יום שבת, 01.11.2025 שעה 09:47
כדורגל עולמי  >> ליגה צרפתית
ליגה צרפתית 25-26
219-2010פאריס סן-ז'רמן1
2016-2310מונאקו2
1911-2410מארסיי3
1912-2110שטרסבורג4
1912-1610ליון5
1910-1410לאנס6
1713-2210ליל7
1715-1610ניס8
1415-1710טולוז9
1216-1410ראן10
1216-1210לה האבר11
1120-1710פ.צ. פאריס12
1014-810אנז'ה13
918-1410ברסט14
915-1010נאנט15
922-1310לוריין16
716-710אוקזר17
526-810מץ18

"אנדריק? שחקנים איכותיים יתקבלו כאן בברכה"

מאמן ליון, פאולו פונסקה, התייחס לשמועות על הגעתו האפשרית של החלוץ הברזילאי מריאל מדריד בחלון ההעברות של ינואר, כשהחיוך על פניו הסגיר הכל

|
אנדריק (IMAGO)
אנדריק (IMAGO)

נדמה כי עתידו של אנדריק הולך ומתבהר. בעקבות מיעוט הדקות שקיבל עד כה מצ’אבי אלונסו, הברזילאי הצעיר פתוח לעזיבה בהשאלה כבר בינואר, וריאל מדריד סבורה שזו האפשרות הטובה ביותר כדי למנוע מהתפתחותו להיעצר.

הקיץ האחרון כבר כלל הצעה לעזיבתו של השחקן, כשבמועדון הסבירו לו כי שילובו של גונסאלו גארסיה יפחית עוד יותר את סיכוייו לשחק. למרות זאת, אנדריק בחר להישאר ולהילחם על מקומו. חודשים לאחר מכן, הוא עדיין לא רשם הופעת בכורה תחת המאמן החדש.

לקראת המונדיאל בקיץ הבא, אנדריק מבין שעליו לשחק באופן קבוע אם הוא רוצה סיכוי להשתלב בסגל הסופי של קרלו אנצ'לוטי בנבחרת ברזיל. לכן הוא ערוך כעת ליציאה להשאלה, והביקוש רב. בימים האחרונים השם שנשמע הכי הרבה בהקשר של הברזילאי הוא של ליון. על רקע השמועות ההולכות וגוברות, מאמן הקבוצה פאולו פונסקה נשאל על כך במסיבת עיתונאים.

פאולו פונסקה (רויטרס)פאולו פונסקה (רויטרס)

"אני לא מדבר על שחקנים שלא נמצאים כאן", השיב בתחילה, אך לא הצליח לעצור את הצחוק. כשנשאל שוב אם החתמת אנדריק היא חלום, הוסיף: "אני רוצה שחקנים טובים, זה בטוח. כל שחקן איכותי יתקבל כאן בברכה".

“החיוך של פונסקה אמר הכל, אנדריק הוא האיש שנבחר לחזק את ההתקפה של ליון בינואר הקרוב. עם זאת, ההחלטה הסופית תלויה בשחקן עצמו ובריאל מדריד, שמעדיפה שההשאלה תהיה דווקא לקבוצה ספרדית”, נכתב בתקשורת בספרד.

אנדריק (IMAGO)אנדריק (IMAGO)

בליון, מצידם, רואים בו יעד מועדף ומוכנים להעניק לו תפקיד מפתח. הקבוצה סבלה בקיץ האחרון מאובדן כוח אש משמעותי, כשאלכסנדר לקאזט, ריאן שרקי, ג’ורג’י מיקאוטדזה וטיאגו אלמאדה עזבו כולם. מלך השערים הנוכחי של הקבוצה הוא פאבל שולץ, עם ארבעה שערי ליגה בלבד, וגם הוא לא חלוץ טבעי ואינו שחקן הרכב קבוע.

במצב כזה, ליון מציעה לאנדריק סביבה אידאלית: מקום שבו יוכל לשחק באופן קבוע, לצבור ביטחון ולהוכיח את עצמו כשחקן מוביל, הזדמנויות שאין לו כרגע בריאל מדריד. מהצד הצרפתי המסר ברור: הם מחכים לו בזרועות פתוחות.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירה
לאמין בדרך לרכוש את הבית של פיקה ושאקירהנגןכמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטר
כמה זה שווה? אוסף החולצות המטורף של שכטרנגןכמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרות
כמעט ונרטבה: שדרית הקווים ברחה מהממטרותנגןויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
ויניסיוס ג'וניור נותן הצצה לאוסף החולצות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */