קונצרט בצהוב־שחור: בית"ר עם הצהרת כוונות

לפני שמגיעים לכדורגל, אי אפשר שלא להזכיר את ההתרגשות הגדולה שהייתה בבלומפילד לפני פתיחת המשחק. חזרתם של גלי וזיו ברמן למגרשים ריגשה מדינה שלמה, והיציעים שמחו לראות את השניים עולים לכר הדשא ומקבלים את הכבוד שמגיע להם.

ועכשיו לכדורגל. לפעמים מגיע משחק שבו לא צריך סטטיסטיקות מתקדמות או הסברים טקטיים מורכבים כדי להבין מי הייתה הקבוצה הטובה יותר. הערב הזה, בין בית”ר ירושלים למכבי תל אביב, היה אחד מהם. מהדקה הראשונה היה ברור מי רוצה את המשחק, מי שולטת בקצב, ומי מביאה את האנרגיה. בית”ר עלתה כמו קבוצה שמבינה את האירוע, נהנית ממנו, נכנסה למומנטום וניצלה אותו עד תומו.

מה לא נאמר על ירדן שועה, שנתן היום (ראשון) עוד תזכורת לכישרון הטבעי שלו. זו לא רק המסירה החכמה או הסיומת המדויקת, אלא הסגנון, הביטחון, הדרך שבה הוא הופך מהלך פשוט למהלך של כדורגל אחר. זה שחקן שאתה רואה ומרגיש את האלגנטיות בכל נגיעה. כשהוא מחובר, זו רמת כדורגל שלא הרבה שחקנים בליגה מגיעים אליה.

ירדן שועה, מרגישים את האלגנטיות בכל נגיעה (שחר גרוס)

בלטה היום לעין התחושה שהמערכת בבית”ר ירושלים עובדת ומשפיעה חזק על הקבוצה. ברק יצחקי, אלמוג כהן והצוות המקצועי מדויקים ונמצאים על הדברים, הם עובדים על הליקויים ומשפרים תוך כדי תנועה.

אפשר לומר הרבה מילים על בניית סגל, בחירת זרים לא טובה (כמה דיברנו על זה), על כימיה ועל סגנון משחק, אבל בסוף רואים על הדשא אם זה מתחבר. אצל בית”ר הפעם זה לא רק התחבר, זה התלבש כמו כפפה ליד. אלמוג כהן וברק יצחקי הצליחו לייצר קבוצה עם זהות: לחץ אגרסיבי, יציאה מהירה קדימה, תנועה חכמה על הקווים. זו הקבוצה הכי מוכשרת בליגה מבחינת מגוון כלים התקפיים, ועכשיו גם יש שיטה שמנצלת את זה. מה שנותר לקוות בתור אוהד בית”ר זה להמשכיות, שלא ניפול שוב לנדנדה הבלתי נגמרת הזו של משחק מעולה ושבוע אחריו רפיון מוחלט. סומך על ברק ואלמוג שידעו להחזיר את כולם לקרקע.

ברק יצחקי, ייצר לצד אלמוג כהן קבוצה עם זהות (רדאד ג'בארה)

קצת על עדי יונה, שהיה במשחק של התבגרות: יונה סיפק את אחד המשחקים המרשימים שלו עד היום. שקט, מדויק, פיזי כשצריך, אמיץ כשהמשחק דרש לקחת אחריות. זה המשחק שבו רואים שחקן שאינו רק “פוטנציאל” אלא בורג משמעותי במערך. לא התחכמות, לא התרגשות, ביצוע.

מנגד, מכבי תל אביב פשוט לא הופיעה: אי אפשר להתעלם מהעובדה שמכבי ת”א נראתה כבויה, ללא רעיונות, ללא אגרסיביות, ללא יצירתיות. זו לא מכבי שאנחנו רגילים לראות, וזו הייתה חולשה מפתיעה בעצמתה. לקבל שישייה במשחק ביתי זה אירוע יוצא דופן ומקווה בשבילם שיתאוששו מהר, אפשר לומר שהפגרה הגיעה להם בזמן.

שחקני מכבי תל אביב, הקבוצה פשוט לא הופיעה (רדאד ג'בארה)

לסיכום: בית”ר של הערב לא רק ניצחה, היא שלחה הודעה לליגה. כשהקבוצה הזו מחוברת, כשהחזון תואם את הביצוע, וכשהכוכבים העיקריים נמצאים ביום שלהם, קשה מאוד לעמוד מולה.