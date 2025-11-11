יום שלישי, 11.11.2025 שעה 20:11
2711-2412פאריס סן-ז'רמן1
2511-2812מארסיי2
2511-2112לאנס3
2216-2412שטרסבורג4
2015-2312ליל5
2021-2412מונאקו6
2015-1812ליון7
1817-1912ראן8
1718-1712ניס9
1616-1812טולוז10
1421-1812פ.צ. פאריס11
1417-1312לה האבר12
1315-1012אנז'ה13
1127-1212מץ14
1021-1412ברסט15
1018-1112נאנט16
1026-1412לוריין17
719-712אוקזר18

ריאל מדריד אישרה להשאיל את אנדריק לליון

הבלאנקוס נתנו אור ירוק לשחרורו של הברזילאי לקבוצה הצרפתית בהשאלה לחצי עונה ללא אופציית רכישה. החלוץ שואף לקבל דקות משמעותיות לפני המונדיאל





אנדריק בדרך ליעד חדש. לאחר שעלו בתקופה האחרונה כי ליון מעוניינת לצרף את החלוץ הברזילאי בהשאלה ואף מאמנה, פאולו פונסקה, התייחס לכך, כעת ב’גלובו’ מדווחים כי ריאל מדריד אישרה לשחררו להשאלה בת חצי עונה.

על פי הדיווח, שני המועדונים כבר מחליפים ניירות ביניהם, וגם ההתעניינות ממנצ'סטר יונייטד, לנוכח פציעתו של החלוץ הסלובני בנג'מין ששקו, לא שינתה את דעתו של אנדריק, שמחפש דקות משמעותיות כדי להיכלל בסגל של נבחרת ברזיל במונדיאל שייערך הקיץ. קרלו אנצ'לוטי עצמו השאיר את הדלת פתוחה לחלוץ ללבוש שוב את חולצת הסלסאו. מצד שני, הוא הדגיש כי יש צורך לפתור את בעיית הדקות המועטות שהחלוץ מקבל אצל הבלאנקוס כדי להחזירו לסגל.

תנאי ההסכם עדיין לא ידועים. מה שידוע הוא שהמועדון הספרדי לא מתכוון להיפטר באופן סופי מאנדריק ולהשאלה לא תהיה אופציית רכישה. מילולית, הצדדים מתייחסים להסכם כחתום וסביבתו של הברזילאי כבר מחפשת אפשרויות דיור בעיר הצרפתית. למרות שהמועדונים כבר עובדים על טיוטות החוזה, החוזה ייחתם רק קרוב יותר לפתיחת חלון ההעברות, ב-1 בינואר. המשא ומתן כולל סעיפים המאפשרים לריאל לא לשחרר או להחזיר את אנדריק במקרה חירום עקב פציעות של החלוצים שלה בזמן שהחלון פתוח.



ליון ממוקמת כרגע במקום השביעי בליגה הצרפית ומשחקת גם בליגה האירופית. הקושי בהבקעת שערים הוא בעיה ברורה מתחילת העונה אצל הקבוצה, כאשר פאבל סולץ הצ'כי הוא מלך השערים שלה עם חמישה שערים בלבד. 

ריאל תחילה העדיפה כי אנדריק יושאל לקבוצה מהליגה הספרדית, שכן מכיוון שהוא נמצא במדינה כבר שנה וחצי, החלוץ נמצא במרחק של שישה חודשים מקבלת דרכון ספרדי, אך הוא העדיף את ליון, גם בשל כך שמדובר בקבוצה שמתחרה במפעלים נחשבים וגם כי יש לה היסטוריה טובה של שחקנים ברזילאים. גם העובדה כי המאמן הפורטוגלי, פאולו פונסקה, מדבר פורטוגזית ועבד בהצלחה עם מספר ברזילאים במועדונים כמו פורטו, בראגה ושחטאר דונייצק, עזרה לשיקול הדעת של אנדריק.


