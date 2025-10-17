"לא הגיע לנו להפסיד, אולימפיאקוס גנבה ניצחון"

עצבים במכבי תל אביב לאחר ההפסד אמש (חמישי) לאולימפיאקוס, 95:94, במסגרת המחזור החמישי של היורוליג שסגר גם את חציו השני של שבוע המשחקים הכפול השני של התחרות הבכירה באירופה. הצהובים כחולים של עודד קטש ספגו את הפסדם הרביעי העונה בחמישה מחזורים וכשהם עדיין לא ניצחו משחק 'בית' העונה זאת כאשר ביום רביעי הבא מחכה להם כבר ריאל מדריד. במועדון לקחו את ההפסד קשה וביקרו את קבלת ההחלטות בפוזשן האחרון כשהתחושה הייתה שהיו צריכים להוציא יותר, אך עוד לפני המשחק הגיעו חדשות מרעישות בנוגע לשינוי מבנה הבעלות במועדון.

המגעים עם משפחת ווילף לא החלו בשבוע האחרון וגם לא בחודש האחרון כי אם לפני כ-4-5 חודשים, עוד לפני שהסתיימה לה העונה הקודמת ומאז, מתנהלות שיחות ומשא ומתן שהפך לאחרונה למתקדם והמשפחה צפויה להשלים בקרוב את רכישת חלק מהאחזקות של משפחת פדרמן, כך שלמעשה ניתן לראות זאת ככניסת שותפים חדשים למבנה הנוכחי. משפחת ווילף ידועה ככזו ציונית שאוהבת את הארץ וזה דבר אשר משותף לכלל הבעלים של הקבוצה, ממשפחת פדרמן, דרך רקנאטי, מזרחי, אשכנזי ודיץ.

כאמור, משפחת פדרמן תמשיך להחזיק באחוז מסוים כשמעבר להשלמת העסקה עם משפחת ווילף, שבבעלותה קבוצת ה-MLS אורלנדו סיטי וקבוצת הפוטבול מינסוטה וייקינגס, במועדון פועלים בנוסף בכמה גזרות – החזרת המשחקים ארצה וחיזוק הסגל. משרד הספורט יחד עם משרד החוץ מעורב במהלך החזרת משחקי היורוליג ושאר המפעלים בכדורסל לישראל, כאשר שר התרבות והספורט מיקי זוהר הביע אמש אופטימיות גדולה באשר להצלחת המהלך והוא העריך כי בסופו של דבר המשחקים יחזרו לישראל.

תמיר בלאט (IMAGO)

היורוליג הגיבו לנושא ל-ONE: "בנוגע להחלטה שהקבוצות הישראליות ישחקו בהיכלים ניטרליים, המהלך אומץ ב-24/10/2023 על ידי בעלי המניות של היורוליג, Euroleague Commercial Assets (ECA), לאחר שנקבע כי אירוח משחקים בישראל לא מתאפשרת בעקבות דאגות מהמצב הביטחוני שנבע מסכסוך מזוין באזור. ההחלטה נמשכה גם לעונת 2024/25 ו-2025/26 מאחר שהסכסוך נמשך. החזרת המשחקים לישראל תישקל אך ורק לאחר שהמצב יהפוך נורמלי שכן היורוליג והמועדונים שבו מתעדפים מעל לכל את הבטיחות ואת שלמותם של כלל האנשים המעורבים בתחרות. ביורוליג ממשיכים לעקוב מקרוב אחר המצב וההתפתחויות האחרונות כולל את הסכם השלום האחרון ויודיעו על כל עדכון או שינויים בהחלטות האלו לפי הצורך".

בגזרת החיזוק, כפי שפורסם לראשונה ב-ONE, במכבי תל אביב בוחנים את מועמדותו של ניק קלאת'ס כחיזוק לעמדת הרכז. וחזרה למשחק אתמול. במועדון התקשו להירגע: "גנבו לנו משחק. אולימפיאקוס גנבו משחק, הגיע לנו. זה הפסד קשה במשחק שהיינו בו לכל אורך הדרך טובים יותר", אמרו במועדון, שם הרגישו כי המשחק היה אצלם ביד, אך בתום 40 דקות של כדורסל בסביבת הקבוצה נותרו עם תחושות מעורבות, שכן היו מרוצים מכך שהשחקנים הגיבו והרימו את עצמם לדבריהם, אך מצד שני לא מחפשים להפסיד בכבוד. “היינו צריכים לצאת עם ניצחון. אולימפיאקוס גנבו משחק שהם בכלל לא היו בו".

ניק קלאת'ס (IMAGO)

אומרים שאם הגעת לכדור אחרון והפסדת את המשחק אז כנראה שלא היית צריך לנצח אותו, רק שהסיומת של אולימפיאקוס כללה ריצת 1:14 ועדיין לחניכיו של עודד קטש הייתה את ההזדמנות לנצח את המשחק. בדיוק כמו שלפני קצת פחות משנה נגד קבוצתו של ברצוקאס היא הגיעה לכדור אחרון עם זריקה לשלוש של סייבן לי שלא נכנסה, אתמול היה זה לוני ווקר שהחטיא את השלשה: "בסוף היה לנו כדור אחד והיינו צריכים לעשות איתו הרבה יותר. היה צריך לקחת אותו לסל ולא להסתבך על קשת השלוש זה פשוט מעצבן".

במועדון מרגישים שהשיח לאחר המשחק היה צריך להיות אחר לגמרי מהסיבה שהם היו צריכים לנצח את המשחק, משחק שבו הם שלטו בדומה ללא מעט משחקים במהלך העונה שעברה בהם הובילו ביתרון דו ספרתי רק שבסוף הם הפסידו אותם וכך קרה גם אתמול. השורה התחתונה היא שבתום 5 מחזורים הצהובים כחולים מחזיקים במאזן עגום של 4:1, כשבחמשת המחזורים הקרובים הם יפגשו את שלוש הקבוצות האחרות שהעפילו לפיינל פור של השנה שעברה – פנאתינייקוס, מונאקו ופנרבחצ'ה, וכשלמעשה המשחק היחיד בו הם פוגשים קבוצה שעל הנייר נחשבת לחלשה יותר מארבעת היריבות שצוינו כאן היא הכוכב האדום בלגרד, והצהובים כחולים לא רוצים למצוא את עצמם כל כך הרחק מאחור שכן כבר אתמול הם נכנסו למצב רדיפה מבחינת הטבלה.

חזרה לפוזשן האחרון: "זה לא צריך לקרות לשחקנים ברמה הזו", אמרו בכאב במועדון, שם התחושות היו קשות לאחר המשחק. בקבוצה ציינו שבכדור האחרון אותו קיבל לוני ווקר במחצית המגרש של הצהובים ועם 17 שניות, כשעולות השאלות מדוע תמיר בלאט לא היה על הפרקט בשניות הללו, מדוע הוא או ג'ף דאוטין לא היו אלו שהובילו את הכדור בסיטואציה שבה אולימפיאקוס הייתה מעבר לתחום העבירות, כלומר כל עבירה הייתה שולחת את הצהובים לקו, כי בסופו של דבר ברור שקבוצה רוצה שהכוכב שלה ייקח את הזריקה האחרונה, אך ווקר התחיל הפעם את הפעולה שלו מאוחר מדי, אולימפיאקוס הגיבו והיו מוכנים גם לתגובה שהשאירה את אנשי הקבוצה עם תחושות קשות ועם הסיכום: "היינו צריכים לעשות יותר, לא הגיע לנו להפסיד את המשחק הזה, אבל אין מגיע, לוקחים את המשחק".