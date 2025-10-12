הוועד האולימפי הבינ"ל מגיב לחרם על ישראל

האם הארגון שמאגד את הספורט האולימפי בעולם יתערב? הוועד האולימפי הבינלאומי בודק עם כל הצדדים המעורבים את פרשת הרחקת נבחרת התעמלות המכשירים של ישראל מאליפות העולם שתתקיים בעוד שבוע בג’קרטה, בעקבות החלטת ממשלת אינדונזיה שלא לאפשר למתעמלים הישראלים להיכנס לתחרות.

הוועד האולימפי הבינלאומי מסר ל-ONE בתגובה ראשונה ורשמית: “אנו מודעים להצהרות בנוגע להשתתפות נבחרת ישראל בהתעמלות באליפות העולם הקרובה בהתעמלות מכשירים שתתקיים באינדונזיה. אנו פועלים להבין טוב יותר את המצב עם כל הצדדים המעורבים”.

כזכור, דווקא אחרי שהיו שיחות בין איגוד ההתעמלות האינדונזי לישראלי והיה נדמה כי הנבחרת הישראלית תתחרה שם כמו כל שאר הנבחרות, בימים האחרונים ממשלת אינדונזיה החליטה במפתיע לבטל את הוויזות לישראלים, בהצהרה שפרסם שר המשפטים וההגירה, יוסריל יחזה מאהנדרה – החלטה שקיבלה גם את הגיבוי של איגוד ההתעמלות העולמי, באופן תמוה.

אחת מההצהרות שנבדקות היא של יו”ר הוועד האולימפי האינדונזי, ראג’ה ספטה אוקטוהארי. כפי שפורסם ב-ONE, ראש הנציגות האולימפית באינדונזיה הצהיר כי לכאורה היה מודע להחלטת הממשלה לבטל את הוויזות לישראלים ואף היה שותף לה (היינו מתואמים עם שר המשפטים, זכויות האדם וההגירה, והוא גם עבר איתי על ההצהרה שלו לתקשורת ושלח אותה אליי”). אם אכן עשה זאת, זה כמובן בניגוד לכללי הוועד האולימפי הבינלאומי.

גורמים שמעורים בנושא אישרו כי בוועד האולימפי הבינלאומי רואים בחומרה את התבטאויותיו של יו”ר הוועד האולימפי האינדונזי ואת ההתבטאויות הפוליטיות בנוגע להשתתפות הנבחרת הישראלית באליפות העולם ופועלים כדי לשנות ההחלטה.