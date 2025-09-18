יום חמישי, 18.09.2025 שעה 17:27
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל
ליגת ווינר סל 25-26
00-00מכבי רעננה
00-00הפועל חולון
00-00עירוני רמת גן
00-00מכבי ת"א
00-00הפועל העמק
00-00הפועל ירושלים
00-00מכבי ראשל"צ
00-00בני הרצליה
00-00עירוני קריית אתא
00-00הפועל ב"ש/דימונה
00-00הפועל גליל עליון
00-00הפועל ת"א
00-00עירוני נס ציונה
00-00אליצור נתניה

הפועל תל אביב השאילה את מלאדנוב לווינה

האדומים הודיעו שהגארד שחתם רק לפני 3 שבועות, כפי שנחשף ב-ONE, ישחק באוסטריה העונה. הוא סיים את העונה שעברה בלבסקי, בה קלע 20.7 נק' בממוצע

|
בוריסלב מלאדנוב (IMAGO)
בוריסלב מלאדנוב (IMAGO)

רק לפני שלושה שבועות חתם בוריסלב מלאדנוב הבולגרי בהפועל ת"א, אבל הוא לא ישחק אצלה בעונה הקרובה. הגארד יושאל העונה לווינה האוסטרית שתשחק בליגה האדריאטית, כך הודיעו האדומים היום (חמישי).

כפי שנחשף ב-ONE, מלאדנוב חתם בהפועל ת"א בחודש אוגוסט והתאמן איתה בסופיה. הוא משחק בנבחרת בולגריה שלא עלתה ליורובאסקט, ובמוקדמות הוא רשם ממוצעים של 18.7 נקודות, 6 ריבאונדים ו-3 אסיסטים

את העונה האחרונה פתח מלאדנוב במדי מינור במולדתו, ותוך כדי הוא עבר ללבסקי. לגארד ממוצעים מרשימים מאוד, אך כן חשוב לציין שזה בליגה שלא נמצאת ברמה הכי גבוהה.

בכל מקרה, הוא רשם 20.7 נק’ בממוצע ב-9 משחקים בלבסקי, ו-21.4 נק’ בממוצע במינור ב-16 משחקים, כך ששיחק בסך הכל 24 משחקים. אגב, מינור ולבסקי סיימו במקומות 7 ו-8 בליגה, מתוך 9 קבוצות.

