אומר שאין לו תשוקה לרכבים ואז קונה בוגאטי

אם הייתם שואלים את 668 מיליון העוקבים של כריסטיאנו רונאלדו באינסטגרם, הם היו אומרים לכם מיד שמכוניות תמיד היו חלק מחייו של כריסטיאנו רונאלדו. חלוצה של אל־נאסר מעולם לא הסתיר את תשוקתו למכוניות, ולמעשה הוא אספן של דגמים, שחלקם כידוע, נדירים במיוחד.

בריאיון הגדול האחרון שלו, שנערך לאחרונה עם פירס מורגן (עיתונאי, מנחה טלוויזיה ופרשן בריטי ישיר שנוי במחלוקת), נושא המכוניות היה חלק מרכזי מהשיחה. כמו שקורה לעיתים קרובות, השאלות היו צפויות למדי – אך התשובות, לעומת זאת, הפתיעו את כולם.

השאלה הראשונה עסקה במספר המכוניות שבבעלותו, ועליה ענה הפורטוגלי במעורפל: "אני לא יודע. באמת! איבדתי ספירה, ברצינות. אני חושב שיש לי בערך 41, אולי. לא יודע", זו הייתה התשובה היחידה שהצליח למסור, בעוד שאת מספר השערים שלו בקריירה (שמתקרב ל-1,000) הוא דווקא סופר במדויק...

פירס מורג'ן עם כריסטיאנו רונאלדו (אינסטגרם)

אולי ההצהרה המפתיעה הבאה שלו מסבירה את הערפול הזה טוב יותר, שכן חוסר דיוק הוא ממש אינו חלק מהתכונות של הפנומן הפורטוגלי, "מכוניות ספורט כבר אינן התשוקה שלי," אמר להפתעת כולם – אך מיד סתר את עצמו, לפחות חלקית.

"קניתי רכב לפני שלושה ימים, אבל זה בשביל האוסף," הוסיף, והמראיין כמובן לא פספס את ההזדמנות לשאול איזה דגם: "זו בוגאטי טורביון. זו השקעה. אני אוהב בוגאטי, יש לי כמה כאלה, והן מיוחדות," סיפר כשנשאל על המכונית האמורה שהצטרפה לאחד מהאוספים היקרים ביותר של הכדורגלנים בעולם (שני רק למסי).

האמת היא שרונאלדו כבר הראה לא פעם בעבר העדפה למותג ההיפר-יוקרה הצרפתי הזה. בבעלותו כמה מהדגמים הבלעדיים ביותר שיוצרו על ידי החברה ממולסהיים, כמו הסנטודייצ’י - סדרה מוגבלת במיוחד של 10 יחידות בלבד בכל העולם (מחירה של כל יחידה הוא כ-10 מיליון אירו).

Bugatti Tourbillon (מתוך האתר הרשמי)

הטורביון אולי איננה נדירה כמו אחרות, אך בהחלט לא מדובר כאן ברכב רגיל - מדובר בהיפר-קאר שמחירה 3.8 מיליון אירו (לפני מסים) ומנועה נותן הספק עצום של 1,800 כוחות סוס (ממנוע 16 צילינדרים ושלושה מנועים חשמליים). עם כוח כזה, לא מפתיע שהיא מאיצה מ-0 ל-100 קמ״ש תוך שתי שניות בלבד, מ-0 ל-200 קמ״ש בפחות מחמש שניות, ומ-0 ל-400 קמ״ש בפחות מ־25 שניות.

נוצרו רק 250 יחידות מהדגם החדש של רונאלדו, ויש עוד פרט שבוודאי קוסם לו במיוחד: לוח השעונים שלה מחקה את מנגנון השעון, ועוצב למעשה על ידי שענים שווייצרים. הוא מורכב מ־600 חלקים, כולל רכיבים מטיטניום ואבנים יקרות.

הטורביון מצטרפת בכך לאוסף המרשים של רונאלדו שכולל את הויירון, השירון והסנטודייצ’י (שוויים המצרפי הוא למעלה מ-15 מיליון אירו), וככל הנראה, זו לא האחרונה. גם אם כולם שמעו אותו אומר שהוא כבר לא "נלהב ממכוניות". נמשיך לעקוב מקרוב…

