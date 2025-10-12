יום ראשון, 12.10.2025 שעה 10:01
כדורסל ישראלי

שמו של קלאת'ס עלה כאופציה לחיזוק במכבי ת"א

מאמצי החיזוק נמשכים, כשהמועדון ממשיך לסקור את השוק למציאת סנטר ורכז. הצהובים מחפשים להמשיך את המומנטום מהדרבי בפתיחת הליגה ב-18:40 מול ב"ש

|
ניק קלאת'ס (IMAGO)
ניק קלאת'ס (IMAGO)

ליגת העל תצא היום (ראשון, 18:40) לדרך עם לא פחות מחמישה משחקים וכשהפיינליסטית ומחזיקת הגביע מכבי תל אביב תתארח בהיכל הקונכייה, למפגש מול הפועל באר שבע/דימונה של רמי הדר. הצהובים של עודד קטש מגיעים למפגש לאחר שניצחו ביום רביעי האחרון את הפועל תל אביב במסגרת הדרבי התל אביבי הראשון אי פעם במסגרת היורוליג, וגם הראשון אי פעם ששוחק בסופיה. 

בסביבת הקבוצה מדברים על החשיבות של לפתוח את העונה בליגת העל ברגל ימין, כלומר עם ניצחון. כזכור העונה הקודמת הייתה מלאת אירועים מבחינתה של מכבי תל אבי, בעונה שהסתיימה מבלי שהוכתרה אלופה לליגת העל. קבוצתו של קטש כבר הספיקה לשחק שלושה מחזורי יורוליג וכשבהמשך השבוע הקבוצה תגיע לשבוע המשחקים הכפול השני של הליגה הטובה באירופה, עם צמד משחקי 'בית' נגד ברצלונה ביום שלישי ונגד אולימפיאקוס בחמישי. 

מבחינתם של אנשי הקבוצה המטרה ברורה, הם רוצים להתחיל רצף ניצחונות לאחר שהדרבי התל אביבי עצר רצף של ארבעה הפסדים, שניים מהם היו להפועל ירושלים רגע לפני תחילת עונת היורוליג. השניים הבאים היו בשבוע המשחקים הראשון של היורוליג, שכלל צמד מפגשים מול אנדולו אפס ונגד פאריס, כך שמבחינתה של מכבי תל אביב שמחזיקה במאזן שלילי של ניצחון אל מול שני הפסדים בליגה הבכירה של היבשת הישנה, במועדון רוצים להמשיך את שהתחיל ברביעי שעבר הערב וכאמור גם אל תוך היורוליג.

שחקני מכבי תל אביב בטירוף (רדאד גשחקני מכבי תל אביב בטירוף (רדאד ג'בארה)

בתוך כך במועדון ממשיכים לסקור את שוק השחקנים במטרה להתחזק בשתי עמדות – הסנטר והרכז, כאשר מעבר לשמו של גבריאל 'איפה' לונדברג שעלה, ל-ONE נודע כי שם נוסף שעלה הוא זה של ניק קלאת'ס, וכפי שפורסם בפודקאסט מכבי ת”א כדורסל של ONE, מי שצפוי לעזוב בין שבדרך של השאלה או אחרת הוא אורוש טריפונוביץ'. 

עודד קטש (רדאד געודד קטש (רדאד ג'בארה)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */