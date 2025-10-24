יום שבת, 25.10.2025 שעה 03:39
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

רשמית: מסאי דגו סיים את תפקידו בבני יהודה

בעקבות ההפסד הרביעי ברציפות, במועדון מהלאומית נפרדו מהמאמן: "במצב הנוכחי הוא לא יכול להמשיך פה". הסיכום עם אלירן עובד: פיצוי של שלושה חודשים

|
מסאי דגו (רועי כפיר)
מסאי דגו (רועי כפיר)

בני יהודה הודיעה באופן רשמי הערב (שישי) על סיום דרכו של מסאי דגו כמאמן הקבוצה לאחר ההפסד 3:1 לעירוני מודיעין. המועדון מסר: “אנו מאחלים למסאי הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית”.

ההפסד היום היה ההפסד הרביעי ברציפות של הקבוצה בליגה, כשהיא רחוקה מהצמרת מעל לעשר נקודות. 

דגו עצמו לא רצה להרים ידיים, אך במועדון אמרו: ״זה לא נראה שבמצב העניינים הנוכחי מסאי יכול להמשיך פה, וזה לא עניין של מי יחליף אותו״.

נציין כי בפגישה בין עובד לדגו השבוע, סוכם שבמקרה של סיום ההתקשרות, המאמן יקבל פיצוי של 3 חודשים.

מסאי: ״אני לא לוזר ואפס שילך אחרי תבוסה״
מסאי דגו (רועי כפיר)מסאי דגו (רועי כפיר)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */