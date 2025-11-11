ריאל מדריד אישרה להשאיל את אנדריק לליון

אנדריק בדרך ליעד חדש. לאחר שעלו בתקופה האחרונה כי ליון מעוניינת לצרף את החלוץ הברזילאי בהשאלה ואף מאמנה, פאולו פונסקה, התייחס לכך, כעת ב’גלובו’ מדווחים כי ריאל מדריד אישרה לשחררו להשאלה בת חצי עונה.

על פי הדיווח, שני המועדונים כבר מחליפים ניירות ביניהם, וגם ההתעניינות ממנצ'סטר יונייטד, לנוכח פציעתו של החלוץ הסלובני בנג'מין ששקו, לא שינתה את דעתו של אנדריק, שמחפש דקות משמעותיות כדי להיכלל בסגל של נבחרת ברזיל במונדיאל שייערך הקיץ. קרלו אנצ'לוטי עצמו השאיר את הדלת פתוחה לחלוץ ללבוש שוב את חולצת הסלסאו. מצד שני, הוא הדגיש כי יש צורך לפתור את בעיית הדקות המועטות שהחלוץ מקבל אצל הבלאנקוס כדי להחזירו לסגל.

תנאי ההסכם עדיין לא ידועים. מה שידוע הוא שהמועדון הספרדי לא מתכוון להיפטר באופן סופי מאנדריק ולהשאלה לא תהיה אופציית רכישה. מילולית, הצדדים מתייחסים להסכם כחתום וסביבתו של הברזילאי כבר מחפשת אפשרויות דיור בעיר הצרפתית. למרות שהמועדונים כבר עובדים על טיוטות החוזה, החוזה ייחתם רק קרוב יותר לפתיחת חלון ההעברות, ב-1 בינואר. המשא ומתן כולל סעיפים המאפשרים לריאל לא לשחרר או להחזיר את אנדריק במקרה חירום עקב פציעות של החלוצים שלה בזמן שהחלון פתוח.

אנדריק (IMAGO)

ליון ממוקמת כרגע במקום השביעי בליגה הצרפית ומשחקת גם בליגה האירופית. הקושי בהבקעת שערים הוא בעיה ברורה מתחילת העונה אצל הקבוצה, כאשר פאבל סולץ הצ'כי הוא מלך השערים שלה עם חמישה שערים בלבד.

ריאל תחילה העדיפה כי אנדריק יושאל לקבוצה מהליגה הספרדית, שכן מכיוון שהוא נמצא במדינה כבר שנה וחצי, החלוץ נמצא במרחק של שישה חודשים מקבלת דרכון ספרדי, אך הוא העדיף את ליון, גם בשל כך שמדובר בקבוצה שמתחרה במפעלים נחשבים וגם כי יש לה היסטוריה טובה של שחקנים ברזילאים. גם העובדה כי המאמן הפורטוגלי, פאולו פונסקה, מדבר פורטוגזית ועבד בהצלחה עם מספר ברזילאים במועדונים כמו פורטו, בראגה ושחטאר דונייצק, עזרה לשיקול הדעת של אנדריק.