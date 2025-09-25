יום שישי, 02.01.2026 שעה 00:59
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
288-2612מכבי אחי נצרת1
2611-2213מכבי נווה שאנן2
2517-2713מ.ס. טירה3
2315-2213מ.כ. צעירי טירה4
2311-1812הפועל כרמיאל5
2112-1912מכבי אתא ביאליק6
1818-1612עירוני נשר7
1718-1313בני מוסמוס8
1516-1712הפועל ב.א.גרבייה9
1516-1212צעירי אום אל פאחם10
1414-1313הפועל מגדל-העמק11
1319-1512הפועל טירת הכרמל12
1218-1612הפועל עראבה13
1217-1112הפועל בית שאן14
1125-1212צעירי טמרה15
1022-1412הפועל א.א. פאחם16
619-612מכבי נוג'ידאת17
 ליגה א דרום 
309-3012מכבי קרית גת1
2215-2213מ.כ. ירושלים2
2215-1613מ.ס. דימונה3
2117-2713מכבי עירוני אשדוד4
2018-1713מכבי קרית מלאכי5
1915-1812מ.כ. כפ"ס6
1921-1912בית"ר יבנה7
1818-2313מ.כ. חולון ירמיהו 8
1818-1713שמשון תל אביב9
1619-1512הפועל הרצליה10
1516-1612מכבי יבנה11
149-912הפועל אזור12
1221-1913בית"ר נורדיה ירושלים13
728-712הפועל ניר רמה"ש14
628-912הפועל מרמורק15

בגלל פרשת הבדיקות: 2 משחקים בליגה א' בוטלו

לקראת מחזור 4: חולון – שמשון ת"א ואזור – קריית מלאכי לא ישוחקו בסופ"ש. מנגד, שישה משחקים אחרים כן יתקיימו, כשבמוקד מכבי יבנה מול קריית גת

|
שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)
שחקני מכבי יבנה (יונתן גינזבורג)

החג מאחורינו והנה מגיע לו המחזור הרביעי בליגה א' דרום. ארבעה משחקים יתקיימו להם היום (שישי), בעוד שהמחזור יושלם בימים שבת עד ראשון. במוקד, המפגש הישיר בין מכבי יבנה למכבי קריית גת, ההתמודדות בין מ.כ כפר סבא למ.ס דימונה וקרב הצעירים בין הפועל ניר רמת השרון לבית"ר נורדיה ירושלים.

בתוך כך, בעקבות בדיקות רפואיות שאינן התקבלו בידי ההתאחדות לכדורגל, נוכח הפרשה שפורסמה לראשונה ב-ONE, המשחקים בין מ.כ ירמיהו חולון לשמשון תל אביב ובין הפועל אזור למכבי קריית מלאכי בוטלו ויתקיימו במועד שייקבע בהמשך. מנגד, מ.כ ירושלים – הפועל הרצליה, הפועל מרמורק – בית"ר יבנה וצעירי טירה – מכבי עירוני אשדוד יתקיימו כסדרם.

מכבי יבנה – מכבי קריית גת

המשחק יתקיים מחר (שישי) באצטדיון טוטו יבנה, בשעה 12:20. קרב מסקרן במיוחד בין שתי קבוצות שרשמו ניצחונות במסגרת המחזור הקודם. יבנה הצליחה לנצח בדימונה את מ.ס של שרון אביטן, אקס הקבוצה, בעוד רומן זולו ושחקניו רשמו ניצחון 0:1 קטן בדקה ה-95 דווקא בזכות השחקן הצעיר, עידן פרץ.

שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)שחקני מכבי קריית גת (יונתן גינזבורג)

מכבי יבנה תבוא דרוכה להתמודדות, הרי שסתיו אלימלך ירצה להוכיח להנהלה שראוי הוא להמשיך לעמוד על הקווים, ברקע קריאות האכזבה מצד חלק מקהל האוהדים ברשתות החברתיות. רומן זולו יצטרך להוציא שפן מהכובע בכדי להוציא את מלוא הנקודות מול יבנה, הרי שמה שהיה מול שמשון לא בהכרח יספיק מול יבנה, שכבר הוכיחה בעבר שעמידה מול הגדולות.

מ.כ כפר סבא – מ.ס. דימונה

המשחק יתקיים מחר (שישי) באצטדיון לויטה כפר סבא, בשעה 12:25. העולה החדשה והמרעננת מול זו שבשנים האחרונות סיימה בפלייאוף העליון ואף כמעט ומצאה את עצמה בליגה הלאומית. ההתקפה של כפר סבא לא להיט ועל כן הביאה את רוסלן קוזניצוב. למזלה, יש לה הגנת ברזל. דימונה ושרון אביטן יצטרכו להיות יצירתיים בכדי להוציא, לכל הפחות נקודה, בלויטה.

הפועל ניר רמת השרון – בית"ר נורדיה ירושלים

המשחק יתקיים ביום ראשון (28/09) באצטדיון גרונדמן רמת השרון, בשעה 19:30. רגע לפני החג, בהפועל ניר רמת השרון, שרשמו ניצחון בסופ"ש האחרון, התבשרו על כך שהעירייה אישרה את התמיכות, אלא בסייג קטן. רונן וינשטיין יחפש לחבר ניצחון שני ברציפות, בעוד בנורדיה ירושלים ירצו להתאושש מה-1:0 לכפר סבא. הילדים שירצו יותר בהתמודדות, יזכו בנקודות בסוף.

שחקני הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)שחקני הפועל ניר רמת השרון (יונתן גינזבורג)

יתר משחקי המחזור הרביעי בליגה

מ.כ ירושלים – הפועל הרצליה (26/09, הר חומה סינתטי ירושלים, 12:00)

הפועל מרמורק – בית"ר יבנה (26/09, וייסגל סינתטי מכבי רחובות, 12:45)

מ.כ צעירי טירה – מכבי עירוני אשדוד (27/09, טירה, 21:15)

שחקני מ.כ ירושלים (יונתן גינזבורג)שחקני מ.כ ירושלים (יונתן גינזבורג)
הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילדנגןמאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלו
מאור בוזגלו חושף את ההרגל המגונה שלונגןעומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה ישר
עומר אדם מפסיד בטניס ומשלם על זה במקום
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */