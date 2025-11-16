הייתם רוצים את ה-Range Rover של ג'ורג' מייקל?

יש מכוניות שמספרות סיפור מסויים, ויש מכוניות שמחזיקות בתוכן חיים שלמים. כזה הוא ה-Range Rover Vogue 2002 שהיה שייך לג’ורג’ מייקל, וכעת, תשע שנים אחרי מותו, יוצא למכירה פומבית. הדמיון לבד מספיק כדי לגרום לצמרמורת: להיכנס לרכב של אחד הכוכבים הגדולים ביותר בריטניה, ללחוץ פליי על Freedom מ-1990, ולקבל חזרה את כל עוצמתו של מי שהיה אייקון מוזיקלי אדיר.

הרכב הזה בריטי כמו שאפשר לבקש. מדובר בריינג’ רובר ווג V8 משנת 2002 – אחד הדגמים שסימנו את שינוי הכיוון של ליין הריינג’ רובר לעבר יוקרה מודרנית. ג’ורג’ מייקל בחר בו בצבע “Oslo Blue” (כחול ירקרק) אלגנטי, עם תא נוסעים מצופה עור. מה שמרתק במיוחד הוא שזה לא היה רכב מתוך אוסף עצום של כוכבי פופ; להפך, נראה שהרכב שירת אותו לאורך כל חייו ונשאר איתו עד שנפטר בדצמבר 2016.

במגזינים בריטיים פורסמו לאורך השנים לא מעט תמונות של הזמר עם הריינג’ רובר שלו – נוהג בו, חונה לידו, או מצלם איתו רגעים יומיומיים. המסמך הרשמי V5, המקביל לרישיון הרכב בבריטניה, עדיין רשום על שמו המקורי של האמן: גיאורגיוס קיריאקוס פנאיוטו. עבור אספנים, זהו פרט שהופך את הסיפור להרבה יותר אישי ומשמעותי.

לרכב נשמרה לוחית הרישוי המקורית שלו – פרט לא טריוויאלי במדינה שבה החלפת לוחית מקובלת מאוד. אבזור הפנים כולל מערכת שמע של Harman Kardon (חברת אודיו אמריקאית ותיקה המתמחה במערכות שמע איכותיות לרכב), כיאה לאיש מוזיקה, גימורי עץ אגוז, בקרת אקלים דו־אזורית ועוד. למרות קילומטראז’ של 128 אלף קילומטר, הכול עדיין פועל בצורה מושלמת, והתא הפנימי נותר מקורי לחלוטין עם פטינה עדינה (התיישנות קלה, לא מעבר לכך) של שימוש שמוערכת מאוד בשוק האספנות.

מתחת למכסה המנוע שוכן מנוע V8 בנפח 4.4 ליטרים שמקורו בב.מ.וו, עם הספק של 286 כ"ס, המחובר לתיבת הילוכים אוטומטית בת חמישה הילוכים. הביצועים מפתיעים לגמרי לרכב כבד כזה: מהירות מרבית של 208 קמ"ש ותאוצה ל־100 קמ"ש ב־9.2 שניות. זו אמנם לא מפלצת ספורט, אבל מדובר ביציבות ועוצמה שמייצגות היטב את שנות האלפיים המוקדמות.

בית המכירות הפומביות Hampson ישיק את המכירה של הרכב ב־23 בנובמבר בטירת בולסוורת' שבצפון־מערב אנגליה. תנאי המכירה מציינים שאין מחיר מינימום, כך שהרכב יימכר גם אם ההצעה הגבוהה ביותר תהיה נמוכה מהמצופה. פרט זה בלבד צפוי למשוך אנשי אספנות וצלמי תקשורת מכל אירופה.

ריינג’ רובר ווג (Hampson)

עד כה לא פורסם הערכת מחיר רשמית, אך הערכות בשוק מציעות שהרכב עשוי להימכר בסביבות 15 אלף אירו. בהתחשב בכך שמודל זהה ללא עבר מפורסם עולה כ־7,000 אירו בלבד, מדובר בפרמיה סבירה ואף נמוכה יחסית לסטנדרטים של רכבי ידוענים.

מעבר לערך ההיסטורי, יש כאן גם נגיעה אנושית. בית המכירות כבר הודיע שחלק מההכנסות ייתרמו לאחת מהעמותות שהיו קרובות במיוחד לליבו של ג’ורג’ מייקל, אף שטרם פורסם מהו החלק או לאיזו עמותה בדיוק יועבר הכסף. מי שמכיר את האמן יודע שתרומות וצדקה היו חלק מהותי מהאישיות שלו, גם כשהעדיף לעשות זאת בשקט.

יכול להיות שזה עוד רכב אספנות שעולה על הדשא הירוק של בולסוורת', ויכול להיות שזה הרבה יותר מזה – חתיכה קטנה מהמורשת של אחד הזמרים הבריטים הגדולים בהיסטוריה. מי שיזכה במפתח ייקח איתו לא רק ריינג’ רובר מרתק, אלא גם פיסה מהחיים של ג’ורג’ מייקל עצמו.

ריינג’ רובר ווג (Hampson)

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

