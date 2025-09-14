יום שני, 15.09.2025 שעה 07:47
ספורט אחר  >> האזור המוטורי

זו החיפושית שעלתה כמעט כמו שתי למבורגיני

החיפושית שהפכה ללימוזינה, עלתה 35,000 דולר בזמן שהלמבורגיני מיורה עלתה רק 20,000 דולר - ה"מתיחה" הוסיפה לה מטר נוסף. ובכמה היא נמכרה היום?

|
הרולסוואגן (RM Sotheby's)
הרולסוואגן (RM Sotheby's)

להוויץ עם רכב בקליפורניה זה לא דבר קל. בין פרארי שמשוטטת בשדרות סאנסט לבין קדילקים נוצצים בשמש של מאליבו, התחרות עזה להפליא. עם זאת, הייתה חיפושית צנועה שהצליחה לגנוב קצת מאור הזרקורים. לפחות מבחינת עלות, כי אז (זה היה ב-1970) היא עלתה כמעט פי שניים מלמבורגיני מיורה: 35,000 דולר, כאשר מחיר המיורה 20,000 דולר.

הפרויקט נולד בתקופה שבה אדם בשם פון נוימן, אוסטרי שחי בקליפורניה ודמות מפתח בהתפשטות מכוניות פורשה ופולקסווגן בחוף המערבי, ניהל עסקים בכישרון יוצא דופן. הוא ייסד את פסיפיק פולקסווגן והיה אחראי על מילוי הסוכנויות בלוס אנג'לס ובהוואי בין היתר במכוניות חיפושיות.

למעשה הוא היה זה שהגה את הרעיון המוזר להסב חיפושית פולקסווגן צנועה ללימוזינה ארוכה יותר ומרשימה לא פחות. לא ידוע בוודאות מה הניע אותו להזמין מכונית שכזו, אם כי אנו החשד הוא שתעוזה זו נבעה רק מסיבות שיווקיות (כנראה שלא מדובר נטו באהבה ללימוזינות שהיו פעם חיפושיות).

הרולסוואגן (RM Sothebyהרולסוואגן (RM Sotheby's)

ההזמנה האמורה הגיעה לטראוטמן-בארנס, מוסך בקולבר סיטי, המפורסם בין היתר בהמרת פורשה 911 לארבע דלתות (זה אגב סיפור ליום אחר). החיפושית עזבה את המפעל בשנת 1968 כדגם סטנדרטי, שחור עם עיצוב פנים אדום, ובסופו של דבר נמתחה ב-מטר לאורך של כ-48 מטרים. הפרויקט כלל דלתות אחוריות בעיצוב מיוחד, פאנלים בהתאמה אישית וגימור כה משכנע עד שנראה כאילו הלימוזינה הגיעה כך היישר מגרמניה.

לאחר מכן, עבודת המרכב עברה לבית הצבעים של ג'וניור בלינווד, אמת המידה המוחלטת לצביעה בהתאמה אישית בדרום קליפורניה, משום שיותר משחור פולקסווגן טיפוסי, פון נוימן רצה אמייל שחור שינצנץ כמו פסנתר כנף של קונצרטים.

פנים הרכב היה פרי עבודתו של הרפד טוני ננסי, ששילב בד אנגלי עם ויניל שחור ואף התקין מחיצה חשמלית. קטלוג המותרות כלל מיני בר, ​​אינטרקום, ומערכת שמע עם חמישה רמקולים. ההמרה עבדה, והמכונית הפכה לכוכבת בתערוכות רכב וקמפיינים פרסומיים, כשהיא מאפילה על מכוניות ספורט יקרות בהרבה. 

הרולסוואגן (RM Sothebyהרולסוואגן (RM Sotheby's)

האגדה גברה עם שמועות סביב מכוניות ייחודיות אלה, כמו זו שהמכונית לקחה את ג'ון וויין לטקס האוסקר של 1970, אותה שנה בה זכה על True Grit. זה מעולם לא אושר, אך המיתוס נותר חקוק בזיכרונם של אספנים. האמת היא שלאחר שהייתה שייכת לפולקסווגן אמריקה, היא עברה לידי צ'יק אייברסון, אחד הסוחרים המכובדים ביותר בדרום קליפורניה וחבר קרוב של וויין עצמו.

מאותו רגע ואילך, ה"רולסוואגן" (כפי שרבים קראו לה) חיה במשך עשרות שנים באוספים פרטיים, תחילה אצל אייברסון ומאוחר יותר אצל לורנצו פירסון, מייסד חברת החלפים West Coast Metric. היא נשארה שם במשך יותר מעשרים שנה, מטופלת באהבה ומלווה במחברת בכתב יד שבה נרשמו כל הוצאה ושירות תחזוקה. הקפדה זו באה לידי ביטוי במצבה הנוכחי של המכונית, שהוצעה למכירה פומבית ב-15 באוגוסט ב-RM Sotheby's ועוררה ציפיות רבות.

תוצאת המכירה הפומבית מאשרת את הקסם: 285,520 יורו עבור חיפושית שנולדה כ”פשוטת עם” ובסופו של דבר הפכה למלכה. עם זאת, בעוד שה"רולסוואגן" הזו עלתה פעם כמו שתי למבורגיני מיורה P400, כיום כל יחידה של מכונית הספורט האיטלקית הזו נמכרת בכשני מיליון יורו…

הכותב שי לב שימש בעבר כעורך הראשי של אתר ONE ובימים אלו עורך את מדור האזור המוטורי באתר.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור האזור המוטורי? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את האזור המוטורי. נתראה בכתבה הבאה

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןפדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מיד
פדיחה לאוהד: ניסה לפרוץ ליציע ונעצר מידנגןאיך הוא חי? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים
איך הוא שרד? שבר שיא בלא לנשום מתחת למים נגןהילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכות
הילד פגש את ליאו מסי ולא הפסיק לבכותנגןלמה ראמוס השאיר חולצה חתומה באמצע מדריד?
ראמוס מחביא פרס שווה במיוחד באמצע מדריד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
ליגת האומות
מוק' מונדיאל 26 (אירופה)
גביע העולם למועדונים 25
מונדיאליטו
יורו עד 21כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
יורובאסקט 2025
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */