הוועד האולימפי באינדונזיה: מתאומים עם הממשל

ידע מההודעה על החרם? אחרי ביטול הוויזות לישראלים לפני אליפות העולם, יו"ר הארגון של המארחת הודה בסרטון רשמי: "עברתי עם שר המשפטים על הצהרתו"

נבחרת הגברים בהתעמלות מכשירים (אסי ממן)
נבחרת הגברים בהתעמלות מכשירים (אסי ממן)

האם יו"ר הוועד האולימפי האינדונזי, ראג'ה ספטה אוקטוהארי, היה בסוד העניינים ותמך בהצהרת הממשלה על כך שלא תאפשר למתעמלים הישראלים להיכנס למדינה כדי להשתתף באליפות העולם? לפי קטע וידיאו שפורסם בעמוד האינסטגרם הרשמי של הארגון המקומי, נראה שכן.

בתקופה האחרונה ראג'ה ספטה אוקטוהארי נזהר מאוד במילותיו וטען לא פעם כי השיקולים שהובילו להחלטה היו ביטחוניים, כך שלכאורה מצא תירוץ לא לאפשר לישראלים להתחרות באליפות העולם שתתקיים בג'קרטה. אלא שכעת, כך מתברר, הוא לכאורה היה חלק מהאנשים שידעו על ההצהרה החד צדדית של הממשלה המקומית.

בעמוד האינסטגרם הרשמי של הוועד האולימפי באינדונזיה, פורסם סרטון קצר מתוך מסיבת העיתונאים שקיים ראג'ה ספטה אוקטוהארי, בו הוא צוטט באנגלית כמי שהיה שותף להצהרה של שר המשפטים המקומי, יוסריל יחזה מאהנדרה, שהודיע כי הממשלה לא תעניק ויזות למתעמלים הישראלים שמתכוונים להשתתף באליפות העולם בהתעמלות מכשירים.

ארטיום דולגופיאט, כרגע מחוץ לתחרות (רדאד גארטיום דולגופיאט, כרגע מחוץ לתחרות (רדאד ג'בארה)

יו"ר הוועד האולימפי של אינדונזיה, ראג'ה ספטה אוקטוהארי, אמר במסיבת העיתונאים שנערכה ביום חמישי כך: "עד אתמול בלילה והיום בבוקר, היינו עדיין מתואמים עם שר המשפטים, זכויות האדם וההגירה, והוא גם עבר איתי על ההצהרה שלו לתקשורת ושלח אותה אליי. אחרי זה גם הנשיא מורינארי ווטאנבה (יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי, א.מ) העביר ישירות אליי את כל תמיכת משפחת האיגוד העולמי שאומרת שהם איתנו בכל החלטה שהממשלה האינדונזית תיקח".

כלומר, האיש שעומד בראש הוועד האולימפי המקומי, וזה שאמור לשמור על כך שהספורט במדינתו יישאר נקי וללא שום התערבות פוליטית, הצהיר בגלוי כי לכאורה ידע מההצהרה של שר המשפטים האינדונזי וייתכן כי אף תיאם בין נציגי הממשל לאיגוד ההתעמלות העולמי. אם אכן יתברר כי הוא ידע מהחרם המתקרב ומההודעה על ביטול הוויזות לישראלים, הרי שמדובר באירוע חמור משום שהוא נוגד את כללי הספורט האולימפי.

מורינארי ווטאנבה יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי (איגוד ההתעמלות)מורינארי ווטאנבה יו"ר איגוד ההתעמלות העולמי (איגוד ההתעמלות)

באותה מסיבת העיתונאים, בה הצהירו רשמית כי ישראל לא תשתתף, אוקטוהארי גם אמר: "למשפחה המורחבת של ההתעמלות שנמצאת כאן היום. הרוח היא אחדות, הרוח היא לטפח את ענף ההתעמלות, ואינשאללה עם התמיכה של כל הצדדים ענף ההתעמלות יהיה אחד מענפי הליבה ואז הוא יוכל להתפתח אפילו עוד יותר באינדונזיה. ספורט תמיד היה כלי מאחד, ובטח לא אחד שמפלג, ואתם יכולים לראות פה את החברים מבלגיה, אוסטרליה ואמריקה, וכולם רוצים לתמוך בהצלחת אליפות העולם בהתעמלות שנערכת באינדונזיה, בפעם הראשונה בהיסטוריה. אני רוצה להביע את הערכתנו לכל משפחת ההתעמלות על הניהול והכבוד שלהם להחלטות הממשל".

כמו כן, לדבריו, "בזמן הממשלה הקודמת נחתם החוזה לאירוח אליפות העולם. הגיע משב רוח מרענן שהביא איתו הקמת מבנים לאימון התעמלות, במימון מלא של הממשלה. זו ההוכחה לשיתוף פעולה ומצוינות בין הממשלה ואיגוד ההתעמלות, הקונפדרציה האסייתית והאיגוד העולמי. אני מצדיע, ויש לי כבוד גדול, למשפחת ההתעמלות".

