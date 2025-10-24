יום שבת, 25.10.2025 שעה 03:41
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
2310-2810מכבי פ"ת1
216-1610מכבי הרצליה2
198-1510הפועל ראשל"צ3
1714-1510הפועל כפר שלם4
1613-1810מ.ס כפר קאסם5
159-1710מ.ס קריית ים6
1513-1210הפועל כפ"ס7
1415-1610הפועל ר"ג8
1319-1810עירוני מודיעין9
1115-1510הפועל חדרה10
1113-1210הפועל עכו11
1017-810בני יהודה12
1017-810הפועל רעננה13
924-1510מכבי יפו14
622-910הפועל עפולה15
515-810הפועל נוף הגליל16

מסאי דגו: בסוף המאמן הוא זה שמשלם את המחיר

המאמן שסיים באופן רשמי את תפקידו בבני יהודה התראיין שעות ספורות לפני פיטוריו: "אני לא לוזר שמרים ידיים והולך. אם אלך זה יהיה בראש מורם"

|
מסאי דגו על הספסל (רועי כפיר)
מסאי דגו על הספסל (רועי כפיר)

בני יהודה ספגה את ההפסד הרביעי שלה ברציפות בליגה הלאומית, 3:1 לעירוני מודיעין היום (שישי). מאמן הקבוצה מסאי דגו סיים את דרכו במועדון, כשעוד לפני ן, לאחר המשחק, הגיב להפסד הכואב.

הכל הלך לכם הפוך היום.
“אני לא יודע מה להגיד, אחרי מה שהיה נגד פ”ת ציפיתי שילך אחרת. הייתה לי הרגשה טובה, אבל קיבלנו שני גולים משתי ההתקפות הראשונות. כנראה זה הגורל כרגע”.

חשבת שתראה משהו שונה, מה היה בשיחה עם אלירן?
“הרגשתי ממנו שהוא די מאמין בי, אמנם לא פתחנו טוב מבחינת תוצאות, אבל שיחקנו כדורגל די טוב מתחילת העונה. הוא ידע שמתישהו זה יחזור ואני גם האמנתי שצריך להישאר ולא להרים ידיים אחרי מכבי פתח תקווה, שהיה שם מזעזע. היום הרגשתי אפילו יותר גרוע ממה שהיה שם”.

שחקני בני יהודה (רועי כפיר)שחקני בני יהודה (רועי כפיר)

אפשר בסיטואציה הזאת להמשיך? אתה חושב שאפשר לשנות?
“היה לי הסכם אם אלירן שאם היום זה לא ילך אנחנו מסיימים את הסיפור כי בסוף המאמן הוא זה שמשלם את המחיר, אבל אלירן הוא הבוס. לא אשאר בכוח, אם ייגמר אלך בראש מורם. נשב ונדבר ואז תדעו”.

אם זה לא נגמר יש מה לשנות? סף השבירה בשני המשחקים האחרונים היה מאוד נמוך.
“כן, מסכים איתך. זה מועדון עם לחץ מטורף. הקהל אדיר ודוחף אותנו לכל מקום. השחקנים גם צריכים לדעת להתמודד עם זה. אני לא לוזר שמרים ידיים והולך. אני ואלירן ניפגש ונראה אם נסיים את זה”. 

מסאי: ״אני לא לוזר ואפס שילך אחרי תבוסה״

איך הרגשת שבורג סיים את התפקיד?
“לי זה היה מאוד קשה. באתי לבני יהודה גם בגללו. אני רוצה גם שהוא יצליח כי בסוף באנו ביחד, מאוד מאכזב, בסוף כולנו באותה הסירה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןזהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדל
זהבי מעלה סטורי רק כשהוא מנצח בפאדלנגןהבת של פיני זהבי אורחת בבית של ניימאר
הבת של פיני זהבי מתארחת בבית של ניימארנגןהזוי: באמצע המשחק קורטואיה מבריח עכברוש
הזוי: באמצע המשחק קורטואה מבריח עכברושנגןהשגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
השגעת סביב ליאו מסי לא פוסחת על אף גיל
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */