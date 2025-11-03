יום שני, 03.11.2025 שעה 13:01
 מזרח 
100%600-6465פילדלפיה 76'
80%573-5955שיקגו בולס
67%681-6976דטרויט פיסטונס
67%710-7426מילווקי באקס
67%685-6986קליבלנד קאבלירס
60%558-5705ניו יורק ניקס
50%700-7476מיאמי היט
43%814-8187אורלנדו מג'יק
43%847-8517שארלוט הורנטס
33%715-6766אטלנטה הוקס
33%664-6726בוסטון סלטיקס
33%743-7246טורונטו ראפטורס
20%599-5675אינדיאנה פייסרס
17%770-6866וושינגטון וויזארדס
0%766-6706ברוקלין נטס
 מערב 
100%768-8557אוקלהומה ת'אנדר
83%649-7096סן אנטוניו ספרס
75%450-5134דנבר נאגטס
67%706-7186לוס אנג'לס לייקרס
60%571-6395יוסטון רוקטס
60%593-6185פורטלנד בלייזרס
57%810-8237גולדן סטייט ווריורס
50%436-4304לוס אנג'לס קליפרס
50%700-6936מינסוטה טימברוולבס
50%732-7066ממפיס גריזליס
40%609-6085יוטה ג'אז
33%699-6496דאלאס מאבריקס
33%717-6906סקרמנטו קינגס
33%748-7106פיניקס סאנס
0%629-5225ניו אורלינס פליקנס

שרף לא שותף בברוקלין, הפסדים לשיקגו והספרס

לראשונה העונה, הישראלי לא שיחק ב-129:105 לסיקסרס בדרך ל-6:0. וומבניאמה הופתע, הבולס נכנעו לניו יורק, טריפל דאבל לדונצ'יץ' בניצחון הלייקרס

ג'יילן ברונסון (רויטרס)
ג'יילן ברונסון (רויטרס)

לילה רווי משחקים ב-NBA סיפק לא מעט כוכבים בולטים ותוצאות חד צדדיות, אך גם סיפור ישראלי קטן: בן שרף נותר על הספסל ולא שותף לראשונה העונה בהפסדה של ברוקלין לפילדלפיה, שניצחה בקלות למרות היעדרותו של ג’ואל אמביד. במקביל, פיניקס רשמה ניצחון מרשים מול סן אנטוניו עם הופעה גדולה של דווין בוקר, ניו יורק חזרה לעצמה עם הצגה של ג’יילן ברנסון, טורונטו גברה על ממפיס בהובלת אר.ג’יי בארט, קליבלנד נהנתה מערב לוהט של דונובן מיטשל, ושארלוט דרסה את יוטה עם שיא קריירה לרוקי קנויפל. במשחק המאוחר של הלילה, לוס אנג’לס לייקרס ולוקה דונצ’יץ’ ניצחו את מיאמי בבית.

ברוקלין (6:0) - פילדלפיה (1:5) 129:105

בן שרף לא שותף לראשונה העונה בכלל, קלי אוברה ג’וניור הוביל את פילדלפיה עם 29 נקודות באחוזים נהדרים (9 מ-11 מהשדה), כולל 22 כבר ברבע הראשון, לפני שנפצע בקרסול ויצא בסיום הרבע השלישי. טייריס מקסי הוסיף 26 נקודות, וקווינטין גריימס תרם 22 מהספסל, כשפילדלפיה הציגה התקפה שוטפת למרות היעדרותו של ג’ואל אמביד, שנח בשל פציעה בברך.

הסיקסרס שלטו בקצב לכל אורך הדרך, קלעו ב-52% מהשדה ועלו ליתרון של כמעט 30 נקודות בדרך לניצחון נוסף שציין פתיחת עונה מצוינת. קאם תומאס הוביל את ברוקלין עם 29 נקודות, ומייקל פורטר ג’וניור וטרנס מאן הוסיפו 17 כל אחד, אך הנטס נראים אובדי דרך ונותרו ללא ניצחון אחרי שישה משחקים, פתיחת העונה הגרועה ביותר של המועדון מאז 2015/16.

קלי אוברה גקלי אוברה ג'וניור חוגג (רויטרס)

פיניקס (4:3) - סן אנטוניו (1:5) 118:130

דווין בוקר הוביל את פיניקס למשחק מצוין עם 28 נקודות ו-13 אסיסטים, כשג’ייסון אלן וראיין דאן הוסיפו 17 כל אחד. הסאנס קלעו באחוזים גבוהים מחוץ לקשת והציגו שליטה מוחלטת כבר מהפתיחה, כשעלו ליתרון גדול עוד לפני המחצית והמשיכו לשמור עליו לאורך רוב הערב. גם הספסל תרם תרומה משמעותית עם 50 נקודות, בהובלת קולין גילספי.

ויקטור וומבניאמה חווה ערב קשה במיוחד עם תשע נקודות בלבד ו-4 מ-14 מהשדה, אחרי פתיחת עונה פנטסטית שבה רשם ממוצעים של מעל 30 נקודות. סטפון קאסל הוביל את הספרס עם 26 נקודות וקלטון ג’ונסון הוסיף 19 מהספסל, אך גם הם לא הצליחו למנוע את העצירה של פתיחת העונה המושלמת של הקבוצה.

בוקר (רויטרס)בוקר (רויטרס)

לוס אנג'לס לייקס (2:5) - מיאמי (3:3) 120:130

לוקה דונצ’יץ’ רשם את הטריפל דאבל הראשון שלו העונה והוביל את הלייקרס לניצחון על מיאמי, למרות ערב קליעה חלש מחוץ לקשת (1 מ-11). הכוכב הסלובני סיים עם 29 נקודות, 11 ריבאונדים ו-10 אסיסטים, והנהיג שישה שחקנים שקלעו בספרות כפולות. אוסטין ריבס בלט לצדו עם 26 נקודות ו-11 אסיסטים, כולל שלשה מכריעה כשתי דקות לסיום, בעוד ג’ייק לאראוויה חגג עם 25 נקודות מהספסל והוסיף שבעה ריבאונדים.

הלייקרס שיחקו ללא דיאנדרה אייטון שסבל מכאבי גב, אך ג’קסון הייז מילא את מקומו היטב עם פתיחה נהדרת שכללה דאנק עוצמתי ושלשה נדירה. מיאמי הצליחה לחזור לעניינים ברבע השלישי ואף צימקה את הפער לשתיים בתחילת הרביעי, אך ריבס ודונצ’יץ’ השתלטו על העניינים בדקות ההכרעה והבטיחו לקבוצה ניצחון חמישי העונה.

לוקה דונצלוקה דונצ'יץ' (רויטרס)

ניו יורק (3:3) - שיקגו (1:5) 116:128

ג’יילן ברנסון הצטיין עם 31 נקודות והוביל את ניו יורק ניקס לעצירת רצף של שלושה הפסדים, במשחק שבו הקבוצה הציגה את ההתקפה הפורייה ביותר שלה העונה. קארל-אנתוני טאונס רשם דאבל-דאבל חמישי עם 20 נקודות ו-15 ריבאונדים, וג’וש הארט תרם 14 נקודות ו-9 ריבאונדים. הניקס קלעו באחוזים נהדרים מחוץ לקשת, עם 20 שלשות ב-47 אחוזים, ובהובלת ברנסון שקלע ארבע מהן.

שיקגו, שהייתה הקבוצה האחרונה במזרח ללא הפסד, התקשתה להתמודד עם הקליעה המרשימה של ניו יורק. ג’וש גידי רשם טריפל דאבל ראשון העונה עם 23 נקודות, 12 אסיסטים ו-12 ריבאונדים, וניקולה ווצ’ביץ’ הוסיף 17 ו-14 בהתאמה. למרות מאמציהם, הבולס ספגו את הפסדם הראשון אחרי פתיחת עונה מושלמת.

