שוער בני סכנין עבד יאסין הצטרף לנבחרת פלסטין

בבני סכנין הופתעו לגלות שמי שהיה אחד ממצטייני הניצחון מול מכבי נתניה, השוער עבד יאסין, לא הגיע לאימון אתמול, וזאת מאחר שהצטרף לנבחרת פלסטין. השוער עצמו נמצא כבר עכשיו באלג'יריה שם מתאמנת הנבחרת הפלסטינית, כשהוא נכלל בסגל למשחק ביום חמישי.

השוער לא עונה לטלפונים ולא ניתן להשיג אותו. מדובר כנראה בסוף פסוק של השוער בסכנין, שכבר תקופה ארוכה הולך עם בטן מלאה על כך שנדחק גם השנה למעמד של שוער שני למרות שאינו נופל מקצועית ממוחמד אבו ניל.

אחד מאנשי המועדון אמר: "היו לא מעט רחשים בתקופה האחרונה לגבי האפשרות שיאסין יבקש ללכת לשחק בנבחרת פלסטין, אבל עצם העובדה שהוא הלך לשם מבלי ששרון מימר יידע על כך ולא הגיע אתמול לאימון זה דבר חמור".

בבני סכנין אישרו את הדברים, הגיבו ואמרו: “יאסין יצא ללא אישור המועדון”.