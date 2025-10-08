"שחקן שמייצג את האויב לא צריך לשחק בליגה"

בוריס קליימן ששיחק בליגת העל וביוון בין היתר ביקר היום (רביעי) את שוערה של בני סכנין עבד יאסין, שבחר לייצג את נבחרת פלסטין ומתאמן איתה באלג’יריה לקראת הופעת הבכורה שלו.

קליימן לא נשמע בטוח שבבני סכנין לא ידעו על זימונו של יאסין לנבחרת פלסטין כפי שטענו במועדון: “כשנבחרת מזמינה שחקן הם שולחים הזמנה לקבוצה. לכן אני בספק שבסכנין לא ידעו על זה”, כתב השוער בסטורי שהעלה.

בהמשך ביקר קליימן את עבד יאסין וטען שמקומו לא בליגת העל: “שחקן או שוער שבוחר ללכת לייצג את האויב לא צריך לשחק בליגת העל שלנו, בטח שלא בזמנים כאלה”.