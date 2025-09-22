יום שני, 22.09.2025 שעה 08:31
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
124-194הפועל ב"ש1
122-144מכבי ת"א2
107-134הפועל ת"א3
82-104מכבי חיפה4
76-94הפועל פ"ת5
73-54הפועל חיפה6
75-64בית"ר ירושלים7
45-54עירוני ק"ש8
38-44בני סכנין9
313-84מכבי נתניה10
314-64מ.ס אשדוד11
316-44עירוני טבריה12
115-44מכבי בני ריינה13
011-44הפועל ירושלים14

נחשף: מעל 1,000 בדיקות רפואיות פסולות

ההתאחדות הודיעה לעשרות קבוצות כי הבדיקות הרפואיות של השחקנים מבוטלות ונתנו להן אפשרות לבצע חדשות עד שישי. הרשימה כוללת גם שחקנים מליגת העל

|
שער כדורגל אילוסטרציה (אורן בן חקון)
שער כדורגל אילוסטרציה (אורן בן חקון)

פרשת הבדיקות הרפואיות בכדורגל הישראלי הולכת ומתרחבת. ההתאחדות לכדורגל הודיעה אתמול (ראשון) כי פסלה למעלה מ־1,000 בדיקות רפואיות של שחקנים מכל הליגות ובהן גם שחקנים מליגת העל בחשד שלא בוצעו כחוק.

בהתאם להחלטה, השחקנים ששמם מופיע ברשימה אינם רשאים להשתתף בפעילות רשמית עד להשלמת בדיקות תקינות במכון מוכר ומורשה על ידי משרד הבריאות. הקבוצות קיבלו ארכה לבצע את הבדיקות החדשות עד יום שישי הקרוב בשעה 12:00, כדי לאפשר לשחקנים לשוב ולהשתתף במשחקי סוף השבוע.

"אי סדרים חמורים בביצוע הבדיקות"

בהתאחדות כתבו בין השאר לקבוצות השונות: "עקב תלונות שהתקבלו בנוגע לבדיקות רפואיות שנעשו, הרינו לעדכנכם כי ההתאחדות המשיכה בבדיקת וחקירת הנושא, והתברר כי ישנם אי סדרים בביצוע הבדיקות הרפואיות על פי הוראות חוק הספורט אצל שחקנים נוספים לפי הרשימה מטה.

משרדי ההתאחדות לכדורגל (ההתאחדות לכדורגל)משרדי ההתאחדות לכדורגל (ההתאחדות לכדורגל)

לאור האמור, הרינו להודיע, כדלקמן: בדיקותיהם הרפואיות של כל השחקנים הבאים, אשר ביצעו את הבדיקות  אצל (השם שמור במערכת, ג.ל.) לעונת 2025/26 מבוטלות, והשחקנים אינם מורשים להשתתף בפעילות שמארגנת ההתאחדות. באפשרות השחקנים ו/או הקבוצה לבצע בדיקות חדשות לשחקנים הנ"ל במכון מורשה אחר ע"י משרד הבריאות וזאת עד ליום שישי הקרוב בשעה 12:00, בכדי לאפשר לשחקנים האמורים לשחק במשחקי הסופ"ש הקרוב".

עוד מציינים באגף התחרויות בהתאחדות לכדורגל: "כל עוד לא תתבצע בדיקה רפואית במכון מוכר על ידי ההתאחדות ומורשה משרד הבריאות לביצוע בדיקות רפואיות בהתאם לחוק הספורט – השחקנים הנ"ל לא יורשו להשתתף בפעילויות. קבוצה אשר מספר השחקנים שברשותה העונים על ההגדרה מעלה, עולה על ארבעה שחקנים, והקבוצה סבורה כי לא תספיק לבצע את הבדיקות לשחקניה אלה, רשאית לפנות בחוזר בבקשה לדחיית משחקה הקרוב, ובלבד שהפנייה האמורה תתקבל עד ליום חמישי הקרוב בשעה 12:00 בצהריים. אנא טיפולכם בדחיפות".

שינו זוארץ (ראובן שוורץ)שינו זוארץ (ראובן שוורץ)

הרופא יותר מעשור במערכת

הפרשה סובבת סביב רופא שביצע במשך שנים רבות את מרבית הבדיקות עבור קבוצות כדורגל רבות, לעיתים בביתו הפרטי. ההתאחדות קבעה כי בדיקותיו אינן עומדות בדרישות החוק, ובכך העלתה חשד לעבירות בהיקף חסר תקדים.

בקבוצות לא מסתירים את התסכול: "בהתאחדות פסלו תחילה מכון אחד, ולאחר מכן פסלו גם את הרופא הזה בלי להודיע בזמן. שלחנו אליו את כל השחקנים, ועכשיו אנחנו נדרשים לבצע מחדש בדיקות יקרות. אם היו מזהירים אותנו מראש, לא היינו פונים אליו בכלל”.

מדובר באחת מהפרשות היותר חמורות בתולדות הכדורגל הישראלי, שאף אחד לא יודע היכן תיעצר. למעשה ככל הנראה במשך שנים עצמו בהתאחדות לכדורגל את העיניים ולא ביצעו את הבדיקות כמו שצריך. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןהרקולס ההודי הוא כנראה האיש החזק בעלם
הרקולס ההודי שובר עוד שיא מטורף של עוצמהנגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למיםנגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */