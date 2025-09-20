האם צום לסירוגין יעיל יותר מחיסרון קלורי?

בשנת 2022 פורסם ב־New England Journal of Medicine מחקר קליני רחב־היקף שבדק את ההשפעה של צום לסירוגין לעומת הגבלה קלורית יומית על ירידה במשקל. המחקר נועד להשוות בין שתי גישות נפוצות לירידה במשקל, כאשר בשתיהן נשמרת צריכה קלורית זהה לאורך זמן כדי לבודד את השפעת תזמון הארוחות בלבד.

במחקר השתתפו 139 נבדרים מבוגרים עם עודף משקל או השמנת יתר בסין וחולקו באקראי לשתי קבוצות. אחת הקבוצות ביצעה דיאטה של הגבלה קלורית עם חלון זמן יומי מצומצם לאכילה (מיד נגיע לזמנים), והשנייה ביצעה דיאטה של הגבלה קלורית יומית רגילה ללא הגבלת שעות. כך נוצרו שתי קבוצות השוואה שנבדלו רק בתזמון הארוחות (היו באותו חיסרון קלורי).

המחקר נמשך 12 חודשים וכלל מעקב צמוד של החוקרים אחרי משקל, היקפים, מדדים מטבוליים ועמידה בהנחיות. שתי הקבוצות קיבלו תפריטים מותאמים אישית שנועדו ליצור גירעון קלורי יומי של כ־25%, כך שהכמות הקלורית הכוללת הייתה דומה בשתי השיטות. המדידות בוצעו בנקודות זמן קבועות כדי לשמור על אחידות.

המשתתפים בקבוצת הצום לסירוגין התבקשו לאכול את כל הארוחות היומיות בין השעות 8:00 ל־16:00 בלבד, ולא לצרוך מזון מחוץ לחלון הזמן הזה, אם כי זה לא היה צום מוחלט – במהלך שעות הצום הותרו מים, משקאות דלי קלוריות ותוספי ויטמינים. מטרת החוקרים הייתה לראות אם חלון זמן יומי מצומצם משפיע על הירידה במשקל מעבר להשפעת הגירעון הקלורי עצמו.

המשתתפים בקבוצת ההגבלה הקלורית הרגילה הורשו לאכול בכל שעות היום, אך הקפידו על צריכת הקלוריות שנקבעה להם כדי לשמור על אותו גירעון קלורי יומי (של 25 אחוז). חלוקת הארוחות הייתה חופשית לפי העדפתם האישית, והחוקרים עקבו אחרי יומני אכילה כדי לוודא עמידה בתוכנית.

במהלך המחקר נמדדו משקל הגוף, היקף מותניים, מדד מסת גוף, רמות סוכר בצום, פרופיל שומנים בדם, לחץ דם ושיעורי עמידה בתוכנית. המדידות בוצעו על ידי צוות מיומן בהתאם לפרוטוקול מוגדר מראש כדי להבטיח דיוק והשוואה אמינה בין שתי הקבוצות.

שימו לב לתוצאות: לאחר 12 חודשים לא נמצא הבדל מובהק סטטיסטית בירידה במשקל בין הקבוצה שיישמה צום לסירוגין לבין הקבוצה שהגבילה קלוריות בלבד. שתי הקבוצות הפחיתו משקל בממוצע בכ־8 קילוגרם. החוקרים הדגישו כי התוצאות הללו התקבלו כאשר הצריכה הקלורית נשמרה כאמור דומה לאורך זמן.

גם במדדים מטבוליים כמו רמות סוכר בצום, שומנים בדם ולחץ דם לא נמצא יתרון מובהק לשיטת הצום לסירוגין על פני הגבלה קלורית רגילה. במילים אחרות, השיפור במדדים היה דומה בשתי הקבוצות לאורך השנה.

שיעורי ההתמדה בתוכנית היו דומים בשתי הקבוצות לאורך כל השנה. החוקרים לא דיווחו על תופעות לוואי חריגות משמעותיות באף אחת מהקבוצות, מה שמעיד על בטיחות דומה לשתי השיטות במסגרת המחקר. הנתונים גם מצביעים על כך שהמשתתפים הצליחו לעמוד בשתי הגישות בצורה דומה מבחינת יישום בפועל.

החוקרים סיכמו כי בקרב מבוגרים עם עודף משקל או השמנת יתר, כאשר הצריכה הקלורית היומית נשמרת זהה לאורך זמן, צום לסירוגין אינו מביא לירידה גדולה יותר במשקל או לשיפור נרחב יותר במדדים מטבוליים לעומת הגבלה קלורית רגילה . מסקנה זו מבוססת על הנתונים שנאספו במהלך 12 חודשי ההתערבות ומדגישה את חשיבות הצריכה הקלורית הכוללת בהשגת תוצאות.