גידי מול ברונסון (רויטרס)גידי מול ברונסון (רויטרס)

טורונטו (4:3) - ממפיס (4:3) 104:117

אר.ג’יי בארט הוביל את טורונטו עם 27 נקודות וברנדון אינגרם הוסיף 26, כששניהם סייעו לרפטורס לרשום ניצחון שני ברציפות, לראשונה העונה. סקוטי בארנס בלט עם 19 נקודות, 12 ריבאונדים ו-8 אסיסטים, והקבוצה שוב הראתה יכולת קבוצתית משופרת אחרי ארבעה הפסדים רצופים. טורונטו שלטה בקצב, פתחה היטב את המחצית השנייה ויצרה פער דו ספרתי בדרך לניצחון נוסף אחרי זה על קליבלנד.

ממפיס שיחקה ללא ג’ה מוראנט, שהושעה בשל התנהגות לא הולמת, ונראתה חסרת פתרונות התקפיים. ג’רן ג’קסון ג’וניור הוביל עם 20 נקודות, סאנטי אלדמה הוסיף 15, אך הקבוצה הפסידה פעמיים ברציפות לראשונה העונה. שתי הקבוצות התקשו מחוץ לקשת, אך הרפטורס ניצלו את המעברים כדי לקבוע יתרון ברור גם במשחק הריצה.

סקוטי בארנס (רויטרס)סקוטי בארנס (רויטרס)

קליבלנד (3:4) - אטלנטה (4:3) 109:117

דונובן מיטשל חזר לחמישיית קליבלנד והוביל אותה עם 37 נקודות, כולל שמונה שלשות, לערב שיא אישי העונה. הכוכב, שחזר אחרי היעדרות קצרה בשל מתיחה בשריר הירך, היה במיטבו במיוחד במחצית השנייה עם 24 נקודות, והוביל את הקאבלירס לניצחון נוסף במשחקו ה-200 במדי הקבוצה. ג’יילן טייסון הוסיף 18 נקודות עם חמישה שלשות, ואוון מובלי תרם 14 וקליעה חשובה בשלבים המכריעים.

אטלנטה חסרה את הכוכב טראה יאנג, שייעדר לפחות חודש בשל פציעה בברך, אך עדיין נשארה קרובה לאורך רוב המשחק. ג’יילן ג’ונסון הצטיין עם 23 נקודות ו-13 ריבאונדים, וקריסטפס פורזינגיס הוסיף 15 ו-12 בהתאמה. הקאבס שיחקו ללא מספר שחקני מפתח, כולל ג’רט אלן ודאריוס גארלנד, אך הראו אופי וסגרו עניין בדקות הסיום עם קליעות עונשין מדויקות.

גג'יילן ג'ונסון נחסם על ידי מיטשל (רויטרס)

שארלוט (4:3) - יוטה (4:2) 103:126

מיילס ברידג'ס הוביל את שארלוט עם 29 נקודות וכנופ קנויפל הוסיף שיא קריירה של 24, כששניהם הובילו את ההורנטס לניצחון משכנע שסיים רצף של שלושה הפסדים. מוסה דיאבאטה תרם אנרגיה עצומה מהספסל עם 17 נקודות ו-12 ריבאונדים, וסיון ג’יימס, חברו של קנויפל מדיוק, קבע גם הוא שיא אישי עם 15 נקודות. שארלוט שיחקה ללא ברנדון מילר ולמלו בול אך שלטה בקצב מהפתיחה.

הקבוצה קלעה 18 שלשות באחוזים גבוהים והובילה בפער דו-ספרתי כבר מהרבע הראשון. קנויפל חזר להבריק אחרי שני משחקים חלשים וקיבל תשואות מהקהל כשירד מהמגרש בדקות הסיום. ביוטה, לאורי מרקאנן בלט עם 29 נקודות וקיונטה ג’ורג’ הוסיף 25, אך הג’אז נראו חסרי תשובות ונכנעו להורנטס האנרגטיים שסגרו עניין מוקדם.

קיונטה גקיונטה ג'ורג' (רויטרס)
