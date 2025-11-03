שרף הסביר מדוע לדעתו סופסל, מחליפו היה חלש

בן שרף ממשיך במסע ההתאקלמות שלו בליגה הטובה בעולם, והלילה (בין ראשון לשני) קיבל תזכורת לכך שב-NBA שום דבר לא מובן מאליו, ובוודאי שלא דקות משחק. לאחר חמישה משחקים שבהם פתח בחמישייה של ברוקלין, הרכז הישראלי מצא את עצמו מחוץ לרוטציה בהפסד הכואב 129:105 לפילדלפיה, שהותיר את הנטס ללא ניצחון מאז פתיחת העונה (6:0).

במקומו פתח טייריס מרטין בן ה־27, אך התקשה מאוד וסיים ערב חלש עם אפס נקודות (0 מ־6 מהשדה) וארבעה אסיסטים ב־27 דקות. גם הרוקי הבכיר של הקבוצה, ייגור דיומין, שותף ל־15 דקות בלבד וקלע חמש נקודות, בעוד יתר הצעירים, כולל שרף, נותרו על הספסל לכל אורך המשחק.

מאמן ברוקלין, ג’ורדי פרננדס, הסביר לאחר המשחק את ההחלטה המקצועית: “בסיום המשחק הקודם נגד אטלנטה שיחקנו הגנה הרבה יותר פיזית, וטייריס עשה שם עבודה טובה. הרגשתי שהוא מביא יותר ניסיון, ואני סומך עליו”.

ג'ורדי פרננדס (רויטרס)

עם זאת, לא כולם בקהילת הנטס קיבלו את המהלך בהבנה. הכתב אלק סטורם צייץ: “בן שרף עשה משהו לא בסדר? אני מקווה שההפסד ב־25 הפרש בלעדיו גרם לכולם להבין שזו לא הייתה אשמתו”.

בחמשת משחקיו הראשונים בליגה רשם הרכז בן ה־19 ממוצעים של 3.2 נקודות, 2.2 ריבאונדים ו־3.2 אסיסטים ב־18.2 דקות, אך כעת ייאלץ לעבוד קשה כדי לשוב ולהרוויח את מקומו על הפרקט.

שרף עצמו שמר על קור רוח כשנשאל על הספסול: “אני חושב שהמאמן רוצה לראות ממני יותר בהגנה. בשני המשחקים האחרונים עברו אותי כמה פעמים, וזה משהו שאני צריך לשפר. אני יודע שאני שחקן הגנה טוב, פשוט צריך להיות מרוכז יותר”.