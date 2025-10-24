רשמית: מסאי דגו סיים את תפקידו בבני יהודה

בני יהודה הודיעה באופן רשמי הערב (שישי) על סיום דרכו של מסאי דגו כמאמן הקבוצה לאחר ההפסד 3:1 לעירוני מודיעין. המועדון מסר: “אנו מאחלים למסאי הצלחה רבה בהמשך דרכו המקצועית”.

ההפסד היום היה ההפסד הרביעי ברציפות של הקבוצה בליגה, כשהיא רחוקה מהצמרת מעל לעשר נקודות.

דגו עצמו לא רצה להרים ידיים, אך במועדון אמרו: ״זה לא נראה שבמצב העניינים הנוכחי מסאי יכול להמשיך פה, וזה לא עניין של מי יחליף אותו״.

נציין כי בפגישה בין עובד לדגו השבוע, סוכם שבמקרה של סיום ההתקשרות, המאמן יקבל פיצוי של 3 חודשים.

מסאי: ״אני לא לוזר ואפס שילך אחרי תבוסה״