת"א
10552-5816עירוני קריית אתא
9407-4235הפועל חולון
8367-3985הפועל ירושלים
8528-5086הפועל ב"ש/דימונה
8478-4536עירוני נס ציונה
8498-4666מכבי רעננה
8537-5026עירוני רמת גן
8474-4236הפועל גליל עליון
7493-4935בני הרצליה
7523-4856אליצור נתניה
7528-4876מכבי ראשל"צ

נדחתה תביעתו של לימונד נגד הפועל תל אביב

ניצחון משפטי לאדומים: ביה"ד האזורי לעבודה לא קיבל את טענות שחקן העבר שתבע ב-400 אלף שקל, וקבע שלא פוטר. הוא חויב לשלם למועדון הוצאות משפט

|
רביב לימונד (נעם מורנו)
רביב לימונד (נעם מורנו)

ניצחון משפטי להפועל תל אביב: בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב דחה במלואה את תביעתו של רביב לימונד נגד המועדון - תביעה שעמדה על כ-400 אלף שקלים. פסק הדין המשתרע על פני 19 עמודים קיבל אחד לאחד את עמדות האדומים וקבע כי לימונד ששיחק בקבוצה בין 2013 ל-2019, לא פוטר, וכי יחסי העבודה הסתיימו בהסכמה הדדית לאחר שחתם בעירוני נס ציונה.

לימונד טען כי פוטר בפגישה שקיים עם ראשי המועדון ביוני 2019, אך בית הדין קבע כי גרסתו אינה נתמכת בראיות וכי לא נאמר לו שהוא מפוטר, אלא הובהר לו שמעמדו המקצועי צפוי להשתנות ושדקות המשחק שלו יקטנו. על פי פסק הדין, לימונד בחר לעזוב את הקבוצה ולחתום בנס ציונה, ורק לאחר חתימתו שם נותק החוזה עם הפועל ת"א, ולכן אין מדובר בפיטורים.

בית הדין דחה גם את כל יתר רכיבי התביעה: פדיון חופשה, פיצויי פיטורים, הפרשות לפנסיה, טענות בדבר תלושי שכר פגומים והפרשי מס. נקבע כי רבים מנושאים אלו נדונו כבר בהליך הבוררות שניהל לימונד בעבר מול המועדון, בוררות שבה נדחו כמעט כל טענותיו, למעט כ-90 אלף שקלים שנפסקו לטובתו אז מתוך כ-1.75 מיליון שתבע. מאחר שהצדדים לא ערערו על פסק הבוררות, נקבע כי ממצאיו מהווים "מעשה בית דין" המחייב גם בהליך הנוכחי.

עורך דין עמרי אפלבאום (יח"צ)עורך דין עמרי אפלבאום (יח"צ)

לגבי נושא הפנסיה, דחה בית הדין את טענות לימונד וקבע כי בפועל המועדון לא רק הפקיד עבורו לפי ההסכמים, אלא אף נשא בחלק העובד לאורך השנים - מצב הפועל לטובתו ולא מזכה אותו בתוספת. גם טענותיו לגבי פגמים בתלושי השכר נדחו לאחר שהתברר כי לא הציג ולו דוגמה קונקרטית לפגם, אף שהתבקש לכך במהלך הדיון.

בשל דחיית התביעה כולה, חויב לימונד לשלם להפועל תל אביב הוצאות משפט ושכר טרחה בסך 15 אלף שקלים.

את הפועל תל אביב ייצג בשני ההליכים - הבוררות וההליך בבית הדין - עו"ד עמרי אפלבאום ממשרד גורניצקי ושות'.

