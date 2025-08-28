פרסום ראשון: נתניה במו"מ מתקדם עם דאבו

מכבי נתניה ממשיכה לעבוד ואחרי הצירוף של עזיז אואטרה, ל-ONE נודע לראשונה כי היא בדרך לצירוף מתיאוס דאבו הברזילאי שנמצא במשא ומתן מתקדם עם היהלומים.

מתיאוס דאבו, ברזילאי בן 26 שנולד בסאו פאולו, משחק כחלוץ ויחזק את החלק ההתקפי. בשנה האחרונה לבש את מדי קבוצת רמו מהליגה הברזילאית השנייה, במדיה הספיק לרשום 11 הופעות בהן כבש שני שערים. לפני כן, היה בליגה הראשונה במדינתו עם מיראסול.

את דרכו בבוגרים החל בגואראני, אחר כך עבר לקורינתיאנס, הושאל בחזרה לגואראני ומצא עצמו (בין היתר) גם כמושאל בפילדלפיה האמריקאית (קבוצתו של תאי בריבו היום מה-MLS). בהמשך, כשהיה שחקן קרוזיירו בשנים 2023-2024, הושאל ממנה למספר קבוצות ובניהן אמריקה מיניירו ופאפוס הקפריסאית.

לאחר שאיבדה את רוב ההתקפה שלה מהעונה שעברה, נראה כי מכבי נתניה מתקרבת להשלמת הפאזל. דאבו הוא השלישי שמצטרף, לאחר שווילסון האריס ולוקאס פראיזו הצטרפו מוקדם יותר הקיץ.