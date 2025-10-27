הבוגאטי ב-10 מיליון אירו של רונאלדו למכירה?

ה-Bugatti Centodieci (בוגאטי צ’נטודיצ’י) היא אחת מאותן מכוניות שכמעט בלתי אפשרי לראות אפילו פעם אחת בחיים. רק עשר יחידות ממנה יוצרו בעולם, וכל אחת מהן מצאה את דרכה לידיהם של מיליארדרים שמוקירים כל רגע עם הפלא המוטורי הזה.

הדגם נחשף ב-2019 לציון 110 שנות לפעילות המותג הצרפתי, והוא מעניק פרשנות קיצונית עוד יותר לדגם השירון המוכר: 1,600 כוחות סוס, זינוק ל-100 קמ״ש ב-2.4 שניות, ול-300 קמ״ש ב-13.1 שניות בלבד. המהירות המרבית מוגבלת אלקטרונית ל-380 קמ״ש – נתון שמבהיר היטב באיזה ליגה המכונה הזו נמצאת.

תג המחיר, שעמד על כ-10 מיליון אירו לפני מסים, לא ממש גרם ללילות ללא שינה בקרב קהל היעד, שכנראה רגיל להוציא סכומים כאלה על צעצועים מוטוריים. בין אותם ברי מזל שמחזיקים ב-Centodieci נמנה גם כריסטיאנו רונאלדו, דבר שאושר לא על ידי בוגאטי הרשמית – אלא פשוט כי הכדורגלן לא מסתיר את אוסף הרכבים שלו. הוא כבר נראה מצולם ומוסרט כשהוא נוהג במכונה הלבנה הנדירה, כולל ברחובות מדריד.

כמו בכל דגם שיוצא מקווי הייצור של בוגאטי, גם עשרת הלקוחות של ה-Centodieci זכו לחופש מוחלט בבחירת הצבעים, החומרים, צבעי החישוקים וכל פרטי העיצוב הנוספים. מדובר ביצירת אמנות המותאמת אישית לרצון הבעלים – עד לרמת התפר במושבים.

מ-0 ל-100 ב-2.4 שניות (האתר הרשמי)

בזמן שידוע שחלק מהיחידות נצבעו באפור, כחול, לבן (בין היתר) כעת מוצעת למכירה יחידה בצבע לבן – בדיוק כפי שרונאלדו הזמין את שלו. וזה כמובן הדליק את הרשתות החברתיות: האם כוכב אל נאסר החליט להיפרד מהפריט הנחשק ביותר באוסף שלו?

האמת רחוקה מכך. אמנם המכונית שמוצעת למכירה מציגה בדיוק את אותו שילוב צבעים חיצוני – לבן לצד חישוקים כסופים – צירוף די נדיר בהתחשב בכך שמניפת הצבעים כמעט בלתי מוגבלת. עם זאת, בדיקה מעמיקה חושפת כי תא הנוסעים שונה לחלוטין.

בזמן שה-Centodieci של רונאלדו מציגה פנים אדומות בוהקות – מושבים, הגה ושאר אלמנטים – הדגם המוצע למכירה על ידי סוכנות Kessel Auto בלוגאנו שבשווייץ נהנה מתא נהג בשחור-לבן. מי שמכיר רכבי על, יודע שהתאמה כה מדויקת בין פרטי הפנים לרכב שצולם פעמים רבות בעבר – הייתה מוכרת לכל.

עוד תמונה שהוכיחה בעבר שרונאלדו הוא אחד מעשרת הבעלים (צילום מסך)

הפרט הקטן הזה מסיר כאמור את סימן השאלה. רונאלדו לא ממהר לוותר על הפנינה שבאוסף המוטורי שלו. ואם להיות הוגנים, אין שום סיבה שיוותר – מדובר באחת המכוניות המבוקשות והנדירות בעולם, כזו שגם עשויה להמשיך לעלות בערכה.

למעשה, כשמדובר במכוניות של רונאלדו, נדיר מאוד לשמוע את המילה “מכירה”. עד כמה שידוע, הוא מכר רק רכב אחד – אאודי S3, שהיה רכבו הראשון בקריירה. מאז חלפו שנים רבות, והמשאבים הפיננסיים שלו והחללים לאחסון מכוניותיו רק המשיכו להתרחב.

באוסף של רונאלדו מככבים דגמים ייחודיים של פרארי, למבורגיני, רולס-רויס ועוד, אבל ה-Centodieci היא ללא ספק היהלום שבכתר. יצירה שמסמלת את פסגת ההנדסה של בוגאטי ואת היכולת של הכדורגלן לרכוש את החלומות הכי נדירים בעולם הרכב.

