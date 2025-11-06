יום חמישי, 06.11.2025 שעה 21:43
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
8294-3634הפועל ת"א
8347-3974מכבי ת"א
7315-3194הפועל העמק
6224-2463הפועל חולון
6305-3214הפועל ירושלים
6344-3584עירוני רמת גן
6377-3894עירוני קריית אתא
6316-3064הפועל גליל עליון
6320-3034מכבי רעננה
6434-4025מכבי ראשל"צ
5357-3354הפועל ב"ש/דימונה
5412-3894בני הרצליה
5343-3194אליצור נתניה
4345-2864עירוני נס ציונה

התקדמות במגעים בין לונדברג לבין מכבי ת"א

הגארד, שעל המועמדות שלו לסגל של עודד קטש פורסם לראשונה כאן ב-ONE, והמועדון, רשמו התקדמות במגעים במטרה שיחזק את הקו האחורי של מחזיקת הגביע

|
גבריאל לונדברג (IMAGO)
גבריאל לונדברג (IMAGO)

כבר תקופה ארוכה שמכבי ת”א יודעת שהיא חייבת לחזק את הקבוצה, ונראה שהמועדון קרוב מאוד לבצע רכש שכזה. אחרי שפורסם לראשונה כאן ב-ONE שגבריאל ‘איפה’ לונדברג מועמד לחזק את הקו האחורי של מחזיקת הגביע, כעת ל-ONE נודע על התקדמות המגעים בין השחקן לבין המועדון.

הצהובים צריכים שחקן נוסף בעמדת הגארד, וייתכן שהם מצאו אותה בדמות השחקן בן ה-30 (1.93) שהקבוצה האחרונה שבה שיחק היא פרטיזן בלגרד. לפני כן, לונדברג שיחק בין היתר גם בבולוניה וצסק”א מוסקבה, כשבתווך היא ביקר גם ב-NBA ושיחק בפיניקס סאנס.

בקו האחורי של מכבי ת”א ניתן למצוא שחקנים כמו תמיר בלאט, ג’ימי קלארק, ג’ף דאוטין ג’וניור, לוני ווקר, גון דיברתולומאו ואורוש טריפונוביץ’, אך האחרון לא ממש משחק וגם ג’ונדי לא מקבל המון דקות במסגרת היורוליג. ולכן, במועדון ידעו שהם צריכים גארד נוסף ונראה שהוא הגיע.

עודד קטש (רועי כפיר)עודד קטש (רועי כפיר)

לונדברג משחק כיום בפרטיזן בלגרד, אך הוא לא ממש בתוכניות של הסרבים והוא לא רשם עדיין משחק העונה במדי הקבוצה. בכל מקרה, כפי שפורסם בפודקאסט מכבי ת”א בכדורסל ב-ONE, אורוש טריפונוביץ’ צפוי לעזוב בדרך של השאלה או אחרת.

לונדברג צפוי, אם יגיע, להיות הזר התשיעי בסגל של עודד קטש, זאת כל עוד עדיין טריפונוביץ’ במועדון, כשנמצאים במכבי ת”א כבר ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, מרסיו סנטוס, אורוש טריפונוביץ’, לוני ווקר, אושיי בריסט, קליפורד אומורואי וג’ף דאוטין ג’וניור.

