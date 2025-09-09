החלוץ הברזילאי מתיאוס דאבו חתם במכבי נתניה

לאחר שנחת בישראל לפני כשלושה ימים, מכבי נתניה הודיעה הערב (שלישי) באופן רשמי על החתמתו של החלוץ הברזילאי מתיאוס דאבו, שחתם לשנתיים עם אופציה לעונה נוספת. על המו”מ המתקדם עם דאבו, פורסם לראשונה ב-ONE.

מתיאוס דאבו, ברזילאי בן 26 שנולד בסאו פאולו, משחק כחלוץ ויחזק את החלק ההתקפי. בשנה האחרונה לבש את מדי קבוצת רמו מהליגה הברזילאית השנייה, במדיה הספיק לרשום 11 הופעות בהן כבש שני שערים. לפני כן, היה בליגה הראשונה במדינתו עם מיראסול.

את דרכו בבוגרים החל בגואראני, אחר כך עבר לקורינתיאנס, הושאל בחזרה לגואראני ומצא עצמו (בין היתר) גם כמושאל בפילדלפיה האמריקאית (קבוצתו של תאי בריבו היום מה-MLS). בהמשך, כשהיה שחקן קרוזיירו בשנים 2023-2024, הושאל ממנה למספר קבוצות ובניהן אמריקה מיניירו ופאפוס הקפריסאית.

לאחר שאיבדה את רוב ההתקפה שלה מהעונה שעברה, נראה כי מכבי נתניה משלימה כעת את הפאזל.