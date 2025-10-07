יום שלישי, 07.10.2025 שעה 17:09
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
185-226הפועל ב"ש1
143-156מכבי ת"א2
139-156הפועל ת"א3
138-146בית"ר ירושלים4
94-116מכבי חיפה5
915-106מ.ס אשדוד6
916-76עירוני טבריה7
84-56הפועל חיפה8
713-116הפועל פ"ת9
79-66בני סכנין10
616-116מכבי נתניה11
57-66עירוני ק"ש12
120-56מכבי בני ריינה13
014-56הפועל ירושלים14

שוער בני סכנין עבד יאסין הצטרף לנבחרת פלסטין

השוער שבלט לטובה בניצחון על מכבי נתניה נעדר מאימון הקבוצה הקבוצה ולא ענה לטלפונים, מכיוון שהוא נמצא באלג'יריה ויתאמן עם הנבחרת הפלסטינית

|
עבד יאסין (עמרי שטיין)
עבד יאסין (עמרי שטיין)

בבני סכנין הופתעו לגלות שמי שהיה אחד ממצטייני הניצחון מול מכבי נתניה, השוער עבד יאסין, לא הגיע לאימון אתמול, וזאת מאחר שהצטרף לנבחרת פלסטין. השוער עצמו נמצא כבר עכשיו באלג'יריה שם מתאמנת הנבחרת הפלסטינית, כשהוא נכלל בסגל למשחק ביום חמישי.

השוער לא עונה לטלפונים ולא ניתן להשיג אותו. מדובר כנראה בסוף פסוק של השוער בסכנין, שכבר תקופה ארוכה הולך עם בטן מלאה על כך שנדחק גם השנה למעמד של שוער שני למרות שאינו נופל מקצועית ממוחמד אבו ניל.

אחד מאנשי המועדון אמר: "היו לא מעט רחשים בתקופה האחרונה לגבי האפשרות שיאסין יבקש ללכת לשחק בנבחרת פלסטין, אבל עצם העובדה שהוא הלך לשם מבלי ששרון מימר יידע על כך ולא הגיע אתמול לאימון זה דבר חמור".

בבני סכנין אישרו את הדברים, הגיבו ואמרו: “יאסין יצא ללא אישור המועדון”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןשחצן: מסי מצליח בקלילות לעשות טריק מסובך
שחצן: מסי מצליח בקלילות לעמוד באתגר קשהנגןהולאנד מטמטם את המעריצים עם פרארי פתוחה
זאת הדרך של הולאנד לנסוע בפרארי פתוחהנגןרונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיה
רונאלדו מחזיק חרב וממליץ לכם על סעודיהנגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמה
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */