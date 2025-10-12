שמו של קלאת'ס עלה כאופציה לחיזוק במכבי ת"א

ליגת העל תצא היום (ראשון, 18:40) לדרך עם לא פחות מחמישה משחקים וכשהפיינליסטית ומחזיקת הגביע מכבי תל אביב תתארח בהיכל הקונכייה, למפגש מול הפועל באר שבע/דימונה של רמי הדר. הצהובים של עודד קטש מגיעים למפגש לאחר שניצחו ביום רביעי האחרון את הפועל תל אביב במסגרת הדרבי התל אביבי הראשון אי פעם במסגרת היורוליג, וגם הראשון אי פעם ששוחק בסופיה.

בסביבת הקבוצה מדברים על החשיבות של לפתוח את העונה בליגת העל ברגל ימין, כלומר עם ניצחון. כזכור העונה הקודמת הייתה מלאת אירועים מבחינתה של מכבי תל אבי, בעונה שהסתיימה מבלי שהוכתרה אלופה לליגת העל. קבוצתו של קטש כבר הספיקה לשחק שלושה מחזורי יורוליג וכשבהמשך השבוע הקבוצה תגיע לשבוע המשחקים הכפול השני של הליגה הטובה באירופה, עם צמד משחקי 'בית' נגד ברצלונה ביום שלישי ונגד אולימפיאקוס בחמישי.

מבחינתם של אנשי הקבוצה המטרה ברורה, הם רוצים להתחיל רצף ניצחונות לאחר שהדרבי התל אביבי עצר רצף של ארבעה הפסדים, שניים מהם היו להפועל ירושלים רגע לפני תחילת עונת היורוליג. השניים הבאים היו בשבוע המשחקים הראשון של היורוליג, שכלל צמד מפגשים מול אנדולו אפס ונגד פאריס, כך שמבחינתה של מכבי תל אביב שמחזיקה במאזן שלילי של ניצחון אל מול שני הפסדים בליגה הבכירה של היבשת הישנה, במועדון רוצים להמשיך את שהתחיל ברביעי שעבר הערב וכאמור גם אל תוך היורוליג.

שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)

בתוך כך במועדון ממשיכים לסקור את שוק השחקנים במטרה להתחזק בשתי עמדות – הסנטר והרכז, כאשר מעבר לשמו של גבריאל 'איפה' לונדברג שעלה, ל-ONE נודע כי שם נוסף שעלה הוא זה של ניק קלאת'ס, וכפי שפורסם בפודקאסט מכבי ת”א כדורסל של ONE, מי שצפוי לעזוב בין שבדרך של השאלה או אחרת הוא אורוש טריפונוביץ'.