רשמית: שחקן נבחרת בולגריה חתם בהפועל ת"א

אוהדי הפועל תל אביב כבר מחכים שהעונה הזו תתחיל, כאשר הקבוצה תעשה היסטוריה ותשחק לראשונה בתולדותיה ביורוליג. חלק מהשחקנים כבר החלו להגיע לסופיה, או יותר נכון כולם להוציא את חמשת שחקני נבחרת ישראל, בנוסף לברונו קבוקלו שנמצא עם ברזיל, וסיליה מיציץ’ שעם סרביה, ומחר (שני) סנדי כהן יצטרף.

בנוסף, כפי שנודע ל-ONE לראשונה, שם מפתיע במיוחד נמצא עם הקבוצה בבולגריה והוא שחקן הנבחרת המקומית בוריסלב מלאדנוב. השחקן חתם רשמית עם הקבוצה ומתאמן עימה, אך אמור להיות מושאל תחילה. הגארד בן ה-25 רושם מספרים נהדרים בנבחרת, ולמרות שבולגריה לא עלתה ליורובאסקט, במוקדמות הוא רשם 18.7 נק’, 6 ריב’ ו-3 אס’.

המועדון הודיע כי במהלך תקופת קדם העונה יתאמן מלאדנוב עם הקבוצה ויעבור הערכה מקצועית כחלק מההכנות לעונה החדשה.

בוריסלב מלאדנוב עם הכדור (IMAGO)

את העונה האחרונה הוא פתח את במינור במולדתו, ותוך כדי הוא עבר ללבסקי. לגארד ממוצעים מרשימים מאוד, אך כן חשוב לציין שזה בליגה שלא נמצאת ברמה הכי גבוהה. בכל מקרה, הוא רשם 20.7 נק’ בממוצע ב-9 משחקים בלבסקי, ו-21.4 נק’ בממוצע במינור ב-16 משחקים, כך ששיחק בסך הכל 24 משחקים. אגב, מינור ולבסקי סיימו במקומות 7 ו-8 בליגה, מתוך 9 קבוצות.

בנושא אחר, מי שגם כן נמצא בסופיה הוא ג’ונתן מוטלי, כאשר הסנטר לא מזמן חתם באופן רשמי לשנתיים נוספות במועדון. כזכור, למועדון היה חשוב להשאיר אותו לטווח יותר ארוך כשגם בין היתר לאחר היורובאסקט באיגוד יבחנו את האפשרות לאזרח אותו ושהוא ייצג את נבחרת ישראל בטורנירים העתידיים שלה, והחתימה מראה שהוא רוצה להיות בהפועל ובישראל עוד מספר שנים.

לסיום, במועדון מתכננים לפתוח חנות חדשה ורשמית של הפועל תל אביב בכדורסל, ולפי התכנונים החנות הזו צפויה להיות ברחוב דיזינגוף. המטרה היא למכור את המרנצ’נדייז של הקבוצה בחנות, ואוהדים יוכלו להגיע לשם ולקנות שלל מוצרים כמו ביגוד רשמי, פריטים נלווים וכל מיני אביזרים.