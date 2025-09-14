מאות שיחקו כדורגל לזכר אמיר פישר ביום הולדתו

היום היה אמור להיות יום הולדתו ה־24 של רס"ל אמיר פישר ז"ל, לוחם ביחידת דובדבן, כדורגלן מקצועני ואוהד מכבי חיפה, שנפל בשבעה באוקטובר בקרבות בכפר עזה.

אמיר נולד עם אהבה לכדור וכבר מגיל קטן היה לו ברור שהחלום הכי גדול שלו הוא להיות שחקן כדורגל. כשהיה בן 8 המשפחה עברה לרומניה לשנתיים ומשם לגאנה - בה גדל אמיר ברוב שנותיו.

על מגרשי הכדורגל באקרה בירת גאנה, אמיר התאמן ושיחק באקדמיות מקומיות, ואפילו יצא למבחנים באקדמיה בארה"ב, כאשר בגיל 18 הוא טס לצ'כיה למבחנים בקבוצת פ.צ בוהמיינס מהליגה המקומית.

אמיר, אוהד מכבי חיפה, עם שרי ורוקאביצה (באדיבות המשפחה)

בגיל 18 וחצי, אמיר קיבל הצעה לחוזה מקצועני במועדון הצ'כי, אבל משהו בלב שלו קרא לו לעזוב את חלום הכדורגל, ולעלות לישראל כחייל בודד (המשפחה חיה עדיין בגאנה) ולהתגייס לצה"ל.

אמיר הצטרף לגרעין "צבר", שירת תחילה בשלדג ובהמשך עבר לדובדבן – שם הפך לדמות מוערכת, מקצועית ואהובה מאוד. "אני עוד אסגור חשבון עם הכדורגל", אמר אז, "לא סיימתי עם זה".

כך, מילד שרק רצה להיות כדורגלן, אמיר הפך ללוחם אמיץ, שהיה מסתער ראשון בכל פעולה של הצוות שלו, בכל מקום בו נדרשו להגן על מדינת ישראל. בבוקר שבת, 7 באוקטובר 2023, כשהחלה מתקפת חמאס, אמיר והחברים ליחידה הוקפצו מאזור ירושלים דרומה.

הם הגיעו לקיבוץ כפר עזה, וניהלו קרבות הירואים עם המחבלים שחדרו לקיבוץ וחיסלו עשרות מהם. הלוחמים עברו בית אחר בית כדי להציל אזרחים. במהלך חילופי אש עם מחבלים במארב באחד הבתים – אמיר נפל. הוא היה בן 22 במותו.

בסוף השבוע מאות שחקנים, חברים, חיילים, משפחות ואוהבי ספורט מכל הארץ התכנסו בטורניר השנתי "טורניר אמיר", שהתקיים זו השנה השנייה בספורטק רעננה, על המגרש בו אמיר נהג לשחק כדורגל כשהיה חוזר מהצבא. המטרה: לזכור, להנציח, ולשחק לכבודו ולזכרו של אמיר.

“אנחנו כאן, אמנם בלעדיו ועם כאב וגעגוע עמוק, אבל ממשיכים לציין את היום הזה – בדרך שהוא אהב. אמירון, תראה כמה אנשים הצלחת להביא. אני מאמין שאתה עף על זה מלמעלה”. אמר אביו, שרון פישר, בטקס הפתיחה של הטורניר המרגש.

השנה השתתפו 24 קבוצות, לעומת 14 בשנה שעברה ובהן למעלה מ־240 שחקנים, שהגיעו מהיחידה של אמיר, חברים מהתיכון, חברים מקיבוץ ניר יצחק, מבית הספר הבינלאומי ברומניה, מהגרעין שבו עלה לארץ, ואפילו כאלה שלא הכירו אותו – אבל נשבו בסיפור חייו.

כל השחקנים לבשו חולצות "FISHER 10" - המספר שלו, ולמשפחתו היה חשוב לקיים אירוע בדמותו של אמיר - עם די ג'יי ואלכוהול, והאווירה בטורניר הייתה מלאה בשמחה, כיף וספורטיביות, לצד העצב והגעגוע.

פלגה שחורה, הפלגה של אמיר בדובדבן, זכתה בטורניר, לאחר נצחון בחצי הגמר על FC Romania – קבוצה של חבריו של אמיר מהימים כילד ברומניה. לטורניר הגיעו גם שחקני נבחרת ישראל לשעבר: פיני בלילי, גילי ורמוט ואדורם קייסי, שהסתובבו בין השחקנים, המשפחה והחברים, שמעו מהם את סיפור חייו ונפילתו של אמיר, והביעו תמיכה וחיבוק.

גילי ורמוט (צילום יופ ציוני)

"לא הכרתי את אמיר, הוא היה אוהד שלנו ושחקן כדורגל שעזב הכל כדי להתגייס, אבל אחרי היום הזה – קשה לשכוח אותו, היה בו לב של קפטן", אמר אדורם קייסי, בטקס הענקת הגביעים והמדליות למנצחים.

קייסי ושרון (באדיבות המשפחה)

בדיוק היום לפני שלוש שנים, ב-14.9.2022 ביום הולדתו ה-21, אמיר קיבל מתנה מהוריו - כרטיס למשחק של מכבי חיפה נגד פ.ס.ז' שהתקיים באותו ערב בסמי עופר. מהבסיס באזור ירושלים הוא לקח מונית ספיישל למגרש והגיע כמה דקות אחרי שריקת הפתיחה, וראה את קבוצתו האהובה משחקת נגד הכוכבים הגדולים של מועדון הפאר. "זה אחד הימים המאושרים בחיי", אמר אז אמיר, היום, המשפחה נותרה עם הגעגוע שלא עוזב, ועושה הכל כדי להנציח את זכרו.

בין המשפחה של אמיר נוצר חיבור עם סטארי, סטארט אפ ישראלי מתחום הכדורגל, במסגרת המיזם "Next October" של השר לשעבר יזהר שי ששכל את בנו ירון ב-7.10 בקרב בכרם שלום.

המיזם מחבר בין סטארט אפים ישראלים לנופלי ונופלות השבעה באוקטובר, במטרה להנציח את אותם גיבורים וגיבורות, כאשר החיבור מתבסס על תחומי עניין של הנופלים, לתחומו של הסטארט אפ.

במקרה של אמיר, החיבור מצמרר. סטארי מפעילה מוצרים טכנולוגים לזיהוי שחקני כדורגל על בסיס דאטה של חכמת ההמונים, והיא בעלת אקדמיה בגאנה, שלאחרונה אף הוכרז רשמית שהאקדמיה תקרא על שמו של אמיר "STARI AF".