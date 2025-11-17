יום שני, 17.11.2025 שעה 01:28
אבי נמני

הנבחרת הלכה אחורה בקמפיין הזה

אבי נמני מסכם קמפיין בטור אישי ל-ONE: בן שמעון חייב לוותר על האגו, ולקבל ביקורת בונה. רן, יש לך הזדמנות להיכנס להיסטוריה של הכדורגל הישראלי

הערב בקישינב, מולדובה, הגיע קמפיין מוקדמות מונדיאל 2026 לסיומו באופן רשמי. באופן מעשי מבחינתי הקמפיין הסתיים כבר הרבה לפני אחרי התבוסות 5:0 לנורבגיה ו-3:0 לאיטליה, רגעים מאוד מאכזבים ולא נעימים עבור נבחרת ישראל עם דז׳ה וו חזרה אחורה בזמן לתחילת שנות התשעים, תחילת דרכו של הכדורגל הישראלי באירופה, בצעדים הראשונים של נבחרת ישראל בזירה האירופית, כאשר היינו בעיקר חסרי ניסיון ונאיביים עם תוצאות לא מחמיאות.

לצערי בנקודת הזמן הנוכחית נבחרת ישראל הלכה כמה צעדים אחורנית בקמפיין הנוכחי תחת רן בן שמעון, עם ספיגה של 20 שערים בשלב הבתים, נתון מבהיל ובלתי נתפס במיוחד כאשר שובצנו בבית עם נבחרות אסטוניה ומולדובה שנחשבות בין חמש הנבחרות החלשות ביבשת האירופית, בית המוקדמות לצערנו החל בקול תרועה רמה והסתיים בקול ענות חלושה עד מאוד. 

בנקודת הזמן הנוכחית נבחרת ישראל עם הפנים קדימה לקראת קמפיין ליגת האומות ומוקדמות היורו, עם צורך עז בהפקת לקחים והסקת מסקנות של רן בן שמעון, הוועדה המקצועית של ההתאחדות לכדורגל, אם בכלל יש להם שיניים, וכמובן גם השחקנים יצטרכו לקחת את עצמם בידיים ולהפנים שהציפיות והדרישות מהם גבוהות לקראת הקמפיינים הבאים. 

רן בן שמעון (רדאד גרן בן שמעון (רדאד ג'בארה)

אחד הפרמטרים החשובים שנבחרת ישראל תצטרך לשים דגש ולשדרג באופן בהול הוא קצב ספיגת השערים, מה שמתחבר לנקודת התורפה הבולטת של הנבחרת שהיא חוליית ההגנה, אבל בעיקר משחק ההגנה הקבוצתי שלא עבד לאורך כל הקמפיין.

רן בן שמעון חייב להבין שלאורך כל טורניר המוקדמות הנוכחי לא ראינו טביעת יד של מאמן, נבחרת ישראל הייתה לפרקים כעדר ללא רועה בלי תבניות הגנה ובלי אוריינטציה התקפית, למעט ההפסד 5:4 לאיטליה שם מנור סולומון ודור פרץ התעלו בפעולות איכותיות בחלק הקדמי.

מנור סולומון (IMAGO)מנור סולומון (IMAGO)

ישנן מספר נקודות מפתח שרן יהיה חייב לשים דגש ותשומת לב על מנת לא לחזור על טעויות. בנוסף, ניהול המשחק של רן חייב להיות הרבה יותר מגוון וערני ולהגיב למתרחש על המגרש ולפעולות משתנות של היריב על כר הדשא. רן חייב להיות יותר ורסטילי הן בחילופים והן בשינוי שיטה תוך כדי משחק של הנבחרת שלנו. 

1. חובה להכניס נוהל ברור שלא מזמינים לסגל הנבחרת שחקנים שלא נמצאים תחת מסגרת של קבוצה. 

2. ⁠עדיפות בהרכב לשחקנים שמשחקים באופן שוטף, אין יותר מקום לקרדיט בהרכב לשחקנים שלא משחקים באופן שוטף ולא נמצאים בכושר טוב. 

דניאל פרץ (IMAGO)דניאל פרץ (IMAGO)

3. ⁠כדי לעלות לקמפיין גדול צריך לפעמים במשחקים מסוימים לשחק על תוצאה על חשבון משחק פתוח ויפה לעין. 

4. ⁠לשים יד על שחקנים חמים שנמצאים בכושר מצוין באותו רגע נתון במשחקי הנבחרת. 

5. ⁠דגש על משחק ההגנה הקבוצתי לפני הכל,ברגע שכל שחקני הנבחרת יהיו מחוייבים למשחק ההגנה הכל ייראה הרבה יותר טוב. 

6. ⁠צריך להבין שבמבחינה התקפית יש לנו שובר שוויון אחד שזה מנור סולומון, יש סימן שאלה מעוד גדול לגביי אוסקר גלוך שלא מצליח לבוא לידי ביטוי בנבחרת וכאן רן צריך להיכנס לתמונה ולנסות למצוא לאוסקר את המקום שמתאים לו מבחינת השיטה, ואם אין לזה פתרון אז בוודאי זה לא צריך לבוא על חשבון הנבחרת. 

אוסקר גלוך בפעולה (ראובן שוורץ)אוסקר גלוך בפעולה (ראובן שוורץ)

התפקיד של רן בן שמעון הוא להוציא מהשחקנים שעומדים לרשותו את המקסימום. לצערי בקמפיין הנוכחי רן בקושי הצליח לגרד את המינימום וחובת ההוכחה היא בראש וראשונה של המאמן שחייב לוותר על האגו ולקבל ביקורת בונה עבורו ובעיקר עבור החולצה של נבחרת ישראל ואחר כך כמובן האחריות של השחקנים.

אני מאוד אופטימי לקראת העתיד, אני מאמין מאוד בסגל הנבחרת וחושב שאנחנו יכולים לייצר תוצאות ואיכות כדורגל הרבה יותר גבוה ממה שייצרנו בקמפיין האחרון. קצת מזל בהגרלה וחזרת המשחקים לישראל ושוב פעם נתחיל לחלום מחדש, הרי כולנו אוהבים לחלום ולדמיין דברים שעדיין לא השגנו, אבל מבחינתי זה תמיד בהישג יד. רן, יש לך הזדמנות של פעם בחיים להיכנס להיסטוריה של הכדורגל הישראלי באותיות של זהב, או שתחזור לדשדש בביצה המקומית שם תמיד יהיה לך מקום.

